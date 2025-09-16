Những nhà băng đầu tiên áp dụng sớm tỷ lệ an toàn vốn theo Thông tư 14

Từ ngày 15/9, các ngân hàng phải duy trì tỷ lệ an toàn vốn (CAR) tối thiểu 8%, kèm bộ đệm vốn theo lộ trình, chỉ được chia lợi nhuận khi đáp ứng đầy đủ các tỷ lệ an toàn mới.

Theo đó, các ngân hàng phải đảm bảo tỷ lệ an toàn vốn (CAR) tối thiểu 8%, trong đó vốn lõi cấp 1 đạt ít nhất 4,5% và vốn cấp 1 đạt 6%. Với những ngân hàng có công ty con, ngoài yêu cầu riêng lẻ, còn phải đảm bảo tỷ lệ hợp nhất. Bên cạnh đó, Thông tư 14 cũng bổ sung bộ đệm bảo toàn vốn (CCB) và bộ đệm vốn phản chu kỳ (CCyB) theo lộ trình kéo dài 4 năm.

Đáng chú ý, Thông tư 14/2025 cũng quy định ngân hàng chỉ được chia lợi nhuận bằng tiền mặt khi đã duy trì đầy đủ các tỷ lệ an toàn vốn theo chuẩn mực mới. Điều này đồng nghĩa với việc các ngân hàng phải đảm bảo nền tảng vốn theo quy định trước khi có kế hoạch phân phối lợi nhuận.

Trước các quy định mới kể trên, các ngân hàng thương mại đã đẩy mạnh tăng vốn điều lệ thông qua phát hành cổ phiếu, chia cổ tức cổ phiếu hoặc phát hành tăng vốn cấp 2.

Ngân hàng lựa chọn nâng chuẩn vốn sớm

Với nhiều ngân hàng thương mại, các quy định tại Thông tư 14/20255 là thách thức không nhỏ. Trong đó, lộ trình tăng vốn tự có, hoàn thiện khung quản trị rủi ro, đầu tư công nghệ thông tin và đào tạo nhân sự đòi hỏi thời gian cũng như nguồn lực tài chính, nhân sự rất lớn. Nhiều tổ chức tín dụng sẽ cần đến giai đoạn chuyển tiếp hơn 4 năm mới có thể đáp ứng đầy đủ các yêu cầu quy định mới.

Trong khi đó, một số ngân hàng chủ động đi trước đến nay đã sẵn sàng nguồn lực để áp dụng các quy định mới tại Thông tư 14 ngay khi có hiệu lực.

Trong nhiều năm liền, tỷ lệ an toàn vốn (CAR) của KienlongBank luôn duy trì mức cao hơn quy định tối thiểu của NHNN 3-4%, một mức vượt chuẩn hiếm thấy trong ngành. Nền tảng vốn vững chắc và chiến lược quản trị rủi ro chặt chẽ đã giúp nhà băng này duy trì mức tăng trưởng 2 con số trong nhiều năm liên tiếp.

Lãnh đạo nhà băng cho biết cũng đang hoàn tất các thủ tục chia cổ tức ở mức 60%, thuộc nhóm cao nhất toàn ngành và đã nộp hồ sơ đăng ký niêm yết cổ phiếu trên HoSE. Đây là những tín hiệu mạnh mẽ củng cố niềm tin của cổ đông, gia tăng thanh khoản cho cổ phiếu và thu hút sự chú ý của nhà đầu tư.

Trước đó, từ năm 2023, KienlongBank đã khởi động dự án Basel III nhằm đáp ứng yêu cầu quản trị rủi ro thanh khoản và vốn theo tiêu chuẩn quốc tế. Đây là bước đi chiến lược cho sự phát triển toàn diện và bền vững của ngân hàng. Trong quá trình triển khai, nhà băng cũng liên tục cập nhật các dự thảo của NHNN về Thông tư để điều chỉnh phương pháp luận và hoàn thiện công cụ tính toán vốn theo sát quy định mới.

Quyết định này phản ánh triết lý phát triển bền vững mà KienlongBank theo đuổi, tăng trưởng phải gắn liền với quản trị rủi ro theo các chuẩn mực tiên tiến, gia tăng khả năng chống chịu trước biến động vĩ mô, và sẵn sàng hội nhập sâu rộng với thị trường tài chính quốc tế.

Không chỉ là bài toán tuân thủ

Để vận hành hệ thống tính toán vốn theo chuẩn Basel III, KienlongBank cho biết ngay từ năm 2023, ngân hàng đã chủ động khởi động dự án chiến lược quy mô toàn ngân hàng. Trong đó, thành lập Ban Dự án Basel III với các chuyên gia dày dạn kinh nghiệm từ các khối nghiệp vụ then chốt, kết hợp cùng KPMG - một trong 4 đơn vị kiểm toán và tư vấn hàng đầu thế giới - nhằm xây dựng phương pháp luận và bộ công cụ tự động tính toán các chỉ số an toàn theo Basel III nói chung và tỷ lệ CAR nói riêng theo chuẩn mực quốc tế.

Bên cạnh đó, nhà băng này cũng đầu tư mạnh mẽ vào hạ tầng công nghệ thông tin, chuẩn hóa hệ thống dữ liệu, xây dựng và kiểm thử thành công công cụ tính vốn tự động. Hệ thống này cho phép ngân hàng giám sát và quản lý các tỷ lệ đảm bảo an toàn theo chuẩn mực Basel III một cách chính xác, minh bạch, trở thành nền tảng quan trọng để quản trị rủi ro thanh khoản và vốn một cách chủ động.

KienlongBank là một trong những ngân hàng đầu tiên đăng ký áp dụng sớm tỷ lệ an toàn vốn theo Thông tư 14/2025. Ảnh: KLB.

Đại diện KienlongBank cho biết việc tự động hóa công tác tính vốn giúp ngân hàng rút ngắn thời gian tổng hợp dữ liệu, loại bỏ rủi ro sai sót thủ công và tăng tính chủ động trong việc giám sát CAR. Quan trọng hơn, đây là công cụ hỗ trợ ra quyết định chiến lược cho Ban lãnh đạo, giúp tối ưu hóa danh mục tài sản có rủi ro, bảo đảm ngân hàng luôn duy trì trạng thái an toàn.

Hiện KienlongBank không chỉ đáp ứng quy định tỷ lệ an toàn vốn theo Thông tư 14 mới mà còn chủ động duy trì bộ đệm vốn vượt xa yêu cầu của NHNN, điều đó khẳng định sức mạnh tài chính và nền tảng quản trị rủi ro vững chắc của ngân hàng. Nhà băng cho biết đã sẵn sàng nguồn lực để vận hành theo những chuẩn mực khắt khe nhất.

"Việc tiên phong đăng ký áp dụng sớm Thông tư 14 thể hiện rõ tầm nhìn chiến lược của KienlongBank: tăng trưởng bền vững gắn liền với quản trị rủi ro hiện đại. Nền tảng vốn an toàn, vững chắc không chỉ mở ra dư địa phát triển, giúp ngân hàng chủ động nắm bắt cơ hội kinh doanh, mà còn nâng cao khả năng chống chịu trước biến động kinh tế, bảo vệ lợi ích của khách hàng, củng cố niềm tin của nhà đầu tư và đóng góp thiết thực vào sự ổn định, phát triển bền vững của hệ thống tài chính quốc gia", đại diện nhà băng nhấn mạnh.