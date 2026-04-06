Giá vàng thế giới rơi thẳng đứng

Giá vàng thế giới bất ngờ rơi thẳng đứng khi thị trường giao dịch trở lại sau kỳ nghỉ Good Friday, nhà đầu tư đang "nín thở" theo dõi diễn biến tại Trung Đông.

Trong phiên giao dịch đang diễn ra ngày 5/4 (giờ Mỹ), giá vàng thế giới giao ngay giảm 51,1 USD xuống 4.624,9 USD /ounce.

Trước đó, thị trường bước vào kỳ nghỉ Good Friday với giá chốt phiên ở 4.676 USD /ounce nhưng khi mở cửa trở lại, kim loại quý rơi một mạch xuống vùng dưới 4.630 USD /ounce và thậm chí có thời điểm giảm sát vùng 4.600 USD . Hợp đồng vàng tương lai giao tháng 6 tại Mỹ cũng tiếp đà giảm 0,32% xuống 4.664 USD /ounce.

Mặt khác, đồng USD tiếp tục giữ ổn định, trong khi đồng yen Nhật dao động quanh ngưỡng quan trọng 160 yen/USD khi các nhà đầu tư thận trọng đánh giá tình hình leo thang của cuộc chiến với Iran, với mọi ánh mắt đổ dồn vào thời hạn mới nhất mà Tổng thống Mỹ Donald Trump đưa ra nhằm mở lại eo biển Hormuz, theo Reuters.

Về tình hình địa chính trị, mới đây trong một bài đăng trên mạng xã hội, ông Trump đe dọa sẽ tấn công các nhà máy điện và cầu của Iran vào ngày 7/4 (giờ địa phương) nếu tuyến đường thủy chiến lược này không được mở lại.

Hiện, các nhà giao dịch cho rằng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ không điều chỉnh chính sách cho đến tận nửa cuối năm 2027, trái ngược với kỳ vọng đầu năm là sẽ có 2 đợt cắt giảm lãi suất trong năm 2026.

Dữ liệu tuần trước cho thấy thị trường lao động Mỹ trong tháng 3 vẫn tương đối ổn định, dù các nhà kinh tế cảnh báo rằng một cuộc chiến kéo dài tại Trung Đông có thể gây ra rủi ro suy giảm.

Nhà kinh tế James Knightley của ING cho biết dù báo cáo bảng lương có kết quả tốt hơn dự kiến, số người có việc làm hiện nay chỉ nhiều hơn 260.000 người so với 12 tháng trước. Điều này cho thấy thị trường việc làm trên thực tế đã chững lại trong giai đoạn mà câu chuyện tăng trưởng của Mỹ vẫn còn tích cực.

Trong tuần giao dịch này, tâm điểm thị trường sẽ xoay quanh loạt dữ liệu kinh tế quan trọng của Mỹ. Cụ thể, tối thứ hai thị trường đón nhận chỉ số PMI dịch vụ ISM tháng 3. Sang tối thứ ba, Mỹ công bố số liệu đơn đặt hàng hàng hóa lâu bền tháng 2. Đến rạng sáng thứ năm, biên bản cuộc họp chính sách tiền tệ tháng 3 của Fed sẽ được công bố.

Đối với các kim loại khác, giá bạc giao ngay giảm 0,87% xuống 72,27 USD /ounce, trong khi bạch kim giảm 0,15% xuống 1.977 USD /ounce còn palladium giảm 0,13% xuống 1.488 USD /ounce.