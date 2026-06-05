TP.HCM lấy ý kiến Đồng Nai về phương án metro nối sân bay Long Thành

UBND TP.HCM vừa có văn bản gửi UBND TP Đồng Nai để thống nhất phương án thực hiện đầu tư xây dựng dự án đường sắt Thủ Thiêm - Long Thành, dự kiến khởi công trước ngày 2/7.

Đại Quang Minh được TP.HCM giao nghiên cứu tuyến metro Thủ Thiêm - Long Thành. Ảnh: Quỳnh Danh.

Trong văn bản gửi TP Đồng Nai, UBND TP.HCM cho biết các cơ quan đang tổ chức lập, thẩm định, phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi (bao gồm thiết kế kỹ thuật tổng thể FEED) dự án.

Tuyến metro đang được yêu cầu tiến độ đặc biệt cấp bách, dự kiến khởi công trước ngày 2/7 để chào mừng Kỷ niệm 50 năm Ngày Thành phố Sài Gòn - Gia Định chính thức vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh (2/7/1976-2/7/2026).

Theo phương án nghiên cứu, tuyến có tổng chiều dài khoảng 47,7 km, đi qua các phường của TP.HCM là Bình Trưng, Long Trường và các phường, xã của TP Đồng Nai gồm Nhơn Trạch, Long Thành, Long Phước, Xuân Quế, Xuân Đường.

Tuyến xuất phát từ ga Thủ Thiêm, đi trên cao qua địa bàn 2 phường của TP.HCM, chạy song song với hành lang đường cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây. Tuyến chạy đến nút giao Vành đai 3, chuyển hướng nam, đi song song ở phía đông đường Vành đai 3 và vượt sông Đồng Nai (tại vị trí phía trái cầu Nhơn Trạch) để tiến vào địa phận TP Đồng Nai.

Tuyến tiếp tục đi trên cao dọc theo bên trái đường Vành đai 3, sau đó chuyển hướng đi vào dải phân cách giữa của đường 25B. Tuyến tiếp tục vượt qua Quốc lộ 51, nút giao cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu và đi vào dải phân cách giữa đường T1.

Khi tiếp cận ranh giới sân bay Long Thành, hướng tuyến chuyển xuống đi ngầm vào phạm vi quy hoạch đường sắt của sân bay (dự kiến bố trí bên phải so với tuyến đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam) và kết thúc tại depot Cẩm Đường.

Tuyến dự kiến có 18 nhà ga, bao gồm 2 nhà ga ngầm và 16 nhà ga trên cao. Để phù hợp thực tế triển khai, chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của từng địa phương và tối ưu chi phí, nâng cao hiệu quả đầu tư, dự án sẽ triển khai trước 14 nhà ga (Bình Trưng, Đỗ Xuân Hợp, Bà Hiện, Phú Hữu, Long Trường, Vườn Dừa, Long Tân, Phú Thạnh, Tuy Hạ, Nhơn Trạch, Phước Thiện, Xóm Gốc, Long Thành 1, Long Thành 2).

Theo UBND TP.HCM, dự án đường sắt Thủ Thiêm - Long Thành đang được TP.HCM giao CTCP Đầu tư Địa ốc Đại Quang Minh lập báo cáo nghiên cứu khả thi theo phương thức đối tác công - tư (PPP), loại hợp đồng BT (xây dựng - chuyển giao).

Trên các cơ sở này, UBND TP.HCM đề nghị UBND TP Đồng Nai thống nhất một số nội dung quan trọng để triển khai dự án.

Đối với phương án lập dự án, hai địa phương thống nhất triển khai lập một dự án tuyến đường sắt Thủ Thiêm - Long Thành và triển khai theo phương thức PPP, hợp đồng BT. Chi phí đầu tư do nhà đầu tư huy động theo quy định.

Về công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, phạm vi dự án qua TP.HCM sẽ do UBND TP.HCM quyết định tách nội dung bồi thường, hỗ trợ tái định cư thành các dự án độc lập thực hiện bằng nguồn vốn ngân sách của thành phố.

Tương tự, phạm vi bồi thường, giải phóng mặt bằng qua TP Đồng Nai sẽ do UBND TP Đồng Nai quyết định. TP.HCM đề nghị UBND TP Đồng Nai trình HĐND TP Đồng Nai quyết định kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030 và hàng năm cho công tác này, đảm bảo tiến độ thực hiện đồng bộ với tuyến đường sắt Thủ Thiêm - Long Thành.

Đối với hình thức thanh toán dự án BT, hai địa phương thống nhất kết hợp thanh toán bằng quỹ đất và ngân sách Nhà nước theo quy định. Tuy nhiên, TP.HCM nhận thấy dự án có quy mô lớn, nếu chỉ sử dụng các quỹ đất tại TP.HCM để thanh toán hợp đồng BT thì chưa đảm bảo tính khả thi. Trong khi đó, phần lớn chiều dài tuyến khoảng 36,2/47,7 km đi qua TP Đồng Nai.

Vì vậy, TP.HCM đề nghị Đồng Nai nghiên cứu, giới thiệu bổ sung các quỹ đất khả thi dọc tuyến trên địa phận thành phố (có thể đất đã giải phóng mặt bằng hoặc chưa giải phóng mặt bằng theo quy định), cũng như đề xuất bố trí nguồn vốn ngân sách Nhà nước của Đồng Nai để nâng cao tính khả thi của hợp đồng BT.

Đối với các quỹ đất dự kiến nằm trên địa bàn TP.HCM, thành phố sẽ rà soát, đề xuất, trình HĐND TP thông qua theo quy định.