Người 'đu đỉnh' vàng đang lỗ gần 20 triệu đồng/lượng

|
Giá vàng cách đỉnh hơn 16 triệu đồng mỗi lượng. Ảnh: Việt Linh.
Thị trường vàng trong nước vừa trải qua một tuần biến động khá rõ nét trước khi dần ổn định trở lại vào những phiên cuối tuần. Ngay từ đầu tuần, giá vàng miếng SJC được niêm yết ở mức 169,8 - 172,8 triệu đồng/lượng (mua - bán) và gần như đi ngang trong 2 phiên đầu.
Tuy nhiên, trạng thái này không kéo dài lâu khi lực cầu gia tăng đã nhanh chóng đẩy giá vàng đi lên. Từ giữa tuần, giá liên tục leo dốc và đạt đỉnh ngắn hạn vào ngày 2/4 tại vùng 173,7 - 176,7 triệu đồng/lượng. Đây là mức cao nhất trong tuần, cho thấy đà hồi phục đáng kể của vàng trong nước, phần nào bám theo diễn biến tích cực của thị trường quốc tế trước khi bước vào kỳ nghỉ lễ.
Ngay sau khi chạm đỉnh, áp lực chốt lời xuất hiện khiến giá vàng quay đầu điều chỉnh khá nhanh. Đến ngày 3/4, giá giảm xuống còn 170 - 173,5 triệu đồng/lượng, tương ứng mức giảm khoảng 3,7 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và 3,2 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra.
Bước sang những ngày cuối tuần, đà giảm dần thu hẹp và giá vàng bắt đầu phục hồi nhẹ. Trong phiên giao dịch cuối tuần, Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng miếng ở mức 171,5 - 174,5 triệu đồng/lượng, tăng 1,7 triệu đồng/lượng so với cuối tuần trước. Chênh lệch mua - bán duy trì quanh ngưỡng 3 triệu đồng/lượng.
Ở phân khúc vàng nhẫn, vàng nhẫn SJC 99,99 được giao dịch tại 171,3 - 174,3 triệu đồng/lượng, thấp hơn giá vàng miếng khoảng 200.000 đồng/lượng.
|DIỄN BIẾN GIÁ VÀNG MIẾNG SJC THỜI GIAN GẦN ĐÂY
|Nguồn: SJC.
|Nhãn
|1/1/2026
|2/1
|3/1
|4/1
|5/1
|6/1
|7/1
|8/1
|9/1
|10/1
|11/1
|12/1
|13/1
|14/1
|15/1
|16/1
|17/1
|18/1
|19/1
|20/1
|21/1
|22/1
|23/1
|24/1
|25/1
|26/1
|27/1
|28/1
|29/1
|30/1
|31/1
|1/2
|2/2
|3/2
|4/2
|5/2
|6/2
|7/2
|8/2
|9/2
|10/2
|11/2
|12/2
|13/2
|14/2
|15/2
|16/2
|17/2
|18/2
|19/2
|20/2
|21/2
|22/2
|23/2
|24/2
|25/2
|26/2
|27/2
|28/2
|29/2
|1/3
|2/3
|3/3
|4/3
|5/3
|6/3
|7/3
|8/3
|9/3
|10/3
|11/3
|12/3
|13/3
|14/3
|15/3
|16/3
|17/3
|18/3
|19/3
|20/3
|21/3
|22/3
|23/3
|24/3
|25/3
|26/3
|27/3
|28/3
|29/3
|30/3
|31/3
|1/4
|2/4
|3/4
|4/4
|Giá mua
|triệu đồng/lượng
|150.8
|150.8
|150.8
|150.8
|155.1
|156
|156.1
|155.2
|156.3
|157.8
|157.8
|160
|160
|160.8
|160.8
|160.8
|160.8
|160.8
|163
|164.1
|168.5
|167
|170.2
|172.3
|172.3
|175
|175.3
|181.7
|186.6
|178
|169
|169
|163
|173.5
|177.2
|174.2
|173.5
|176.3
|176.3
|177.4
|178
|178
|178
|176
|178
|178
|178
|178
|178
|178
|178
|178
|178
|181.6
|181.6
|182.3
|181
|181
|184
|184
|184
|187.9
|185.2
|181.2
|181.7
|180.8
|182
|182
|181.1
|183.1
|184.2
|183.3
|181.8
|179.6
|179.6
|180.1
|180
|180
|172.5
|173.1
|168
|168
|163
|167.2
|170.5
|168.5
|168.6
|169.8
|169.8
|170.8
|171.9
|173.7
|170
|171
|171.5
|Giá bán
|152.8
|152.8
|152.8
|152.8
|157.1
|158
|158.1
|157.2
|158.3
|159.8
|159.8
|162
|162
|162.8
|162.8
|162.8
|162.8
|162.8
|165
|166.1
|170.5
|169
|172.2
|174.3
|174.3
|177
|177.3
|184.2
|189.6
|181
|172
|172
|166
|176.5
|180.2
|177.2
|176.5
|179.3
|179.3
|180.4
|181
|181
|181
|179
|181
|181
|181
|181
|181
|181
|181
|181
|181
|184.6
|184.6
|185.3
|184
|184
|187
|187
|190.9
|188.2
|184.2
|184.7
|183.8
|185
|185
|184.1
|186.1
|187.2
|186.3
|184.8
|182.6
|182.6
|183.1
|183
|183
|183
|176.1
|176.1
|171
|171
|166
|170.2
|173.5
|171.5
|171.6
|172.8
|172.8
|173.8
|174.9
|176.7
|173.5
|174.5
|174.5
Đáng chú ý, diễn biến giá vàng trong nước về cuối tuần có phần trầm lắng hơn, chủ yếu do thị trường quốc tế bước vào kỳ nghỉ Good Friday tại Mỹ. Giá vàng thế giới tạm dừng giao dịch quanh ngưỡng 4.676 USD/ounce, khiến các yếu tố dẫn dắt ngắn hạn gần như “đóng băng”.
Hiện mặt bằng giá vàng hiện tại vẫn thấp hơn đáng kể so với đỉnh thiết lập ngày 1/3 ở mức 190,9 triệu đồng/lượng. Tính đến nay, giá đã giảm khoảng 16,4 triệu đồng/lượng. Với những nhà đầu tư mua ở vùng đỉnh, khoản lỗ tạm tính lên tới 19,4 triệu đồng/lượng chỉ sau hơn một tháng.
Ở các thương hiệu khác, DOJI niêm yết giá vàng miếng tương đương vàng nhẫn Doji Hưng Thịnh Vượng 99,99 ở mức 171 - 174,5 triệu đồng/lượng, tăng 1,7 triệu đồng/lượng so với cuối tuần trước với chênh lệch mua - bán khoảng 3,5 triệu đồng/lượng.
PNJ giao dịch vàng miếng và nhẫn trơn 999.9 ở mức thấp hơn, mua vào 169,4 triệu đồng/lượng và bán ra 172,9 triệu đồng/lượng.
Trong khi đó, Bảo Tín Mạnh Hải và Bảo Tín Minh Châu cùng niêm yết giá vàng nhẫn quanh ngưỡng 169,5 - 172,5 triệu đồng/lượng, duy trì chênh lệch mua - bán khoảng 3 triệu đồng/lượng.
Một điểm đáng lưu ý khác là khoảng cách giữa giá vàng trong nước và thế giới vẫn ở mức rất cao, hiện trên 26 triệu đồng/lượng (chưa bao gồm thuế, phí).
