Giá vàng tăng gần 5 triệu đồng mỗi lượng

Giá vàng miếng SJC và vàng nhẫn cùng tăng gần 5 triệu đồng mỗi lượng vào sáng nay (8/4), leo thẳng lên vùng 177 triệu đồng/lượng (bán ra).

Giá vàng trong nước hồi phục về mốc 177 triệu đồng/lượng. Ảnh: Châu Dương.

Các diễn biến phục hồi của giá vàng thế giới đang tác động tích cực lên giá vàng trong nước sáng nay (8/4). Theo đó, cả giá vàng miếng và vàng nhẫn đều ghi nhận phục hồi mạnh mẽ, hiện phổ biến giao dịch quanh vùng 177 triệu đồng/lượng.

Cụ thể, Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) hiện niêm yết giá vàng miếng ở mức 174 - 177 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng 4,5 triệu đồng/lượng so với giá chốt phiên liền trước (7/4). Đáng chú ý, mốc 177 triệu đồng/lượng cũng là vùng giá cao nhất mà vàng miếng ghi nhận được trong 5 phiên giao dịch vừa qua.

Trên biểu đồ giá theo ngày, vàng miếng đã ghi nhận nhịp điều chỉnh mạnh trong giai đoạn cuối tháng 3, khi giá bán mặt hàng này từng có thời điểm rơi xuống mức thấp nhất hai tháng quanh vùng 162 triệu đồng/lượng. Tuy nhiên, từ vùng đáy này, giá vàng miếng đã bật tăng trở lại, phục hồi khoảng 15 triệu đồng mỗi lượng, tương đương mức tăng ròng 9%.

DIỄN BIẾN GIÁ VÀNG MIẾNG SJC THỜI GIAN GẦN ĐÂY Nguồn: SJC. Nhãn 1/1/2026 2/1 3/1 4/1 5/1 6/1 7/1 8/1 9/1 10/1 11/1 12/1 13/1 14/1 15/1 16/1 17/1 18/1 19/1 20/1 21/1 22/1 23/1 24/1 25/1 26/1 27/1 28/1 29/1 30/1 31/1 1/2 2/2 3/2 4/2 5/2 6/2 7/2 8/2 9/2 10/2 11/2 12/2 13/2 14/2 15/2 16/2 17/2 18/2 19/2 20/2 21/2 22/2 23/2 24/2 25/2 26/2 27/2 28/2 29/2 1/3 2/3 3/3 4/3 5/3 6/3 7/3 8/3 9/3 10/3 11/3 12/3 13/3 14/3 15/3 16/3 17/3 18/3 19/3 20/3 21/3 22/3 23/3 24/3 25/3 26/3 27/3 28/3 29/3 30/3 31/3 1/4 2/4 3/4 4/4 5/4 6/4 7/4 8/4 Giá mua triệu đồng/lượng 150.8 150.8 150.8 150.8 155.1 156 156.1 155.2 156.3 157.8 157.8 160 160 160.8 160.8 160.8 160.8 160.8 163 164.1 168.5 167 170.2 172.3 172.3 175 175.3 181.7 186.6 178 169 169 163 173.5 177.2 174.2 173.5 176.3 176.3 177.4 178 178 178 176 178 178 178 178 178 178 178 178 178 181.6 181.6 182.3 181 181 184 184 184 187.9 185.2 181.2 181.7 180.8 182 182 181.1 183.1 184.2 183.3 181.8 179.6 179.6 180.1 180 180 172.5 173.1 168 168 163 167.2 170.5 168.5 168.6 169.8 169.8 170.8 171.9 173.7 170 171 171.5 171.5 170.1 169.5 174 Giá bán

152.8 152.8 152.8 152.8 157.1 158 158.1 157.2 158.3 159.8 159.8 162 162 162.8 162.8 162.8 162.8 162.8 165 166.1 170.5 169 172.2 174.3 174.3 177 177.3 184.2 189.6 181 172 172 166 176.5 180.2 177.2 176.5 179.3 179.3 180.4 181 181 181 179 181 181 181 181 181 181 181 181 181 184.6 184.6 185.3 184 184 187 187 190.9 188.2 184.2 184.7 183.8 185 185 184.1 186.1 187.2 186.3 184.8 182.6 182.6 183.1 183 183 183 176.1 176.1 171 171 166 170.2 173.5 171.5 171.6 172.8 172.8 173.8 174.9 176.7 173.5 174.5 174.5 174.5 173.1 172.5 177

Tương tự Công ty SJC, sáng nay hàng loạt doanh nghiệp kinh doanh vàng miếng khác như CTCP Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ), Tập đoàn DOJI, Tập đoàn Phú Quý, Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Công ty Mi Hồng... cũng nâng giá bán vàng miếng lên 177 triệu đồng/lượng.

Đối với vàng nhẫn, các doanh nghiệp cũng nâng giá bán hơn 4 triệu đồng cho mỗi lượng. Trong đó, Công ty SJC giao dịch vàng nhẫn 99,99 loại 1-5 chỉ ở mức 173,5 - 176,5 triệu đồng/lượng.

Tập đoàn Phú Quý giao dịch vàng nhẫn tròn trơn ở 173,5 - 176,5 triệu/lượng, PNJ niêm yết vàng nhẫn tròn ở 173,5 - 176,5 triệu đồng, trong khi DOJI giao dịch quanh 174 - 177 triệu đồng/lượng.

Thương hiệu Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải hiện neo giá vàng nhẫn tròn ở mức 173 - 176 triệu đồng/lượng. Tại TP.HCM, chuỗi cửa hàng vàng nổi tiếng Mi Hồng giao dịch vàng nhẫn tại 174 - 176,8 triệu đồng/lượng.

Diễn biến tăng của giá vàng trong nước sáng nay chủ yếu chịu ảnh hưởng từ giá vàng thế giới. Kim loại quý vọt tăng gần 110 USD (+2,3%), hiện đã leo lên mốc 4.819 USD /ounce. Nếu so với mức giá thấp nhất hôm qua, vàng thế giới đã tăng 200 USD /ounce.

Giá vàng tăng sau khi thị trường phản ứng với thỏa thuận ngừng bắn giữa Mỹ và Iran kéo dài hai tuần và hy vọng một thỏa thuận hòa bình lâu dài ở Trung Đông. Hiện quy đổi ra tiền Việt theo tỷ giá hiện hành (chưa thuế, phí) giá vàng thế giới vào khoảng 153,2 triệu đồng/lượng. Mức giá này thấp hơn giá vàng trong nước gần 24 triệu đồng/lượng.