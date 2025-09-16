Nhóm cổ đông Beston gia tăng quyền lực tại VIB

Sau khi hoàn tất loạt giao dịch cổ phiếu, CTCP Beston cùng nhóm cổ đông liên quan đã nâng sở hữu tại Ngân hàng VIB lên hơn 279 triệu cổ phiếu, tương ứng 8,2% vốn ngân hàng.

CTCP Beston vừa nâng tỷ lệ sở hữu vốn tại VIB. Ảnh: VIB.

Mới đây, CTCP Beston đã có thông báo thay đổi tỷ lệ sở hữu tại Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam (HoSE: VIB).

Beston cho biết trước giao dịch, công ty nắm giữ 138,93 triệu cổ phiếu VIB, tương ứng tỷ lệ 4,66% vốn ngân hàng.

Sau khi nhận cổ phiếu thưởng, chuyển nhượng và nhận chuyển nhượng, số lượng cổ phiếu VIC do doanh nghiệp này sở hữu đã tăng thêm 43,2 triệu cổ phiếu, nâng tổng nắm giữ lên 157,98 triệu cổ phiếu, chiếm 4,64% vốn điều lệ. Ngày giao dịch làm thay đổi tỷ lệ sở hữu là 10/9.

Ngoài ra, số lượng, tỷ lệ cổ phiếu mà nhóm người có liên quan đến Beston đang nắm giữ tại VIB là hơn 121 triệu cổ phiếu (chiếm 3,56% vốn ngân hàng). Sau khi thực hiện giao dịch, tổng số lượng, tỷ lệ cổ phiếu của nhóm này nâng lên 279,29 triệu cổ phiếu (chiếm 8,205% vốn nhà băng).

Tại thông báo của VIB, danh sách người liên quan đến Beston có bà Nguyễn Thùy Nga, cổ đông lớn sở hữu trên 10% cổ phiếu có quyền biểu quyết, đồng thời là Tổng giám đốc kiêm Chủ tịch HĐQT Beston; ông Trương Hồng Hải (chồng bà Nga); ông Nguyễn Từ Trực là chồng bà Trần Thị Bình - Thành viên HĐQT Beston và bà Trịnh Hương Lan là con dâu của bà Bình.

Beston được thành lập tháng 11/2020, hoạt động chính trong lĩnh vực buôn bán thực phẩm, với vốn điều lệ 1.423 tỷ đồng . Cơ cấu cổ đông sáng lập gồm bà Trần Thị Bình góp 581,5 tỷ đồng (tương đương 40,86%), bà Nguyễn Thùy Nga góp 149,38 tỷ đồng (10,5%) và bà Đinh Thị Thanh Ký góp 692,12 tỷ đồng (48,64%).

Trong đó, bà Đinh Thị Thanh Ký là chị dâu của ông Đặng Văn Sơn - Phó chủ tịch VIB, đồng thời từng là cổ đông của ngân hàng này. Còn bà Nguyễn Thùy Nga cũng có mối liên hệ đáng chú ý khi từng là Thành viên Ban kiểm soát CTCP Uniben (đơn vị sở hữu thương hiệu mì 3 Miền), doanh nghiệp gắn bó mật thiết với ông Đặng Khắc Vỹ - Chủ tịch VIB.