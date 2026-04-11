Càng ôm vàng càng lỗ, người đu đỉnh nay mất gần 22 triệu đồng/lượng

Giá vàng lao dốc mạnh sau nhịp tăng sốc, khiến nhà đầu tư mua ở vùng đỉnh đầu tháng 3 đang tạm lỗ tới gần 22 triệu đồng mỗi lượng.

Thị trường vàng trong nước vừa trải qua một tuần biến động mạnh với các nhịp tăng - giảm đan xen, phản ánh rõ tâm lý giằng co của nhà đầu tư trong bối cảnh giá thế giới liên tục đảo chiều.

Cụ thể, trong 2 phiên giao dịch đầu tuần (4-5/4), giá vàng miếng SJC gần như đi ngang, dao động quanh vùng 171 - 174,5 triệu đồng/lượng (mua - bán) trong kỳ nghỉ Lễ Phục sinh.

Tuy nhiên, bước sang các phiên 6-7/4, thị trường bắt đầu suy yếu khi giá giảm mạnh, có thời điểm mất tới 2 triệu đồng mỗi lượng.

Điểm nhấn đáng chú ý nhất trong tuần xuất hiện vào phiên 9/4, khi giá vàng bất ngờ bật tăng mạnh gần 5 triệu đồng/lượng, nhanh chóng leo lên vùng 174 - 177 triệu đồng/lượng, cao nhất ghi nhận trong tuần. Dù vậy, đà tăng này không duy trì được lâu. Ngay sau đó, giá vàng đảo chiều giảm sâu với biên độ gần 5 triệu đồng/lượng chỉ trong vài phiên, cho thấy áp lực chốt lời và tâm lý thận trọng quay trở lại rất nhanh.

Kết thúc tuần, Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng miếng ở mức 169,4 - 172,4 triệu đồng/lượng, giảm 300.000 đồng so với giá chốt phiên liền trước và giảm 2,1 triệu đồng/lượng so với cuối tuần trước. Chênh lệch mua - bán tiếp tục duy trì quanh ngưỡng 3 triệu đồng/lượng.

Trong khi đó, vàng nhẫn SJC 9999 được giao dịch tại 169,1 - 172,1 triệu đồng/lượng, thấp hơn vàng miếng khoảng 300.000 đồng/lượng.

Các thương hiệu lớn khác cũng điều chỉnh theo xu hướng chung. DOJI niêm yết vàng miếng và vàng nhẫn Hưng Thịnh Vượng 9999 ở mức 169,4 - 172,4 triệu đồng/lượng, giảm 2,1 triệu đồng/lượng so với cuối tuần trước.

PNJ giao dịch vàng nhẫn 9999 ở mức 169,2 - 172,2 triệu đồng/lượng, trong khi Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải cùng niêm yết quanh vùng 169,4 - 172,4 triệu đồng/lượng. Điểm chung là biên độ mua - bán đều duy trì khoảng 3 triệu đồng/lượng.

Dù đã điều chỉnh giảm, mặt bằng giá hiện tại vẫn thấp hơn đáng kể so với đỉnh lịch sử thiết lập ngày 1/3 ở mức 190,9 triệu đồng/lượng. Như vậy, chỉ sau hơn một tháng, giá vàng đã “bốc hơi” khoảng 18,5 triệu đồng/lượng. Với những nhà đầu tư mua tại vùng đỉnh, mức lỗ tạm tính lên tới khoảng 21,5 triệu đồng/lượng.

Một điểm đáng lưu ý khác là khoảng cách giữa giá vàng trong nước và thế giới vẫn neo ở mức rất cao, hiện trên 22 triệu đồng/lượng (chưa bao gồm thuế, phí).