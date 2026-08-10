Cổ phiếu PV GAS tăng trần phiên thứ 2 liên tiếp

Cổ phiếu GAS của Tổng công ty Khí Việt Nam (PV GAS) tiếp tục tăng trần, lên mức cao nhất gần 2 tháng qua và trở thành một trong những mã kéo VN-Index đi lên hôm nay.

Thị giá cổ phiếu GAS của PV GAS hồi phục mạnh mẽ lên mức cao nhất gần 2 tháng. Ảnh: PV GAS.

Thị trường chứng khoán Việt Nam trở lại đà tăng trong phiên giao dịch ngày 10/8. VN-Index có thời điểm giao dịch dưới tham chiếu khi tâm lý nhà đầu tư vẫn thận trọng sau diễn biến rung lắc trong các phiên trước.

Tuy nhiên, từ nửa cuối phiên sáng, dòng tiền bắt đầu tập trung rõ hơn vào nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn. Sự đồng thuận của các nhóm tài chính - ngân hàng, đầu tư công - xây dựng, bán lẻ, nguyên vật liệu và năng lượng giúp chỉ số dần nới rộng đà tăng.

Thanh khoản toàn thị trường giảm nhẹ so với phiên trước, song không đáng kể, với giá trị giao dịch trên cả 3 sàn đạt gần 19.000 tỷ đồng .

Kết phiên, VN-Index tăng 8,71 điểm (+0,5%) lên 1.776,77 điểm; HNX-Index giảm 5,76 điểm (-2%) xuống 287,68 điểm; UPCoM-Index tăng 0,44 điểm (-0,4%) lên 127,32 điểm.

Độ rộng thị trường nghiêng mạnh về bên mua với 497 mã tăng (gồm 28 mã tăng trần), 819 mã giữ tham chiếu và 233 mã giảm (gồm 7 mã giảm sàn).

Riêng rổ VN30 ghi nhận 24 mã tăng, 2 mã đứng giá và chỉ 4 mã giảm. Chỉ số VN30-Index tăng khoảng 14 điểm lên 1.925 điểm, cho thấy nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn tiếp tục đóng vai trò trụ đỡ chính cho thị trường.

Động lực đáng kể nhất trong phiên đến từ nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn, trong đó GAS, GVR, BCM tăng trần còn TCB (+5,6%), VPB (+3,4%), DMX (+4,9%), VCB (+1%), BSR (+2,7%), BID (+1,2%), MWG (+2,8%).

Cổ phiếu GAS đón dòng tiền mua vào đột biến trong 2 phiên trở lại đây. Ảnh: TradingView.

Đáng chú ý, cổ phiếu GAS của Tổng công ty Khí Việt Nam (PV GAS) thiết lập phiên tăng trần thứ hai liên tiếp, đưa thị giá lên 79.800 đồng/cổ phiếu, mức cao nhất trong gần 2 tháng.

Tính từ vùng đáy thiết lập vào giữa tháng 7, mã này đã tăng hơn 23%, qua đó nhanh chóng lấy lại phần lớn mức giảm trong nhịp điều chỉnh trước đó.

Đà tăng của GAS diễn ra trong bối cảnh PV GAS vừa công bố kết quả kinh doanh quý II tích cực. Doanh nghiệp ghi nhận 43.205 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng 44% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận trước thuế đạt 7.443 tỷ đồng , tăng 24% và là mức lợi nhuận theo quý cao nhất trong lịch sử hoạt động của doanh nghiệp.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, PV GAS đạt 81.268 tỷ đồng doanh thu, tăng 46% và 9.025 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế. Lợi nhuận sau thuế đạt 8.804 tỷ đồng, tăng 17% so với cùng kỳ.

Năm 2026, doanh nghiệp đặt mục tiêu 142.000 tỷ đồng doanh thu hợp nhất và 11.200 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế. Với kết quả đạt được sau nửa đầu năm, PV GAS đã hoàn thành khoảng 57% kế hoạch doanh thu và hơn 80% mục tiêu lợi nhuận trước thuế cả năm.

Ở chiều ngược lại, đà tăng của VN-Index vẫn bị hạn chế bởi áp lực điều chỉnh tại một số cổ phiếu vốn hóa lớn, đáng chú ý là nhóm “họ Vin” gồm VIC (-3%), VHM (-1,9%) và VPL (-0,6%). Ngoài ra, thị trường còn chịu ảnh hưởng bởi một số mã như LPB (-1,1%), CRV (-3,8%), HNA (-5%), DGC (-1,4%), VPI (-0,8%), HVN (-0,2%) và KLB (-1,5%).

Sau chuỗi phiên mua ròng, nhà đầu tư nước ngoài quay lại trạng thái bán ròng trong phiên 10/8, với giá trị hơn 240 tỷ đồng trên toàn thị trường. Lực bán tập trung tại một số cổ phiếu vốn hóa lớn, trong đó TCB bị khối ngoại bán ròng mạnh nhất với khoảng 359 tỷ đồng , tiếp đến là VHM (- 248 tỷ đồng ), FPT (- 82 tỷ đồng ).

Ở chiều mua, SHB được khối ngoại giải ngân ròng hơn 68 tỷ đồng , trong khi VNM (+ 63 tỷ đồng ), VNM (+ 49 tỷ đồng ).