Giá vàng thế giới suy yếu, trong bối cảnh nhà đầu tư đánh giá tính bền vững của lệnh ngừng bắn mong manh giữa Washington và Tehran.

Trong phiên giao dịch 9/4 (giờ Mỹ), giá vàng có thời điểm tăng trên 4.790 USD/ounce nhưng sau đó lao dốc về dưới 4.760 USD. Ảnh: Reuters.

Chốt phiên giao dịch 9/4 (giờ Mỹ), giá vàng thế giới giao ngay tăng 46,5 USD lên 4.765,5 USD /ounce. Hợp đồng vàng tương lai giao tháng 6 tại Mỹ chốt phiên tăng 0,9% lên 4.818 USD /ounce.

Trước đó trong phiên, giá vàng có thời điểm tăng lên 4.795 USD /ounce, nhưng nhanh chóng suy yếu xuống vùng 4.760 USD /ounce. Còn trong phiên đang diễn ra, giá kim quý giảm nhẹ xuống 4.758 USD /ounce.

Sau kỳ nghỉ Good Friday, giá vàng thế giới mở đầu tuần giao dịch bằng cú rơi thẳng đứng từ 4.676 USD /ounce xuống vùng dưới 4.630 USD /ounce, thậm chí có thời điểm giảm sát vùng 4.600 USD . Một ngày sau đó, kim loại quý biến động “khó lường" khi liên tục giằng co giữa 4.650- 4.670 USD /ounce rồi nhanh chóng lao dốc xuống dưới 4.630 USD /ounce, tức mất hơn 70 USD chỉ trong vài giờ.

Đến khi Mỹ thông báo tạm ngừng các cuộc ném bom vào Iran trong vòng 2 tuần, giá vàng “lội ngược dòng" và tăng dựng đứng lên 4.847 USD /ounce. Tuy nhiên, đà tăng không duy trì được lâu khi giá vàng một lần nữa lao dốc xuống vùng 4.700 USD và hiện kim quý đang chật vật để lấy lại đà tăng trên 4.800 USD .

Việc giá vàng có thời điểm tăng cao trong phiên 9/4 đến từ chỉ số USD-Index có xu hướng giảm. Đồng USD yếu hơn khiến vàng trở nên rẻ hơn đối với người mua sử dụng các đồng tiền khác, theo Reuters.

Bob Haberkorn, chiến lược gia thị trường cấp cao tại RJO Futures, cho biết đồng USD suy yếu đã giúp vàng lấy lại đà, nhưng thị trường vẫn thận trọng khi các nhà đầu tư đang theo dõi sát sao về một thỏa thuận ngừng bắn giữa Mỹ và Iran.

"Các tin tức về lệnh ngừng bắn ban đầu rất tích cực cho vàng, nhưng giá đã rút lui khỏi mức đỉnh gần đây khi bắt đầu xuất hiện những dấu hiệu rạn nứt", ông nói thêm.

Về tình hình địa chính trị, Israel tiếp tục không kích thêm nhiều mục tiêu tại Lebanon, nơi Tehran cho rằng cần phải được đưa vào thỏa thuận ngừng bắn, trong khi chưa có dấu hiệu Iran sẽ dỡ bỏ việc phong tỏa Eo biển Hormuz.

Việc đàm phán đổ vỡ và xung đột leo thang trở lại có thể đẩy chi phí năng lượng và lạm phát tăng cao, buộc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) phải duy trì lãi suất cao lâu hơn. Điều này có thể làm giảm sức hấp dẫn của vàng, tài sản không sinh lãi, dù đây vẫn là công cụ phòng ngừa lạm phát truyền thống.

Morgan Stanley dự báo giá vàng sẽ ổn định trong quý II, trước khi phục hồi trong nửa cuối năm nay. Ngân hàng này nhận định nếu Fed không tăng lãi suất trong năm nay, giá vàng có thể phục hồi.

Hiện, thị trường đang chờ đợi dữ liệu Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Mỹ tháng 3, dự kiến công bố vào thứ sáu.

Đối với các kim loại khác, bạc giao ngay tăng 2,9% lên 76,24 USD /ounce, bạch kim tăng 3,8% lên 2.106,01 USD /ounce và palladium nhích 0,3% lên 1.558,75 USD /ounce.