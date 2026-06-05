Một chi nhánh HSBC tại Thụy Sĩ bị điều tra

Chi nhánh tại Thụy Sĩ của ngân hàng HSBC bị điều tra vì cáo buộc hỗ trợ cựu Thống đốc Riad Salameh biển thủ hơn 300 triệu USD từ Ngân hàng Trung ương Lebanon.

Chi nhánh tại Thụy Sĩ của ngân hàng HSBC dính cáo buộc liên quan đến một vụ biển thủ hơn 300 triệu USD. Ảnh: Reuters.

Các công tố viên Pháp đã đưa ra cáo buộc sơ bộ đối với chi nhánh ngân hàng tư nhân của HSBC tại Thụy Sĩ, liên quan đến việc hỗ trợ cựu Thống đốc Ngân hàng Trung ương Lebanon Riad Salameh biển thủ công quỹ, theo Financial Times.

Thông tin từ Văn phòng Công tố Tài chính Quốc gia Pháp cho biết đơn vị này đang bị điều tra liên quan đến các cáo buộc, bao gồm biển thủ tài sản công, lạm dụng tín nhiệm và hối lộ quan chức nhà nước.

HSBC từng tiết lộ vào năm ngoái rằng ngân hàng bị giới chức Pháp và Thụy Sĩ điều tra về cáo buộc liên quan đến hoạt động rửa tiền phát sinh từ "hai mối quan hệ khách hàng trong quá khứ". Ngân hàng cũng cảnh báo kết quả của các cuộc điều tra này có thể gây tác động đáng kể.

Ngay sau đó, bộ phận ngân hàng tư nhân của HSBC đã chấm dứt quan hệ với hơn 1.000 khách hàng giàu có đến từ Trung Đông, bao gồm các khách hàng tại Arab Saudi và Lebanon.

Năm 2024, cơ quan giám sát tài chính Thụy Sĩ FINMA kết luận HSBC đã có những vi phạm nghiêm trọng về quy định chống rửa tiền liên quan đến hơn 300 triệu USD giao dịch giữa Thụy Sĩ và Lebanon. FINMA đồng thời yêu cầu ngân hàng rà soát lại toàn bộ các mối quan hệ khách hàng có mức độ rủi ro cao.

Cuộc điều tra đã được khởi động từ tháng 7/2021 sau đơn khiếu nại của tổ chức chống tham nhũng Sherpa và Hiệp hội Các nạn nhân của các hành vi gian lận và tội phạm tại Lebanon, theo tờ Lemonde của Pháp.

Giới chức Pháp nghi ngờ ông Salameh đã đóng vai trò trung tâm trong việc biển thủ khoảng 330 triệu USD từ năm 2002 đến 2015. Cáo buộc nêu rõ các ngân hàng thương mại Lebanon phải trả hoa hồng khi mua sản phẩm tài chính từ Ngân hàng Trung ương Lebanon. Khoản tiền này sau đó được chuyển tới công ty môi giới Forry Associates.

Tuy nhiên, khi ký hợp đồng với Forry năm 2002, ông Salameh bị cho là đã không tiết lộ rằng chủ sở hữu thực sự của công ty đăng ký tại Quần đảo Virgin thuộc Anh này chính là em trai mình, Raja Salameh.

Các điều tra viên Pháp cho biết sau khi được chuyển vào tài khoản USD của Forry tại chi nhánh HSBC Thụy Sĩ, số tiền này tiếp tục được luân chuyển qua nhiều cấu trúc tài chính phức tạp. Dòng tiền cuối cùng được sử dụng để mua bất động sản tại Pháp và nhiều quốc gia châu Âu khác nhằm phục vụ lợi ích của ông Riad Salameh và những người thân cận.

Đáng chú ý, luật sư của ông Salameh bác bỏ các cáo buộc trên và khẳng định khối tài sản bất động sản của thân chủ được hình thành từ thời ông còn làm cố vấn tài chính tại công ty môi giới chứng khoán nổi tiếng Merrill Lynch, trước khi đảm nhiệm vị trí Thống đốc Ngân hàng Trung ương Lebanon.

Về phía Lebanon, các công tố viên tại Beirut đã truy tố ông Salameh vào năm 2022 với cáo buộc biển thủ hơn 330 triệu USD tiền công quỹ.

Ông Salameh phủ nhận toàn bộ các cáo buộc và từng trả lời Financial Times vào năm 2021 rằng: "Sự liêm chính của tôi chưa bao giờ bị đặt dấu hỏi. Tôi luôn kiếm tiền bằng các phương thức hợp pháp".

Ông khẳng định phần lớn tài sản của mình được tích lũy từ sự nghiệp trong lĩnh vực tài chính trước khi đảm nhiệm chức vụ công. Raja Salameh cũng nhiều lần bác bỏ mọi cáo buộc sai phạm.

Hiện, HSBC từ chối bình luận chi tiết về vụ việc vì liên quan đến một số vấn đề pháp lý đang diễn ra. "Cuộc điều tra vẫn đang tiếp tục và chúng tôi đang hợp tác đầy đủ với các cơ quan chức năng", ngân hàng này chia sẻ.