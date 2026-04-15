Giá vàng tăng 2 triệu đồng chỉ trong một đêm

Sáng 15/4, thị trường vàng "nóng lên" khi giá vàng miếng tăng 2 triệu chỉ sau một đêm, leo thẳng lên vùng 175 triệu đồng/lượng (bán ra).

Giá vàng trong nước bật tăng mạnh trong phiên giao dịch sáng 15/4. Ảnh: Việt Linh.

Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) hiện niêm yết giá vàng miếng ở mức 172 - 175 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng mạnh 2 triệu đồng so với phiên liền trước. Biên độ chênh lệch mua - bán vẫn giữ ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Cùng thời điểm, loạt doanh nghiệp lớn như CTCP Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ), Tập đoàn DOJI, Tập đoàn Phú Quý, Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Công ty Mi Hồng... đồng loạt điều chỉnh giá bán lên ngang với SJC.

Đáng chú ý, đây đã là phiên tăng mạnh thứ hai liên tiếp của mặt hàng này. Trước đó, ngày 14/4, vàng miếng cũng bật tăng 1,5 triệu đồng/lượng. Tính chung chỉ trong hai phiên, giá kim loại quý đã tăng 3,5 triệu đồng, một bước nhảy hiếm thấy trong tuần qua.

Tuy nhiên, mức giá 152 triệu đồng/lượng hiện tại vẫn còn thấp hơn kỷ lục 190,9 triệu đồng/lượng từng lập được hồi đầu năm.

DIỄN BIẾN GIÁ VÀNG MIẾNG SJC THỜI GIAN GẦN ĐÂY Nguồn: SJC. Nhãn 1/1/2026 2/1 3/1 4/1 5/1 6/1 7/1 8/1 9/1 10/1 11/1 12/1 13/1 14/1 15/1 16/1 17/1 18/1 19/1 20/1 21/1 22/1 23/1 24/1 25/1 26/1 27/1 28/1 29/1 30/1 31/1 1/2 2/2 3/2 4/2 5/2 6/2 7/2 8/2 9/2 10/2 11/2 12/2 13/2 14/2 15/2 16/2 17/2 18/2 19/2 20/2 21/2 22/2 23/2 24/2 25/2 26/2 27/2 28/2 29/2 1/3 2/3 3/3 4/3 5/3 6/3 7/3 8/3 9/3 10/3 11/3 12/3 13/3 14/3 15/3 16/3 17/3 18/3 19/3 20/3 21/3 22/3 23/3 24/3 25/3 26/3 27/3 28/3 29/3 30/3 31/3 1/4 2/4 3/4 4/4 5/4 6/4 7/4 8/4 9/4 10/4 11/4 12/4 13/4 14/4 15/4 Giá mua triệu đồng/lượng 150.8 150.8 150.8 150.8 155.1 156 156.1 155.2 156.3 157.8 157.8 160 160 160.8 160.8 160.8 160.8 160.8 163 164.1 168.5 167 170.2 172.3 172.3 175 175.3 181.7 186.6 178 169 169 163 173.5 177.2 174.2 173.5 176.3 176.3 177.4 178 178 178 176 178 178 178 178 178 178 178 178 178 181.6 181.6 182.3 181 181 184 184 184 187.9 185.2 181.2 181.7 180.8 182 182 181.1 183.1 184.2 183.3 181.8 179.6 179.6 180.1 180 180 172.5 173.1 168 168 163 167.2 170.5 168.5 168.6 169.8 169.8 170.8 171.9 173.7 170 171 171.5 171.5 171.5 170.1 169.5 168.5 169.7 169.4 169.4 168.5 170.5 172 Giá bán

152.8 152.8 152.8 152.8 157.1 158 158.1 157.2 158.3 159.8 159.8 162 162 162.8 162.8 162.8 162.8 162.8 165 166.1 170.5 169 172.2 174.3 174.3 177 177.3 184.2 189.6 181 172 172 166 176.5 180.2 177.2 176.5 179.3 179.3 180.4 181 181 181 179 181 181 181 181 181 181 181 181 181 184.6 184.6 185.3 184 184 187 187 190.9 188.2 184.2 184.7 183.8 185 185 184.1 186.1 187.2 186.3 184.8 182.6 182.6 183.1 183 183 183 176.1 176.1 171 171 166 170.2 173.5 171.5 171.6 172.8 172.8 173.8 174.9 176.7 173.5 174.5 174.5 174.5 174.5 173.1 172.5 171.5 172.7 172.4 172.4 171.5 173 175

Không chỉ vàng miếng, vàng nhẫn cũng nhập cuộc tăng giá. Tại SJC, vàng nhẫn 99,99 loại 1-5 chỉ tăng thêm 1,5 triệu đồng ở chiều mua vào lên 171,7 triệu đồng/lượng và tăng 2 triệu đồng ở chiều bán ra lên 174,7 triệu đồng/lượng.

DOJI nâng giá vàng nhẫn 9999 Hưng Thịnh Vượng thêm 2 triệu đồng, giao dịch tại 173 - 175 triệu đồng/lượng; trong khi Phú Quý tăng tới 2,3 triệu đồng, nâng giá vàng nhẫn tròn lên ngang bằng vùng giá giao dịch tại DOJI. Mi Hồng tăng 1 triệu đồng, kéo giá vàng nhẫn 999 leo thẳng lên 172 - 174 triệu đồng/lượng.

Đáng chú ý, Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải tiếp tục dẫn đầu thị trường, khi vàng nhẫn tròn của hai doanh nghiệp này đang neo ở mức 172 - 175 triệu đồng/lượng.

Đà tăng trong nước diễn ra cùng nhịp với thị trường thế giới. Chốt phiên giao dịch 14/4 (giờ Mỹ), giá vàng thế giới giao ngay tăng 100 USD lên 4.840 USD /ounce. Hợp đồng vàng tương lai giao tháng 6 tại Mỹ chốt phiên tăng 1,7% lên 4.850 USD /ounce.

Như vậy, giá kim quý đã bật tăng hơn 100 USD so với phiên liền trước và phục hồi hơn 18% kể từ vùng đáy ghi nhận hôm 23/3. Quy đổi theo tỷ giá hiện hành (chưa tính thuế và phí), giá vàng thế giới vào khoảng 154 triệu đồng/lượng, vẫn thấp hơn vàng trong nước 21 triệu đồng/lượng.