Thêm ngân hàng nhảy vào 'làm' show ca nhạc

Sau thành công của Techcombank và VIB với các show "anh trai", tới lượt TPBank rót tiền cho show "em xinh".

TPBank là nhà tài trợ chính cho show "Em xinh say hi" sắp tới của DatVietVAC. Ảnh: TPB.

DatVietVAC vừa công bố danh sách nhà tài trợ cho show mới nối tiếp "Anh trai say hi" là "Em xinh say hi". Theo đó, Ngân hàng TMCP Tiên Phong (TPBank) sẽ là nhà tài trợ chính, Diana là nhà đồng tài trợ.

Bên cạnh đó, nhà sản xuất còn hé lộ sản phẩm chính thức của chương trình là nước tăng lực Warrior - sản phẩm của Công ty T.C Pharmaceutical Industries Co., Ltd. đến từ Thái Lan.

Việc các ngân hàng rót tiền để đồng hành cùng gameshow, concert đang trở thành xu hướng thời gian qua.

Nếu như VIB đồng hành cùng "Anh trai say hi" thì Techcombank không chỉ tài trợ mà còn trở thành nhà đồng sản xuất concert "Anh trai vượt ngàn chông gai". Techcombank sau đó cũng tiếp tục rót tiền làm nhà đồng đầu tư cho show mới của Yeah1 là "Tân Binh Toàn Năng".

Theo Công ty Chứng khoán VPBankS, việc đầu tư vào "Anh trai vượt ngàn chông gai" đã giúp Techcombank gia tăng tỷ lệ tiền gửi không kỳ hạn (CASA) lên 40% tổng số dư tiền gửi, thuộc top đầu ngành ngân hàng. Số dư thuộc tính năng "Sinh lời tự động" - vốn được quảng bá mạnh thông qua tài trợ game show - đã tăng tới 35% trong quý III/2024 nhờ hiệu ứng từ các chương trình săn vé concert.

Báo cáo tài chính cả năm vừa qua cho thấy số dư CASA của nhà băng đã lập kỷ lục mới 231.000 tỷ đồng , tăng 27% so với năm trước và nâng tỷ lệ CASA đạt 40,9% tại thời điểm kết thúc quý IV/2024. Lợi nhuận trước thuế của Techcombank theo đó đạt 27.500 tỷ đồng , tăng hơn 20% so với năm 2023.

Tương tự, Công ty Chứng khoán KB Việt Nam đánh giá việc rót tiền và trở thành nhà tài trợ kim cương/đồng tổ chức show và concert "Anh trai vượt ngàn chông gai" đã giúp Techcombank định vị thương hiệu tốt hơn.

Chương trình càng thu hút sự quan tâm của đông đảo khán giả thì càng mang lại lượng lớn tiền gửi không kỳ hạn với chi phí thấp (chỉ 0,2-0,5%/năm) và gia tăng tệp khách hàng cũng như khách hàng tiềm năng cho ngân hàng này trong tương lai.

Trong khi đó, VIB được xem là ngân hàng đầu tiên tạo xu hướng tài trợ cho các chương trình ca nhạc, từ "Ca sĩ giấu mặt" cho đến "Anh trai say hi", nhằm kết nối với thế hệ Millennials và Gen Z, những phân khúc khách hàng quan trọng của ngân hàng.

Theo VPBankS, chiến lược này không chỉ giúp VIB gia tăng độ nhận diện thương hiệu mà còn thúc đẩy tăng trưởng mạnh mẽ trong hoạt động kinh doanh thẻ. Cụ thể, số lượng thẻ của VIB đã đạt tốc độ tăng trưởng kép (CAGR) 6 năm liên tiếp ở mức 44%/năm, trong khi chi tiêu qua thẻ tăng trưởng mạnh hơn, lên tới 56%/năm.

Sau 2 concert đầu tiên của "Anh trai say hi", tính đến ngày 30/9/2024, tăng trưởng tín dụng của VIB đạt 11,6% so với đầu năm, cao hơn mức trung bình ngành là 9%. Đặc biệt, 7% room tín dụng của nhà băng này được giải ngân chỉ trong quý III năm ngoái.

Kết thúc năm 2024, dư nợ tín dụng của VIB đạt 324.000 tỷ đồng , tăng 22%, với động lực tăng trưởng đến từ cả 4 mảng trọng tâm là bán lẻ, khách hàng doanh nghiệp, SME và định chế tài chính. Tổng tài sản của nhà băng mở rộng 20% so với đầu năm, lên 493.000 tỷ đồng .

Ngoài VIB và Techcombank, Ngân hàng Quân đội (MB) cũng đã đồng hành với chương trình "Chị đẹp đạp gió rẽ sóng", trong khi VPBank Prime là nhà tài trợ độc quyền cho "Bài hát hay nhất".

Không chỉ phủ sóng trên truyền hình, một số ngân hàng còn đồng hành trong những concert của các nghệ sĩ hạng A. Đơn cử, ngân hàng số Cake by VPBank độc quyền bán vé live show "Hoàng Thuỳ Linh Vietnamese Concert" năm 2023, "Tri Âm" của Mỹ Tâm năm 2022.

Còn VPBank là đơn vị tài trợ lớn nhất đưa Westlife đến Việt Nam trong 2 đêm diễn "The Wild Dreams Tour - All The Hits!" tại TP.HCM hồi 2023. Cùng năm đó, VietinBank cũng là đối tác đồng hành trong "Show của Đen".