Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Kinh doanh

Công ty con muốn chia cổ tức khủng, Vingroup có thể nhận gần 4.600 tỷ

  • Thứ ba, 23/9/2025 05:41 (GMT+7)
  • 20 giờ trước

Với lợi nhuận lũy kế hơn 10.350 tỷ đồng, VEFAC dự kiến chi gần 5.500 tỷ đồng tạm ứng cổ tức tiền mặt, nối dài chuỗi chi trả "khủng" sau đợt cổ tức 435% hồi tháng 7.

Vingroup dự kiến nhận về hơn 4.580 tỷ đồng cổ tức từ VEFAC. Ảnh: Cúc Sao.

CTCP Trung tâm Hội chợ Triển lãm Việt Nam - VEFAC (UPCoM: VEF) vừa công bố kế hoạch lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản lần 2 với nội dung đáng chú ý là tờ trình tạm ứng cổ tức tiền mặt lên tới 330%, tương ứng 33.000 đồng/cổ phiếu.

Nguồn chi trả đến từ lợi nhuận lũy kế hơn 10.350 tỷ đồng tính đến ngày 30/6, đã được Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam soát xét.

Với hơn 166,6 triệu cổ phiếu đang lưu hành, số tiền dự kiến chi trả gần 5.500 tỷ đồng, tương đương hơn 53% lợi nhuận lũy kế. Việc thanh toán dự kiến hoàn tất trong vòng 6 tháng kể từ ngày ĐHĐCĐ phê duyệt.

Nếu kế hoạch được thông qua, Tập đoàn Vingroup (HoSE: VIC) với tỷ lệ sở hữu 83,32% sẽ nhận về hơn 4.580 tỷ đồng. Cổ đông lớn khác là Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, nắm giữ 10% vốn, cũng sẽ nhận được gần 550 tỷ đồng.

Trước đó, trong tháng 7, VEFAC đã hoàn tất 2 đợt chi trả cổ tức tiền mặt với tổng tỷ lệ 435% (43.500 đồng/cổ phiếu), giá trị hơn 7.200 tỷ đồng, bao gồm cổ tức năm 2024 (135%) và tạm ứng cổ tức quý I/2025 (300%).

Ngoài nội dung cổ tức, doanh nghiệp còn trình cổ đông thông qua việc bầu bổ sung ông Đỗ Quang Minh (sinh năm 1991), hiện là Phó tổng giám đốc, tham gia HĐQT nhiệm kỳ 2025-2030. Hiện HĐQT có 4 thành viên, do ông Trần Lê Phương giữ chức Chủ tịch.

VEFAC cũng dự kiến bổ sung một số ngành nghề kinh doanh mới, bao gồm vận tải hành khách, dịch vụ, bán lẻ và chăm sóc cá nhân.

VEFAC hiện là chủ đầu tư hàng loạt dự án trọng điểm tại Hà Nội. Ngoài dự án Trung tâm Triển lãm quốc gia vừa hoàn thành, VEFAC còn là chủ dự án "đất vàng" 148 Giảng Võ. Doanh nghiệp cũng đang triển khai dự án Khu đô thị mới tại các xã Xuân Canh, Đông Hội, Mai Lâm (Vinhomes Global Gate) với tổng vốn đầu tư khoảng 35.000 tỷ đồng.

Báo cáo tài chính của VEFAC cho thấy công ty ghi nhận tổng cộng 44.565 tỷ đồng doanh thu thuần sau 6 tháng đầu năm, tăng 86 lần so với cùng kỳ năm ngoái. Lợi nhuận sau thuế đạt 15.250 tỷ đồng, tăng vượt bậc 8.372%.

Trong quý I trước đó, công ty đã chuyển nhượng một phần dự án Vinhomes Global Gate và ghi nhận 44.560 tỷ đồng doanh thu.

Điểm đáng chú ý trong bức tranh tài chính của công ty này ở thời điểm kết thúc quý II là đà thu hẹp quy mô tài sản. Tính đến ngày 30/6, tổng tài sản của công ty giảm 66% so với đầu năm, từ trên 105.100 tỷ đồng xuống còn hơn 36.200 tỷ đồng.

Đà sụt giảm này đến chủ yếu từ việc hàng tồn kho giảm mạnh từ 22.157 tỷ đồng xuống còn 3.796 tỷ đồng. Ngoài ra, khoản thu từ hợp đồng hợp tác đầu tư giữa VEFAC và Vinhomes cũng giảm mạnh từ 63.468 tỷ đồng xuống mức 2.269 tỷ.

Cùng với đó, nợ phải trả của doanh nghiệp này cũng giảm mạnh, từ 101.089 tỷ đồng đầu năm xuống còn 24.221 tỷ đồng tại thời điểm cuối tháng 6.

Thủ tướng: Nhà nước không làm những gì tư nhân làm được và làm tốt hơn

Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh quan điểm chỉ đạo Nhà nước làm những gì mà tư nhân không làm được, không làm những gì tư nhân làm được và làm tốt hơn.

28:1701 hôm qua

Chứng khoán bị bán tháo diện rộng, VN-Index giảm mạnh nhất 2 tuần

VN-Index rơi hơn 24 điểm trong phiên 22/9, thanh khoản tăng 22% do áp lực bán lan rộng ở nhóm ngân hàng, bất động sản, thép và công nghệ.

33:1979 hôm qua

Vingroup xây thêm nhà máy phụ trợ ôtô điện hơn 21.400 tỷ ở Hà Tĩnh

Hà Tĩnh phê duyệt dự án khu nhà xưởng phụ trợ ôtô điện 21.401 tỷ đồng tại Khu kinh tế Vũng Áng của CTCP Đầu tư Khu công nghiệp Vinhomes Hà Tĩnh.

20:44 21/9/2025

Trong môi trường kinh tế hiện nay, đầu tư đã trở thành khái niệm không mấy xa lạ với hầu hết mọi người. Để độc giả có thể tiếp cận những xu hướng đầu tư mới nhất, Tri Thức - Znews xây dựng chủ đề Đầu tư qua sách - nơi ghi lại những cuốn sách, câu chuyện, xu hướng đầu tư đã và đang diễn ra. Trong đó, các lĩnh vực đầu tư phổ biến bao gồm bất động sản, chứng khoán, ngoại hối và tiền ảo... Ngoài các câu chuyện về đầu tư, Đầu tư qua sách còn bao gồm các kiến thức về quản lý gia sản, tài chính cá nhân.

Minh Khánh

vefac vin cổ loa trung tâm triển lãm Tiền mã hóa Vingroup vefac vingroup cổ loa đông anh

  • Tiền mã hóa

    Tiền mã hóa (cryptocurrency), hay thường được gọi là "tiền ảo", là một tài sản kỹ thuật số được thiết kế làm phương tiện trao đổi sử dụng cơ chế mã hóa để đảm bảo các giao dịch, kiểm soát việc tạo ra các đơn vị bổ sung và xác minh việc chuyển giao tài sản. Tiền mã hóa được phân loại như là một tập con của các loại tiền tệ kỹ thuật số.

    Bạn có biết: Bitcoin là tiền mã hóa phân tán đầu tiên được tạo ra vào năm 2009 và kể từ đó rất nhiều đơn vị tiền mã hóa tương tự khác được tạo ra. Các đơn vị tiền tệ này sử dụng hệ thống quản lý phi tập trung thay vì các hệ thống trung tâm như các đơn vị tiền tệ điện tử vàngân hàng khác.

  • Tập đoàn Vingroup

    Tập đoàn Vingroup

    Tiền thân Tập đoàn Vingroup là Tập đoàn Technocom thành lập tại Ukraine trong lĩnh vực thực phẩm. Từ năm 2000, Vingroup đầu tư về Việt Nam và trở thành nhà phát triển bất động sản lớn nhất trong nước. Hiện công ty phát triển nhiều lĩnh vực khác như sản xuất ôtô, điện thoại, y tế, giáo dục…

    • Thành lập: 1993
    • Sáng lập: Phạm Nhật Vượng và cộng sự
    • Mã cổ phiếu: VIC

Đọc tiếp

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý