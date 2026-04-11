Giá vàng thế giới chật vật

Giá vàng thế giới biến động mạnh khi các nhà đầu tư vẫn đang đánh giá độ bền của thỏa thuận ngừng bắn giữa Mỹ và Iran, cũng như tác động của nó đến lãi suất.

Chốt phiên giao dịch 10/4 (giờ Mỹ), giá vàng thế giới giao ngay giảm ròng 18 USD xuống 4.747 USD /ounce. Trong khi đó, hợp đồng vàng tương lai giao tháng 6 tại Mỹ chốt phiên giảm 0,6% xuống còn 4.787 USD /ounce.

Trước đó trong phiên, kim loại quý tăng vọt từ 4.730 USD lên 4.792 USD /ounce, tức tăng hơn 60 USD . Dưới áp lực chốt lời của nhà đầu tư, giá vàng một lần nữa rớt thẳng đứng xuống vùng giá 4.740 USD /ounce.

Tuy nhiên, kim loại quý hiện đã phục hồi hơn 100 USD từ vùng đáy thiết lập trong tuần. Nếu tính trong một tuần gần nhất, giá vàng tăng hơn 2%, còn nếu tính trong một tháng gần nhất, kim quý đã mất hơn 8% giá trị.

Ông Tai Wong, nhà giao dịch kim loại độc lập, cho biết người mua vàng đang dần lấy lại thế chủ động trong tuần này với các mức đáy cao dần mỗi ngày, vốn được hỗ trợ bởi lệnh ngừng bắn tạm thời giữa Mỹ và Iran. "Mốc 5.000 USD sẽ là một 'trận chiến' lớn và nếu vượt qua mức này, xu hướng tăng có thể bùng nổ trở lại", ông nói thêm.

Trong khi đó, ông David Meger, Giám đốc giao dịch kim loại tại High Ridge Futures, nhận định khi căng thẳng tại Trung Đông hạ nhiệt, kỳ vọng về khả năng lãi suất giảm trong tương lai tăng lên, qua đó đồng USD sẽ phải chịu áp lực và điều này có thể là yếu tố hỗ trợ cho giá vàng.

Reuters cho biết lệnh ngừng bắn kéo dài 2 ngày đã tạm dừng chiến dịch không kích của Mỹ - Israel nhằm vào Iran, nhưng vẫn chưa giúp tháo gỡ việc phong tỏa eo biển Hormuz, cũng như chưa chấm dứt xung đột song song giữa Israel và lực lượng Hezbollah, đồng minh của Iran tại Lebanon.

Về tình hình kinh tế Mỹ, dữ liệu cho thấy chỉ số giá tiêu dùng (CPI) trong tháng 3 tăng mạnh nhất trong gần 4 năm, do chiến tranh đẩy giá dầu lên cao và tác động lan tỏa từ các chính sách thuế quan vẫn tiếp diễn. Lạm phát hiện vẫn duy trì ở mức cao, hạn chế khả năng các ngân hàng trung ương cắt giảm lãi suất.

Dù vàng được xem là kênh trú ẩn trước lạm phát và bất ổn địa chính trị, sức hấp dẫn của kim loại quý này sẽ giảm trong môi trường lãi suất cao do không mang lại lợi suất.

Ở các kim loại khác, giá bạc giao ngay tăng 1,6% lên 76,26 USD /ounce; bạch kim giảm 2,3% xuống còn 2.053,81 USD /ounce và palladium cũng giảm 1,9% xuống 1.527,44 USD /ounce. Tuy nhiên, cả 3 kim loại này đều hướng tới mức tăng theo tuần.