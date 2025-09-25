Cổ đông Nhà nước sắp nhận gần 3.000 tỷ tiền mặt từ Vietcombank

Vietcombank thông báo chi trả cổ tức năm 2024 bằng tiền mặt với tỷ lệ 4,5%. Với việc sở hữu tới 74,8% vốn, Ngân hàng Nhà nước dự kiến nhận về gần 2.813 tỷ từ đợt chia cổ tức này.

Ngân hàng Nhà nước (NHNN) hiện là cổ đông lớn nhất nắm giữ 74,8% vốn điều lệ (hơn 6,25 tỷ cổ phiếu) của Vietcombank. Ảnh: Việt Linh.

Hội đồng Quản trị Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Vietcombank (HoSE: VCB) vừa công bố kế hoạch chi trả cổ tức năm 2024 bằng tiền mặt với tỷ lệ 4,5%/mệnh giá, tương ứng cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ nhận được 450 đồng.

Ngày đăng ký cuối cùng để cổ đông thực hiện quyền nhận cổ tức tiền mặt là 6/10 và ngày chi trả cổ tức dự kiến diễn ra vào 24/10.

Với hơn 8,55 tỷ cổ phiếu đang lưu hành, Vietcombank ước tính chi tổng cộng hơn 3.760 tỷ đồng cho đợt chi trả cổ tức tiền mặt này.

Trong đó, Ngân hàng Nhà nước (NHNN), cơ quan đại diện chủ sở hữu vốn Nhà nước tại Vietcombank, hiện là cổ đông lớn nhất nắm giữ 74,8% vốn điều lệ (hơn 6,25 tỷ cổ phiếu) dự kiến thu về gần 2.813 tỷ đồng .

Cổ đông chiến lược nước ngoài là Ngân hàng Mizuho (Nhật Bản), với tỷ lệ sở hữu 15% vốn (hơn 1,25 tỷ cổ phiếu), cũng sẽ nhận khoảng 564 tỷ đồng .

Ngoài ra, các cổ đông ngoại khác gồm Quỹ đầu tư Chính phủ Singapore (GIC) nắm giữ 1,01% vốn (hơn 84,5 triệu cổ phiếu) dự kiến nhận hơn 38 tỷ đồng , trong khi quỹ T. Rowe Price Associates nắm 0,15% vốn (hơn 12,5 triệu cổ phiếu) sẽ thu về gần 6 tỷ đồng .

Đây là lần đầu tiên sau 4 năm Vietcombank trở lại với hình thức chi trả cổ tức bằng tiền mặt. Trước đó, ngân hàng này đã nhiều năm liên tiếp sử dụng nguồn lợi nhuận để chia cổ tức bằng cổ phiếu, nhằm tăng vốn điều lệ và củng cố năng lực tài chính. Lần gần nhất Vietcombank trả cổ tức bằng tiền mặt là năm 2020 với tỷ lệ 12%. Trong giai đoạn 2016-2019, tỷ lệ cổ tức tiền mặt của nhà băng này đều duy trì ở mức 8%, còn giai đoạn 2014-2015 là 10%.

Về tình hình kinh doanh, trong quý II năm nay, Vietcombank thu về khoản lợi nhuận trước thuế 11.034 tỷ đồng , tăng 9% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, ngân hàng mẹ ghi nhận 10.762 tỷ đồng . Lợi nhuận sau thuế mang về đạt 8.837 tỷ đồng (+9%).

Lũy kế 6 tháng đầu năm, Vietcombank đạt lợi nhuận trước thuế 21.894 tỷ đồng , tăng 5% và tiếp tục duy trì vị thế ngân hàng có lợi nhuận cao nhất ngành. Lợi nhuận sau thuế cùng giai đoạn đạt 17.539 tỷ đồng , tăng 5%.

Tổng tài sản tính đến cuối quý II của Vietcombank đạt hơn 2,2 triệu tỷ đồng , tăng 6% so với đầu năm. Cho vay khách hàng và tiền gửi khách hàng lần lượt đạt gần 1,56 triệu tỷ và 1,59 triệu tỷ đồng , tăng 7% và 8% so với đầu năm.

Tính đến ngày 30/6, tỷ lệ nợ xấu/tổng dư nợ của Ngân hàng Ngoại thương là 1%. Tài sản đảm bảo cho các khoản vay có tổng giá trị hơn 2,6 triệu tỷ đồng . Trong đó, bất động sản là tài sản thế chấp chủ yếu, đạt giá trị hơn 1,73 triệu tỷ đồng , chiếm 67% tổng giá trị tài sản đảm bảo.