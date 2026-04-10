Mua vàng miếng lỗ hơn 20 triệu đồng/lượng chỉ trong một tháng

Sáng 10/4 chứng kiến cú “nhảy” của giá vàng với mức tăng trên 1 triệu đồng, qua đó kéo giá bán áp sát mốc 173 triệu đồng/lượng. Tuy nhiên, người mua cách đây 1 tháng vẫn chịu lỗ nặng.

Giá vàng phục hồi nhưng chưa đủ để bù đắp khoản lỗ đậm của người mua một tháng qua. Ảnh: Duy Hiệu.

Trong bối cảnh giá vàng thế giới tăng, giá vàng trong nước cũng đang hưởng lợi từ xu hướng này.

Trong phiên giao dịch sáng nay (10/4), Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết vàng miếng ở mức 169,7 - 172,7 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng thêm 1,2 triệu đồng so với giá chốt phiên liền trước. Biên độ chênh lệch mua - bán kéo xuống còn 3 triệu đồng/lượng.

Trên biểu đồ giá hàng ngày, vàng miếng SJC vừa trải qua một đợt tăng mạnh gần 5 triệu đồng/lượng rồi giảm đột ngột với biên độ gần tương đương. Tính trong một tuần giao dịch gần nhất, giá vàng miếng giảm 800.000 đồng mỗi lượng.

Cùng thời điểm, các doanh nghiệp kinh doanh vàng lớn như CTCP Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ), Tập đoàn DOJI, Tập đoàn Phú Quý, Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải… đồng loạt đẩy giá bán vàng miếng lên ngang bằng Công ty SJC, tức giao dịch quanh mốc 172,7 triệu đồng/lượng trên toàn thị trường.

So với mức giá đỉnh lịch sử của năm mà vàng miếng SJC từng thiết lập được vào hồi tháng 3, khi mua vào ở 187,9 triệu đồng/lượng và bán ra 190,9 triệu đồng/lượng thì giá mỗi lượng vàng miếng hiện đã giảm tới 18,2 triệu đồng. Người trót mua vàng ở mức đỉnh lịch sử tới nay đã lỗ hơn 21 triệu đồng/lượng chỉ trong vòng một tháng.

DIỄN BIẾN GIÁ VÀNG MIẾNG SJC THỜI GIAN GẦN ĐÂY Nguồn: SJC. Nhãn 1/1/2026 2/1 3/1 4/1 5/1 6/1 7/1 8/1 9/1 10/1 11/1 12/1 13/1 14/1 15/1 16/1 17/1 18/1 19/1 20/1 21/1 22/1 23/1 24/1 25/1 26/1 27/1 28/1 29/1 30/1 31/1 1/2 2/2 3/2 4/2 5/2 6/2 7/2 8/2 9/2 10/2 11/2 12/2 13/2 14/2 15/2 16/2 17/2 18/2 19/2 20/2 21/2 22/2 23/2 24/2 25/2 26/2 27/2 28/2 29/2 1/3 2/3 3/3 4/3 5/3 6/3 7/3 8/3 9/3 10/3 11/3 12/3 13/3 14/3 15/3 16/3 17/3 18/3 19/3 20/3 21/3 22/3 23/3 24/3 25/3 26/3 27/3 28/3 29/3 30/3 31/3 1/4 2/4 3/4 4/4 5/4 6/4 7/4 8/4 9/4 10/4 Giá mua triệu đồng/lượng 150.8 150.8 150.8 150.8 155.1 156 156.1 155.2 156.3 157.8 157.8 160 160 160.8 160.8 160.8 160.8 160.8 163 164.1 168.5 167 170.2 172.3 172.3 175 175.3 181.7 186.6 178 169 169 163 173.5 177.2 174.2 173.5 176.3 176.3 177.4 178 178 178 176 178 178 178 178 178 178 178 178 178 181.6 181.6 182.3 181 181 184 184 184 187.9 185.2 181.2 181.7 180.8 182 182 181.1 183.1 184.2 183.3 181.8 179.6 179.6 180.1 180 180 172.5 173.1 168 168 163 167.2 170.5 168.5 168.6 169.8 169.8 170.8 171.9 173.7 170 171 171.5 171.5 171.5 170.1 169.5 171 169.7 Giá bán

152.8 152.8 152.8 152.8 157.1 158 158.1 157.2 158.3 159.8 159.8 162 162 162.8 162.8 162.8 162.8 162.8 165 166.1 170.5 169 172.2 174.3 174.3 177 177.3 184.2 189.6 181 172 172 166 176.5 180.2 177.2 176.5 179.3 179.3 180.4 181 181 181 179 181 181 181 181 181 181 181 181 181 184.6 184.6 185.3 184 184 187 187 190.9 188.2 184.2 184.7 183.8 185 185 184.1 186.1 187.2 186.3 184.8 182.6 182.6 183.1 183 183 183 176.1 176.1 171 171 166 170.2 173.5 171.5 171.6 172.8 172.8 173.8 174.9 176.7 173.5 174.5 174.5 174.5 174.5 173.1 172.5 175 172.7

Không chỉ vàng miếng tạo sóng tăng giá mạnh, giá vàng nhẫn sáng nay cũng ghi nhận biên độ tăng tương tự.

Công ty SJC sáng nay tăng giá vàng nhẫn 99,99 loại 1-5 chỉ thêm 1,4 triệu đồng/lượng, đưa giá giao dịch lên 169,4 - 172,4 triệu đồng/lượng.

Tập đoàn Phú Quý thậm chí tăng mạnh hơn, thêm 1,5 triệu đồng để giao dịch vàng nhẫn tròn tại 169,5 - 172,5 triệu đồng/lượng. Đáng chú ý, Tập đoàn DOJI tăng tới hơn 1 triệu đồng với sản phẩm vàng nhẫn 9999 Hưng Thịnh Vượng, đưa giá leo thẳng lên mức 169,7 - 172,7 triệu đồng/lượng.

Tại TP.HCM, chuỗi vàng Mi Hồng niêm yết vàng nhẫn 999 ở mức 170,7 - 172,7 triệu đồng/lượng, tăng nhẹ 200.000 đồng ở cả hai chiều mua và bán. Trong khi đó, Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải giữ giá mặt hàng này ở mức 169,7 - 172,7 triệu đồng/lượng.

Đà bứt phá của thị trường vàng trong nước chủ yếu được hưởng lợi từ đà tăng của giá vàng thế giới. Kim loại quý ghi nhận mức tăng gần 100 USD lên áp sát mốc 4.800 USD /ounce trước khi hạ nhiệt về 4.741 USD /ounce ở hiện tại.

Quy đổi theo tỷ giá hiện hành (chưa bao gồm thuế, phí), giá vàng thế giới tương đương khoảng 151 triệu đồng/lượng, vẫn thấp hơn vàng trong nước khoảng 22 triệu đồng/lượng.