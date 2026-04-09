Người mua vàng lỗ gần 10 triệu đồng/lượng chỉ sau một đêm

Sáng 9/4, giá vàng trong nước giảm tới 3,5 triệu đồng/lượng, xuống mức thấp nhất tuần qua.

Giá vàng trong nước lùi sâu trong phiên giao dịch ngày 9/4. Ảnh: Đinh Hà.

Sáng 9/4, Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng miếng ở mức 167,5 - 171,5 triệu đồng/lượng (mua - bán), tương ứng giảm tới 3,5 triệu đồng so với giá chốt phiên liền trước (8/4). Chênh lệch giữa hai chiều mua và bán vẫn duy trì ở mức cao tới 4 triệu đồng/lượng.

Cùng thời điểm, các doanh nghiệp lớn khác trên thị trường như CTCP Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ), Tập đoàn DOJI, Tập đoàn Phú Quý, Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Công ty Mi Hồng cũng giảm mạnh giá vàng miếng về mức ngang bằng Công ty SJC.

Vùng giá 171,5 triệu đồng/lượng cũng là đáy thấp nhất mà vàng miếng ghi nhận trong tuần qua. Chỉ ngay phiên liền trước, giá vàng miếng SJC có thời điểm tăng vọt lên mốc 177 triệu đồng/lượng nhưng không giữ được quá lâu, giá liên tục giảm mạnh trong vài giờ sau đó.

Đáng chú ý, chênh lệch mua bán vàng miếng tại SJC ở mức 4 triệu đồng một lượng. Nếu so với giá cao nhất trong sáng hôm qua là 177 triệu đồng/lượng (bán ra) thì người mua vào hiện lỗ tới 9,5 triệu đồng chỉ sau một đêm.

DIỄN BIẾN GIÁ VÀNG MIẾNG SJC THỜI GIAN GẦN ĐÂY Nguồn: SJC. Nhãn 1/1/2026 2/1 3/1 4/1 5/1 6/1 7/1 8/1 9/1 10/1 11/1 12/1 13/1 14/1 15/1 16/1 17/1 18/1 19/1 20/1 21/1 22/1 23/1 24/1 25/1 26/1 27/1 28/1 29/1 30/1 31/1 1/2 2/2 3/2 4/2 5/2 6/2 7/2 8/2 9/2 10/2 11/2 12/2 13/2 14/2 15/2 16/2 17/2 18/2 19/2 20/2 21/2 22/2 23/2 24/2 25/2 26/2 27/2 28/2 29/2 1/3 2/3 3/3 4/3 5/3 6/3 7/3 8/3 9/3 10/3 11/3 12/3 13/3 14/3 15/3 16/3 17/3 18/3 19/3 20/3 21/3 22/3 23/3 24/3 25/3 26/3 27/3 28/3 29/3 30/3 31/3 1/4 2/4 3/4 4/4 5/4 6/4 7/4 8/4 9/4 Giá mua triệu đồng/lượng 150.8 150.8 150.8 150.8 155.1 156 156.1 155.2 156.3 157.8 157.8 160 160 160.8 160.8 160.8 160.8 160.8 163 164.1 168.5 167 170.2 172.3 172.3 175 175.3 181.7 186.6 178 169 169 163 173.5 177.2 174.2 173.5 176.3 176.3 177.4 178 178 178 176 178 178 178 178 178 178 178 178 178 181.6 181.6 182.3 181 181 184 184 184 187.9 185.2 181.2 181.7 180.8 182 182 181.1 183.1 184.2 183.3 181.8 179.6 179.6 180.1 180 180 172.5 173.1 168 168 163 167.2 170.5 168.5 168.6 169.8 169.8 170.8 171.9 173.7 170 171 171.5 171.5 170.1 169.5 171 167.5 Giá bán

152.8 152.8 152.8 152.8 157.1 158 158.1 157.2 158.3 159.8 159.8 162 162 162.8 162.8 162.8 162.8 162.8 165 166.1 170.5 169 172.2 174.3 174.3 177 177.3 184.2 189.6 181 172 172 166 176.5 180.2 177.2 176.5 179.3 179.3 180.4 181 181 181 179 181 181 181 181 181 181 181 181 181 184.6 184.6 185.3 184 184 187 187 190.9 188.2 184.2 184.7 183.8 185 185 184.1 186.1 187.2 186.3 184.8 182.6 182.6 183.1 183 183 183 176.1 176.1 171 171 166 170.2 173.5 171.5 171.6 172.8 172.8 173.8 174.9 176.7 173.5 174.5 174.5 174.5 173.1 172.5 175 171.5

Diễn biến giảm mạnh cũng được ghi nhận ở sản phẩm vàng nhẫn, với biên độ giảm tương đương vàng miếng, tức gần 4 triệu đồng/lượng.

Sau điều chỉnh, Công ty SJC niêm yết vàng nhẫn 99,99 loại 1-5 chỉ ở mức 167 - 171 triệu đồng/lượng. Nhẫn tròn DOJI rơi về mức 167,5 - 171,5 triệu đồng/lượng. Tập đoàn Phú Quý giao dịch ở 167,5 - 171 triệu đồng/lượng.

Công ty Mi Hồng hiện chấp nhận giao dịch vàng nhẫn 999 ở mức 169 - 171 triệu đồng/lượng. Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải neo giá quanh vùng 171 - 174 triệu đồng/lượng.

Xu hướng giảm của giá vàng trong nước phần nhiều chịu tác động từ giá vàng thế giới. Kim loại quý quay đầu giảm xuống 4.726 USD /ounce, tức thấp hơn cùng thời điểm hôm qua tới gần 100 USD do nhiều nhà đầu tư đã bán ra chốt lời. Quy đổi ra tiền Việt (chưa thuế, phí) giá vàng thế giới vào khoảng 150 triệu đồng/lượng. Mức giá này vẫn thấp hơn giá vàng trong nước gần 22 triệu đồng/lượng.