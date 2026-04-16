Người mua vàng lỗ ngay 4 triệu đồng mỗi lượng

Sáng 16/4, giá vàng miếng SJC được niêm yết tại 168,5 - 172,5 triệu/lượng. Với mức chênh lệch mua - bán tới 4 triệu, người mua gần như chịu lỗ ngay khi mua.

Giá vàng trong nước sáng nay giảm hơn 1 triệu đồng/lượng, hiện giao dịch bán quanh vùng 172,5 triệu đồng. Ảnh: Việt Linh.

Sau phiên tăng giá liền trước, thị trường vàng trong nước bất ngờ quay đầu giảm trong phiên giao dịch sáng nay (16/4). Trong đó, giá vàng miếng SJC và vàng nhẫn tròn cùng giảm hơn 1 triệu đồng/lượng tại nhiều thương hiệu kinh doanh lớn trên toàn quốc.

Cụ thể, giá vàng miếng tại Công ty TNHH MTV Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC), CTCP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ), Tập đoàn DOJI, Tập đoàn Phú Quý, Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải và Mi Hồng đều đồng loạt giảm 1,5 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và 1 triệu đồng ở chiều bán ra vào sáng nay, hiện phổ biến được mua vào ở mức 168,5 triệu đồng/lượng và bán ra ở 172,5 triệu đồng/lượng.

Dù giảm mạnh trong phiên sáng nay, xét trên biểu đồ giá hàng ngày trong tuần gần nhất thì đây vẫn chưa phải là vùng đáy. Tuy nhiên, điểm đáng chú ý là chênh lệch giá mua và bán với sản phẩm vàng miếng bị đẩy lên 4 triệu đồng/lượng từ mức 3 triệu đồng/lượng trước đó. Điều này khiến người mua lập tức lỗ ngay 4 triệu đồng một lượng ngay khi mua vào mặt hàng này.

DIỄN BIẾN GIÁ VÀNG MIẾNG SJC THỜI GIAN GẦN ĐÂY Nguồn: SJC. Nhãn 1/1/2026 2/1 3/1 4/1 5/1 6/1 7/1 8/1 9/1 10/1 11/1 12/1 13/1 14/1 15/1 16/1 17/1 18/1 19/1 20/1 21/1 22/1 23/1 24/1 25/1 26/1 27/1 28/1 29/1 30/1 31/1 1/2 2/2 3/2 4/2 5/2 6/2 7/2 8/2 9/2 10/2 11/2 12/2 13/2 14/2 15/2 16/2 17/2 18/2 19/2 20/2 21/2 22/2 23/2 24/2 25/2 26/2 27/2 28/2 29/2 1/3 2/3 3/3 4/3 5/3 6/3 7/3 8/3 9/3 10/3 11/3 12/3 13/3 14/3 15/3 16/3 17/3 18/3 19/3 20/3 21/3 22/3 23/3 24/3 25/3 26/3 27/3 28/3 29/3 30/3 31/3 1/4 2/4 3/4 4/4 5/4 6/4 7/4 8/4 9/4 10/4 11/4 12/4 13/4 14/4 15/4 16/4 Giá mua triệu đồng/lượng 150.8 150.8 150.8 150.8 155.1 156 156.1 155.2 156.3 157.8 157.8 160 160 160.8 160.8 160.8 160.8 160.8 163 164.1 168.5 167 170.2 172.3 172.3 175 175.3 181.7 186.6 178 169 169 163 173.5 177.2 174.2 173.5 176.3 176.3 177.4 178 178 178 176 178 178 178 178 178 178 178 178 178 181.6 181.6 182.3 181 181 184 184 184 187.9 185.2 181.2 181.7 180.8 182 182 181.1 183.1 184.2 183.3 181.8 179.6 179.6 180.1 180 180 172.5 173.1 168 168 163 167.2 170.5 168.5 168.6 169.8 169.8 170.8 171.9 173.7 170 171 171.5 171.5 171.5 170.1 169.5 168.5 169.7 169.4 169.4 168.5 170.5 170 168.5 Giá bán

152.8 152.8 152.8 152.8 157.1 158 158.1 157.2 158.3 159.8 159.8 162 162 162.8 162.8 162.8 162.8 162.8 165 166.1 170.5 169 172.2 174.3 174.3 177 177.3 184.2 189.6 181 172 172 166 176.5 180.2 177.2 176.5 179.3 179.3 180.4 181 181 181 179 181 181 181 181 181 181 181 181 181 184.6 184.6 185.3 184 184 187 187 190.9 188.2 184.2 184.7 183.8 185 185 184.1 186.1 187.2 186.3 184.8 182.6 182.6 183.1 183 183 183 176.1 176.1 171 171 166 170.2 173.5 171.5 171.6 172.8 172.8 173.8 174.9 176.7 173.5 174.5 174.5 174.5 174.5 173.1 172.5 171.5 172.7 172.4 172.4 171.5 173 173.5 172.5

Không chỉ vàng miếng, mặt hàng vàng nhẫn cũng không tránh khỏi xu hướng giảm trong sáng nay.

Sau điều chỉnh, Công ty SJC đang niêm yết giá vàng nhẫn 99,99 loại 1-5 chỉ trong khoảng 168,2 - 172,2 triệu đồng/lượng (mua - bán). Phú Quý, DOJI, PNJ, Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải cùng neo giá mua vào với vàng nhẫn tròn ở 168,5 triệu đồng/lượng và chiều bán ra chạy quanh vùng 171,8-172,5 triệu đồng/lượng.

Tại TP.HCM, chuỗi vàng Mi Hồng giữ mức giá mua vào vàng nhẫn cao nhất thị trường ở 170,5 triệu đồng/lượng. Ở chiều bán ra, doanh nghiệp này hiện giảm giá xuống còn 172,5 triệu đồng/lượng, tương tự mặt bằng giá chung toàn thị trường.

Diễn biến đảo chiều của giá vàng trong nước diễn ra trong bối cảnh thị trường vàng thế giới cũng chứng kiến sự sụt giảm đáng kể về giá. Chốt phiên giao dịch 15/4 (giờ Mỹ), giá vàng thế giới giao ngay giảm 50 USD xuống 4.790 USD /ounce. Hợp đồng vàng tương lai giao tháng 6 tại Mỹ chốt phiên cũng giảm 0,5% xuống 4.824 USD /ounce.

Trong phiên giao dịch đang diễn ra, giá vàng thế giới đã ghi nhận xu hướng phục hồi, có thời điểm chạm mốc 4.844 USD /ounce, cũng là mức cao nhất kể từ ngày 18/3. Tuy nhiên, giá kim quý sau đó suy yếu, hiện giao dịch quanh 4.822 USD /ounce.

Hiện giá vàng thế giới quy đổi ra tiền Việt theo tỷ giá hiện hành (chưa tính thuế, phí) vào khoảng 153,3 triệu đồng/lượng. Mức giá này vẫn thấp hơn giá vàng trong nước khoảng 19 triệu đồng/lượng.