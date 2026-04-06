Giá vàng trong nước lao dốc đầu tuần

Giá vàng trong nước suy yếu ngay phiên giao dịch đầu tiên của tuần này (6/4). Ảnh: Việt Linh.
Sáng nay (6/4), CTCP Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng miếng ở mức 170,1 - 173,1 triệu đồng/lượng (mua - bán), giảm mạnh 1,4 triệu đồng so với giá chốt phiên cuối tuần trước (4/4).
Cùng thời điểm, các doanh nghiệp lớn khác như Tập đoàn DOJI, Tập đoàn Phú Quý, CTCP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ), Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải, Công ty Mi Hồng… cũng kéo giá vàng miếng xuống vùng 173 triệu đồng, tương đương giá SJC đưa ra.
Trên biểu đồ giá hàng ngày, so với đầu tuần trước, giá vàng miếng hiện vẫn cao hơn 300.000 đồng. Tuy nhiên, nếu trừ đi chênh lệch giá mua - bán đang được các doanh nghiệp đưa ra ở mức 3 triệu đồng/lượng, người mua vàng từ đầu tuần trước đến nay vẫn đang lỗ tới 2,7 triệu đồng mỗi lượng.
|DIỄN BIẾN GIÁ VÀNG MIẾNG SJC GẦN ĐÂY
|Nguồn: SJC.
|Nhãn
|1/1/2026
|2/1
|3/1
|4/1
|5/1
|6/1
|7/1
|8/1
|9/1
|10/1
|11/1
|12/1
|13/1
|14/1
|15/1
|16/1
|17/1
|18/1
|19/1
|20/1
|21/1
|22/1
|23/1
|24/1
|25/1
|26/1
|27/1
|28/1
|29/1
|30/1
|31/1
|1/2
|2/2
|3/2
|4/2
|5/2
|6/2
|7/2
|8/2
|9/2
|10/2
|11/2
|12/2
|13/2
|14/2
|15/2
|16/2
|17/2
|18/2
|19/2
|20/2
|21/2
|22/2
|23/2
|24/2
|25/2
|26/2
|27/2
|28/2
|29/2
|1/3
|2/3
|3/3
|4/3
|5/3
|6/3
|7/3
|8/3
|9/3
|10/3
|11/3
|12/3
|13/3
|14/3
|15/3
|16/3
|17/3
|18/3
|19/3
|20/3
|21/3
|22/3
|23/3
|24/3
|25/3
|26/3
|27/3
|28/3
|29/3
|30/3
|31/3
|1/4
|2/4
|3/4
|4/4
|5/4
|6/4
|Giá mua
|triệu đồng/lượng
|150.8
|150.8
|150.8
|150.8
|155.1
|156
|156.1
|155.2
|156.3
|157.8
|157.8
|160
|160
|160.8
|160.8
|160.8
|160.8
|160.8
|163
|164.1
|168.5
|167
|170.2
|172.3
|172.3
|175
|175.3
|181.7
|186.6
|178
|169
|169
|163
|173.5
|177.2
|174.2
|173.5
|176.3
|176.3
|177.4
|178
|178
|178
|176
|178
|178
|178
|178
|178
|178
|178
|178
|178
|181.6
|181.6
|182.3
|181
|181
|184
|184
|184
|187.9
|185.2
|181.2
|181.7
|180.8
|182
|182
|181.1
|183.1
|184.2
|183.3
|181.8
|179.6
|179.6
|180.1
|180
|180
|172.5
|173.1
|168
|168
|163
|167.2
|170.5
|168.5
|168.6
|169.8
|169.8
|170.8
|171.9
|173.7
|170
|171
|171.5
|171.5
|170.1
|Giá bán
|152.8
|152.8
|152.8
|152.8
|157.1
|158
|158.1
|157.2
|158.3
|159.8
|159.8
|162
|162
|162.8
|162.8
|162.8
|162.8
|162.8
|165
|166.1
|170.5
|169
|172.2
|174.3
|174.3
|177
|177.3
|184.2
|189.6
|181
|172
|172
|166
|176.5
|180.2
|177.2
|176.5
|179.3
|179.3
|180.4
|181
|181
|181
|179
|181
|181
|181
|181
|181
|181
|181
|181
|181
|184.6
|184.6
|185.3
|184
|184
|187
|187
|190.9
|188.2
|184.2
|184.7
|183.8
|185
|185
|184.1
|186.1
|187.2
|186.3
|184.8
|182.6
|182.6
|183.1
|183
|183
|183
|176.1
|176.1
|171
|171
|166
|170.2
|173.5
|171.5
|171.6
|172.8
|172.8
|173.8
|174.9
|176.7
|173.5
|174.5
|174.5
|174.5
|173.1
Không chỉ vàng miếng, giá vàng nhẫn trong nước sáng nay cũng giảm mạnh, biên độ giảm cũng lên tới hơn 1 triệu đồng mỗi lượng.
Sau điều chỉnh, Công ty SJC neo giá vàng nhẫn 99,99 loại 1-5 chỉ ở mức 169,9 - 172,9 triệu đồng/lượng; Tập đoàn Phú Quý cũng chấp nhận giao dịch giá vàng nhẫn tại 169,9 - 172,9 triệu/lượng, PNJ niêm yết ở 169 - 172 triệu/lượng; DOJI giao dịch ở 170,1 - 173,1 triệu/lượng; trong khi Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải đưa ra mức giá 168,1 - 171,1 triệu đồng.
Tại TP.HCM, chuỗi vàng Mi Hồng hiện giao dịch giá vàng nhẫn 999 ở 170,7 - 172,7 triệu đồng/lượng.
Tương tự vàng miếng, đà giảm mạnh của giá vàng nhẫn sáng nay cộng với chênh lệch mua - bán lên tới 3 triệu đồng/lượng khiến những người mua vàng từ đầu tuần trước đến nay đã lỗ hơn 2 triệu đồng mỗi lượng.
Trên thị trường quốc tế, giá vàng thế giới khởi đầu tuần mới cũng đang giảm 24 USD mỗi ounce, xuống 4.651 USD/ounce. Trong phiên, có thời điểm giá kim quý giảm về vùng 4.600 USD. Trong 30 ngày qua, giá kim loại quý đã giảm hơn 10%, tương đương 530 USD/ounce.
Quy đổi theo tỷ giá (chưa bao gồm thuế, phí), giá vàng thế giới hiện vào khoảng 148 triệu đồng/lượng, vẫn thấp hơn giá vàng trong nước khoảng 25 triệu đồng/lượng.
