Ngân hàng ngoại kinh doanh thế nào tại Việt Nam

Bức tranh lợi nhuận của khối ngân hàng 100% vốn ngoại tại Việt Nam đang kém tươi sáng khi cả HSBC Việt Nam và Shinhan Bank đều ghi nhận kết quả sụt giảm so với cùng kỳ năm trước.

Lợi nhuận nửa đầu năm 2025 của HSBC Việt Nam đi lùi so với cùng kỳ năm ngoái. Ảnh: HSBC.

Theo báo cáo tài chính vừa công bố, Ngân hàng TNHH MTV HSBC Việt Nam cho biết nửa đầu năm 2025, thu nhập lãi thuần giảm 9% so với cùng kỳ xuống còn 2.888 tỷ đồng ; lãi thuần từ dịch vụ giảm 10% còn 431 tỷ đồng . Đáng chú ý, lãi từ mua bán chứng khoán kinh doanh lỗ 1,7 tỷ đồng , trái ngược mức lãi gần 5 tỷ đồng cùng kỳ năm 2024.

Điểm sáng hiếm hoi là mảng kinh doanh ngoại hối đạt tăng trưởng hơn 50%, mang về 517 tỷ đồng , cùng với lãi thuần từ các hoạt động kinh doanh khác tăng nhẹ 6% lên 134 tỷ đồng .

Dù tiết giảm gần 70% chi phí dự phòng rủi ro, HSBC Việt Nam vẫn không thể đảo ngược xu hướng giảm lợi nhuận khi chi phí hoạt động tăng cao. Kết thúc 6 tháng, lợi nhuận trước thuế ngân hàng đạt hơn 2.000 tỷ đồng , giảm 9%; lợi nhuận sau thuế còn 1.622 tỷ đồng (-9%).

Tính đến ngày 30/6, tổng tài sản của nhà băng giảm nhẹ về 134.062 tỷ đồng , tiền gửi khách hàng gần 109.000 tỷ đồng (-5%), dư nợ cho vay hơn 66.000 tỷ đồng (-5%). Về chất lượng tài sản, nợ xấu giảm nhẹ xuống gần 495 tỷ đồng , đưa tỷ lệ nợ xấu về 0,43%.

LỢI NHUẬN HSBC VIỆT NAM QUA CÁC NĂM Nguồn: BCTC NH. Nhãn 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 6Th2025 Lợi nhuận trước thuế tỷ đồng 1229 1802 2232 3097 2981 1985 1647 4632 6514 4450 2030

Không riêng HSBC, Ngân hàng TNHH MTV Shinhan Việt Nam (Shinhan Bank) cũng báo lợi nhuận suy giảm trong 6 tháng đầu năm. Mặc dù mảng chứng khoán đầu tư và ngoại hối có kết quả khả quan, song sự đi xuống của hoạt động dịch vụ, kinh doanh khác và thu nhập lãi thuần đã kéo lợi nhuận sụt giảm.

Cụ thể, thu nhập lãi thuần giảm hơn 8% xuống 4.269 tỷ đồng ; lãi từ dịch vụ giảm 31% còn 137 tỷ đồng ; lãi từ hoạt động khác giảm mạnh 53% xuống 29 tỷ đồng . Ngược lại, lãi thuần từ ngoại hối tăng hai chữ số, đạt 431 tỷ đồng , trong khi lãi từ chứng khoán đầu tư tăng đột biến lên 86 tỷ đồng so với mức chỉ hơn 3 tỷ đồng cùng kỳ.

Tuy đã tiết giảm 10% chi phí dự phòng rủi ro nhưng điều đó chưa đủ để kéo lợi nhuận tăng trưởng dương so với cùng kỳ năm ngoái. Shinhan Bank vẫn ghi nhận lợi nhuận trước thuế 2.787 tỷ đồng , giảm 12% so với cùng kỳ năm 2024; lợi nhuận sau thuế đạt 2.222 tỷ đồng (-12%).

Tính đến cuối tháng 6, tổng tài sản ngân hàng đạt 207.177 tỷ đồng (+7%), dư nợ cho vay khách hàng 134.445 tỷ đồng (+7%) và tiền gửi khách hàng 124.839 tỷ đồng (+7%). Vốn chủ sở hữu đạt 36.545 tỷ đồng .