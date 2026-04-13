Nhân viên HSBC Việt Nam có thu nhập bình quân gần 1 tỷ/năm

Dù lợi nhuận năm 2025 giảm xuống mức thấp nhất 4 năm, HSBC Việt Nam vẫn tăng chi cho nhân sự, đưa thu nhập bình quân nhân viên lên khoảng 925 triệu đồng mỗi người.

Ngân hàng TNHH MTV HSBC Việt Nam vừa công bố báo cáo tài chính năm 2025 với kết quả lợi nhuận giảm so với năm liền trước.

Cụ thể, lợi nhuận trước thuế năm 2025 của ngân hàng 100% vốn nước ngoài này đạt khoảng 4.100 tỷ đồng , giảm gần 7% so với năm liền trước và là mức thấp nhất trong vòng 4 năm trở lại đây.

Đà suy giảm này diễn ra trong bối cảnh tổng thu nhập hoạt động gần như đi ngang, trong khi chi phí hoạt động tăng đáng kể. Năm qua, chi phí của HSBC Việt Nam tăng khoảng 11%, lên gần 4.000 tỷ, tạo áp lực lên biên lợi nhuận.

Về cơ cấu thu nhập, thu nhập lãi thuần và dịch vụ đều ghi nhận mức giảm xấp xỉ 5%, trong khi hoạt động kinh doanh ngoại hối là điểm sáng hiếm hoi khi tăng hơn 30%, mang về 1.316 tỷ đồng .

Dù lợi nhuận đi xuống, quy mô tài sản của ngân hàng vẫn tiếp tục mở rộng. Tính đến cuối năm 2025, tổng tài sản của HSBC Việt Nam đạt khoảng 141.000 tỷ đồng , tăng hơn 3% so với năm trước. Dư nợ cho vay và tiền gửi khách hàng đều ghi nhận mức tăng trưởng dương, trong khi tỷ lệ nợ xấu được kiểm soát ở mức thấp, chỉ khoảng 0,42%.

Tỷ lệ an toàn vốn của ngân hàng giảm còn gần 17% từ mức 18,5% một năm trước. Tỷ lệ dự trữ thanh khoản và khả năng chi trả trong 30 ngày bằng Đồng Việt Nam cũng lần lượt giảm về 30,5% và 170%. Ở chiều ngược lại, thanh khoản ngoại tệ cải thiện, với tỷ lệ đạt 827%. Chỉ số ROE của ngân hàng năm 2025 đạt gần 16,8%, cũng thấp hơn mức 18,5% của năm trước đó.

Đáng chú ý, trong bối cảnh lợi nhuận suy giảm, HSBC Việt Nam vẫn tăng chi cho nhân sự. Tổng chi cho quỹ lương và các khoản thu nhập khác trong năm 2025 đạt khoảng 1.295 tỷ đồng , tăng 7% so với năm liền trước.

Với quy mô khoảng 1.400 nhân viên, thu nhập bình quân mỗi nhân sự HSBC Việt Nam năm vừa qua đạt 925 triệu đồng/năm, tương đương khoảng 77 triệu đồng/tháng. Mức thu nhập bình quân này cao hơn đáng kể so với nhiều ngân hàng thương mại trong nước, dù tổng chi phí nhân sự của HSBC Việt Nam vẫn thấp hơn do quy mô nhân sự nhỏ hơn.

So với năm 2024, thu nhập bình quân của nhân viên HSBC đã tăng hơn 60 triệu đồng/người/năm.

HSBC là một trong những định chế tài chính lớn trên thế giới, được thành lập cách đây 161 năm, có trụ sở tại London. Năm 2009, nhà băng này đã thành lập pháp nhân tại Việt Nam, sau 14 năm khi chi nhánh đầu tiên được cấp phép hoạt động, với tên gọi HSBC Việt Nam.