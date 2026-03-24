Đại Quang Minh được giao nghiên cứu tuyến metro Thủ Thiêm - Long Thành

UBND TP.HCM giao CTCP Đầu tư Địa ốc Đại Quang Minh nghiên cứu, lập báo cáo nghiên cứu khả thi dự án tuyến đường sắt Thủ Thiêm - Long Thành, dự kiến khởi công trước 30/6.

Đại Quang Minh là doanh nghiệp đã có kinh nghiệm đầu tư nhiều dự án hạ tầng tại khu vực Thủ Thiêm. Ảnh: Quỳnh Danh.

Theo chỉ đạo của UBND TP.HCM, trong thời hạn 4 tháng, doanh nghiệp phải hoàn thành Báo cáo nghiên cứu khả thi kèm hồ sơ năng lực và dự thảo hợp đồng nghiên cứu dự án.

Lãnh đạo thành phố nhấn mạnh việc chấp thuận này chỉ nhằm mục đích cho phép doanh nghiệp nghiên cứu, đề xuất phương án đầu tư. Quyết định trên không đồng nghĩa với việc chấp thuận phương thức đầu tư, giao nhiệm vụ chủ đầu tư, chấp thuận chủ trương đầu tư hoặc lựa chọn nhà đầu tư cho dự án.

UBND TP.HCM cũng lưu ý trong trường hợp báo cáo nghiên cứu khả thi không được cấp có thẩm quyền phê duyệt, hoặc doanh nghiệp không hoàn thành trong thời hạn được giao, hoặc thành phố quyết định triển khai dự án theo nguồn vốn và hình thức đầu tư khác do yêu cầu thực tiễn, Đại Quang Minh phải tự chịu toàn bộ chi phí nghiên cứu, không yêu cầu ngân sách thành phố hoàn trả.

Đồng thời, doanh nghiệp có trách nhiệm bàn giao đầy đủ các sản phẩm nghiên cứu cho Ban Quản lý Đường sắt đô thị TP.HCM để phục vụ công tác quản lý nhà nước, tham khảo và khai thác dữ liệu theo quy định.

UBND TP.HCM giao Sở Tài chính, Sở Xây dựng, Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Quy hoạch - Kiến trúc, Ban Quản lý Đường sắt đô thị cùng các cơ quan liên quan phối hợp, hỗ trợ doanh nghiệp trong quá trình nghiên cứu. Các cơ quan này có trách nhiệm đảm bảo tính đồng bộ về quy hoạch, công nghệ, tiêu chuẩn kỹ thuật, cũng như khả năng kết nối và vận hành với hệ thống đường sắt đô thị của thành phố.

Bên cạnh đó, các đơn vị chức năng sẽ hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện đúng các quy định pháp luật liên quan đến đầu tư, xây dựng, đất đai và môi trường nhằm đảm bảo tính khả thi, hiệu quả của phương án đề xuất.

Theo Sở Xây dựng TP.HCM, tuyến đường sắt Thủ Thiêm - Long Thành trước đây được quy hoạch là tuyến đường sắt nhẹ. Tuy nhiên, tại Quyết định 2404 ngày 29/10/2025 của Thủ tướng, dự án đã được điều chỉnh thành tuyến đường sắt đô thị. Mục tiêu của dự án là khởi công trước ngày 30/6 và đưa vào khai thác trong năm 2030.

CTCP Đầu tư Địa ốc Đại Quang Minh là doanh nghiệp phát triển Khu đô thị Sala tại Khu đô thị mới Thủ Thiêm, TP.HCM. Doanh nghiệp này thuộc hệ sinh thái của Tập đoàn Thaco và từng tham gia đầu tư nhiều dự án hạ tầng tại khu vực Thủ Thiêm.

Trong quy hoạch mạng lưới đường sắt đô thị TP.HCM, Khu đô thị mới Thủ Thiêm cũng được định hướng trở thành đầu mối kết nối quan trọng. Thành phố đang nghiên cứu phương án kéo dài tuyến metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên) qua sông Sài Gòn sang Thủ Thiêm nhằm tăng khả năng kết nối khu trung tâm với khu đô thị mới và các tuyến giao thông chiến lược trong tương lai.