Giá vàng bất ngờ rớt mạnh

  • Thứ tư, 8/4/2026 14:34 (GMT+7)
Sau khi hồi phục gần 5 triệu đồng mỗi lượng ngay khi mở cửa, giá vàng trong nước bất ngờ quay đầu giảm mạnh, hiện rớt xuống vùng bán ra 175 triệu/lượng.

Giá vàng trong nước liên tục điều chỉnh trong phiên giao dịch đang diễn ra. Ảnh: Linh Huỳnh.

Mở cửa phiên giao dịch đầu giờ chiều nay (ngày 8/4), Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng miếng ở 171 - 175 triệu đồng/lượng (mua - bán). Chênh lệch giữa hai chiều giao dịch được kéo giãn lên tới 4 triệu đồng/lượng.

Đáng chú ý, khi mở cửa giao dịch vào sáng nay, SJC neo giá vàng miếng quanh vùng 174 - 177 triệu đồng/lượng, tương ứng tăng tới 4,5 triệu đồng so với giá chốt phiên liền trước (7/4).

Tuy nhiên, diễn biến tăng không giữ được lâu khi các giờ giao dịch sau đó, mặt hàng này liên tục suy yếu, giá lần lượt giảm về các mốc 176,2 triệu đồng/lượng lúc 10h30; 175,5 triệu đồng/lượng vào 12h trưa và giảm tiếp nửa triệu đồng/lượng về vùng giá hiện tại.

Tình trạng này cũng xảy ra ở hầu hết doanh nghiệp kinh doanh vàng khác. CTCP Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ), Tập đoàn DOJI, Tập đoàn Phú Quý, Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Công ty Mi Hồng cùng kéo giá vàng miếng giảm mạnh 2 triệu đồng so với khi mở cửa, rơi thẳng về mức 175 triệu đồng/lượng (bán ra), tức ngang bằng giá bán tại SJC.

Dù vậy nếu so với giá chốt phiên liền trước, mặt bằng giá vàng miếng SJC của thị trường hiện tại vẫn đang cao hơn 2,3 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và cao hơn 3 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra.

Còn nếu so với vùng đáy từng thiết lập hồi cuối tháng 3 quanh vùng 162 triệu đồng/lượng, hiện vàng miếng đã hồi phục tới 13 triệu đồng/lượng. Tuy vậy, mức giá hiện tại vẫn cách đỉnh lịch sử của năm khoảng 16 triệu đồng/lượng.

DIỄN BIẾN GIÁ VÀNG MIẾNG SJC THỜI GIAN GẦN ĐÂY
Nguồn: SJC.
Với sản phẩm vàng nhẫn, các doanh nghiệp cũng kéo mức tăng trong ngày xuống còn khoảng 2-2,5 triệu đồng/lượng thay vì mức gần 5 triệu như đầu ngày.

Sau điều chỉnh, SJC giao dịch vàng nhẫn 99,99 loại 1-5 chỉ 170,5 - 174,5 triệu đồng/lượng; Phú Quý neo nhẫn tròn ở mức 171,5 - 174,5 triệu đồng/lượng; DOJI niêm yết vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng ở 171 - 175 triệu đồng/lượng; PNJ neo chắc chắn tại 171 - 174,5 triệu đồng/lượng.

Cùng thời điểm, Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải niêm yết giá vàng nhẫn tròn trơn ở vùng 171,2 - 174,2 triệu đồng/lượng. Ở chiều ngược lại, Mi Hồng hạ giá vàng nhẫn 200.000 đồng ở chiều mua vào xuống còn 171 triệu đồng/lượng và giảm 500.000 đồng ở chiều bán ra xuống còn 173 triệu đồng/lượng.

Trên thị trường thế giới, giá vàng giao ngay vẫn ghi nhận mức tăng hơn 100 USD (+2%) so với giá chốt phiên liền trước, hiện giao dịch quanh vùng 4.812 USD/ounce. Quy đổi ra tiền Việt (chưa thuế, phí) giá vàng thế giới xấp xỉ 153 triệu đồng/lượng. Mức giá này thấp hơn giá vàng trong nước khoảng 22 triệu đồng/lượng.

Hồng Nhung

Giá vàng PNJ giá vàng trong nước vàng miếng SJC vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu giá vàng thế giới

