Giá vàng thế giới như ‘tàu lượn'

Giá vàng thế giới biến động khó lường khi nhà đầu tư chờ đợi thêm tín hiệu về diễn biến tình hình Mỹ - Iran trước thời hạn mở lại eo biển Hormuz.

Trong phiên giao dịch 6/4 (giờ Mỹ), giá vàng thế giới có thời điểm tăng trên 4.700 USD/ounce nhưng sau đó lao dốc mạnh. Ảnh: Reuters.

Chốt phiên giao dịch ngày 6/4 (giờ Mỹ), giá vàng thế giới giao ngay giảm 28,1 USD xuống 4.647,5 USD /ounce. Hợp đồng vàng tương lai giao tháng 6 tại Mỹ chốt phiên tăng 0,1% lên 4.684,7 USD /ounce.

Đáng chú ý, trong phiên, kim loại quý ghi nhận biến động mạnh, chủ yếu quanh vùng 4.650- 4.660 USD , thậm chí có thời điểm đã vượt 4.700 USD /ounce. Tuy nhiên, vùng giá này không duy trì được lâu khi giá vàng nhanh chóng lao dốc xuống dưới 4.630 USD /ounce, tức mất hơn 70 USD chỉ trong vài giờ.

Trong phiên giao dịch đang diễn ra, giá kim quý chủ yếu dao động quanh vùng 4.643 USD /ounce, không thay đổi nhiều so với giá đầu phiên nhưng thấp hơn khoảng 60 USD so với đỉnh trong phiên.

Ông Bart Melek, Giám đốc chiến lược hàng hóa toàn cầu tại TD Securities, cho biết trọng tâm của thị trường vẫn sẽ là cuộc chiến tại Trung Đông và lãi suất. Nếu xung đột kéo dài, giá dầu sẽ tiếp tục tăng trong bối cảnh nguồn cung bị thắt chặt, qua đó càng làm gia tăng áp lực lạm phát.

Điều này khiến các ngân hàng trung ương, đặc biệt là Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed), có ít dư địa hơn để nới lỏng chính sách. Thậm chí, vị chuyên gia nhận định tình hình trên có khả năng làm dấy lên các cuộc thảo luận về việc tăng lãi suất nếu giá năng lượng tiếp tục leo thang và điều này không có lợi cho vàng.

Vàng thường được xem là kênh trú ẩn trước rủi ro địa chính trị và lạm phát, nhưng do không mang lại lợi suất, kim loại quý này thường kém hấp dẫn hơn khi lãi suất ở mức cao.

Các yếu tố khác mà nhà đầu tư đang theo dõi bao gồm biên bản cuộc họp chính sách tháng 3 của Fed dự kiến công bố vào thứ Tư, dữ liệu Chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE) của Mỹ vào thứ Năm và chỉ số giá tiêu dùng (CPI) vào thứ Sáu, theo Reuters.

Công cụ FedWatch của CME cho thấy ngân hàng trung ương Mỹ đã giữ nguyên lãi suất trong tháng trước và hiện phần lớn nhà giao dịch cho rằng Fed sẽ không cắt giảm lãi suất trong năm nay.

Về tình hình chính trị, Iran cho biết nước này đang tìm kiếm một giải pháp chấm dứt lâu dài cuộc chiến với Mỹ và Israel, đồng thời phải chịu áp lực nhanh chóng mở lại eo biển Hormuz theo một lệnh ngừng bắn tạm thời. Tổng thống Donald Trump đã đe dọa sẽ "trút địa ngục" xuống Tehran nếu không đạt được thỏa thuận trước ngày 7/4 (giờ Mỹ).

Ở các thị trường kim loại quý khác, bạc giao ngay giảm 0,3% xuống 72,81 USD /ounce, bạch kim giảm 0,6% xuống 1.976,21 USD /ounce, trong khi palladium giảm 1,1% xuống 1.487,22 USD /ounce.