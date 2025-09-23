Công ty con muốn chia cổ tức khủng, Vingroup có thể nhận gần 4.600 tỷ

Với lợi nhuận lũy kế hơn 10.350 tỷ đồng, VEFAC dự kiến chi gần 5.500 tỷ đồng tạm ứng cổ tức tiền mặt, nối dài chuỗi chi trả "khủng" sau đợt cổ tức 435% hồi tháng 7.

Vingroup dự kiến nhận về hơn 4.580 tỷ đồng cổ tức từ VEFAC. Ảnh: Cúc Sao.

CTCP Trung tâm Hội chợ Triển lãm Việt Nam - VEFAC (UPCoM: VEF) vừa công bố kế hoạch lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản lần 2 với nội dung đáng chú ý là tờ trình tạm ứng cổ tức tiền mặt lên tới 330%, tương ứng 33.000 đồng/cổ phiếu.

Nguồn chi trả đến từ lợi nhuận lũy kế hơn 10.350 tỷ đồng tính đến ngày 30/6, đã được Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam soát xét.

Với hơn 166,6 triệu cổ phiếu đang lưu hành, số tiền dự kiến chi trả gần 5.500 tỷ đồng , tương đương hơn 53% lợi nhuận lũy kế. Việc thanh toán dự kiến hoàn tất trong vòng 6 tháng kể từ ngày ĐHĐCĐ phê duyệt.

Nếu kế hoạch được thông qua, Tập đoàn Vingroup (HoSE: VIC) với tỷ lệ sở hữu 83,32% sẽ nhận về hơn 4.580 tỷ đồng . Cổ đông lớn khác là Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, nắm giữ 10% vốn, cũng sẽ nhận được gần 550 tỷ đồng .

Trước đó, trong tháng 7, VEFAC đã hoàn tất 2 đợt chi trả cổ tức tiền mặt với tổng tỷ lệ 435% (43.500 đồng/cổ phiếu), giá trị hơn 7.200 tỷ đồng , bao gồm cổ tức năm 2024 (135%) và tạm ứng cổ tức quý I/2025 (300%).

Ngoài nội dung cổ tức, doanh nghiệp còn trình cổ đông thông qua việc bầu bổ sung ông Đỗ Quang Minh (sinh năm 1991), hiện là Phó tổng giám đốc, tham gia HĐQT nhiệm kỳ 2025-2030. Hiện HĐQT có 4 thành viên, do ông Trần Lê Phương giữ chức Chủ tịch.

VEFAC cũng dự kiến bổ sung một số ngành nghề kinh doanh mới, bao gồm vận tải hành khách, dịch vụ, bán lẻ và chăm sóc cá nhân.

VEFAC hiện là chủ đầu tư hàng loạt dự án trọng điểm tại Hà Nội. Ngoài dự án Trung tâm Triển lãm quốc gia vừa hoàn thành, VEFAC còn là chủ dự án "đất vàng" 148 Giảng Võ. Doanh nghiệp cũng đang triển khai dự án Khu đô thị mới tại các xã Xuân Canh, Đông Hội, Mai Lâm (Vinhomes Global Gate) với tổng vốn đầu tư khoảng 35.000 tỷ đồng .

Báo cáo tài chính của VEFAC cho thấy công ty ghi nhận tổng cộng 44.565 tỷ đồng doanh thu thuần sau 6 tháng đầu năm, tăng 86 lần so với cùng kỳ năm ngoái. Lợi nhuận sau thuế đạt 15.250 tỷ đồng , tăng vượt bậc 8.372%.

Trong quý I trước đó, công ty đã chuyển nhượng một phần dự án Vinhomes Global Gate và ghi nhận 44.560 tỷ đồng doanh thu.

Điểm đáng chú ý trong bức tranh tài chính của công ty này ở thời điểm kết thúc quý II là đà thu hẹp quy mô tài sản. Tính đến ngày 30/6, tổng tài sản của công ty giảm 66% so với đầu năm, từ trên 105.100 tỷ đồng xuống còn hơn 36.200 tỷ đồng .

Đà sụt giảm này đến chủ yếu từ việc hàng tồn kho giảm mạnh từ 22.157 tỷ đồng xuống còn 3.796 tỷ đồng . Ngoài ra, khoản thu từ hợp đồng hợp tác đầu tư giữa VEFAC và Vinhomes cũng giảm mạnh từ 63.468 tỷ đồng xuống mức 2.269 tỷ.

Cùng với đó, nợ phải trả của doanh nghiệp này cũng giảm mạnh, từ 101.089 tỷ đồng đầu năm xuống còn 24.221 tỷ đồng tại thời điểm cuối tháng 6.