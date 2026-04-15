'Cá mập' gom mạnh vàng, bạc sau chuỗi bán tháo

Các "cá mập" đã gom mạnh vàng, bạc sau chuỗi ngày liên tục bán tháo hàng chục tấn kim loại. Động thái này diễn ra sau khi giá vàng bạc tiếp đà tăng mạnh.

Trong ngày 14/4, các "cá mập" lớn nhất thế giới đã mua ròng vàng, bạc khi giá thị trường tiếp tục tăng mạnh. Ảnh: Reuters.

Theo cập nhật từ Muavangbac.vn, quỹ vàng lớn nhất thế giới SPDR Gold Trust đã mua ròng hơn 2 tấn vàng trong ngày 14/4, qua đó nâng tổng lượng vàng nắm giữ lên hơn 1.049 tấn. Lần gần nhất quỹ này quyết định mua vào là ngày 6/4, với số lượng hơn 3 tấn vàng. Tuy nhiên, tính từ đầu tháng 4 đến nay, SPDR Gold Trust đã có 3 phiên bán tháo hơn 7 tấn vàng.

Cùng chiều giao dịch, quỹ bạc lớn nhất thế giới iShare Silver Trust (SLV) cũng mua ròng hơn 18 tấn bạc trong ngày, chính thức ngắt chuỗi "xả" 3 phiên liên tiếp trước đó lên đến 60 tấn. Hiện, SLV nắm giữ khoảng 15.290 tấn bạc.

Đà mua vào mạnh mẽ của các quỹ vàng, bạc lớn nhất thế giới diễn ra trong bối cảnh giá kim loại liên tục tăng mạnh. Giá vàng ghi nhận phiên tăng mạnh nhất trong tháng 4 trong phiên 14/4, với mức tăng gần 100 USD khi thị trường đánh giá lại triển vọng căng thẳng giữa Mỹ và Iran tại eo biển Hormuz.

Cụ thể, mở cửa phiên giao dịch, giá vàng tăng lên 4.792 USD /ounce và tiếp tục nhích đều suốt phiên mà không có nhịp điều chỉnh đáng kể. Sau đó, kim loại quý đóng cửa ở 4.839,9 USD /ounce. Đây là mức đóng cửa cao nhất của vàng trong gần 30 ngày, xóa sạch mức giảm của phiên trước và khẳng định lại xu hướng tăng của kim quý.

Đáng chú ý, đà tăng này cho thấy có sự tham gia của các tổ chức lớn và phản ánh sự thay đổi trong tâm lý thị trường, chứ không chỉ dừng lại ở hoạt động đóng trạng thái bán khống, theo Kitco.

Theo các chuyên gia, chất xúc tác cho đà tăng của vàng nằm ở sự đồng thuận ngày càng lớn trên thị trường với quyết định mới của chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump. Bằng cách ngăn chặn các tàu chở dầu đã trả phí cho Iran để đi qua eo biển, Washington đang đánh trực tiếp vào nền tảng tài chính của Tehran, thay vì vào năng lực quân sự. Sự chuyển hướng từ phương án quân sự sang gây sức ép kinh tế được xem là tín hiệu giảm leo thang, dù căng thẳng trên thực địa vẫn còn cao.

Tương tự vàng, bạc cũng đạt mức cao nhất trong 18 ngày khi tiến sát mốc tâm lý quan trọng 80 USD /ounce, qua đó củng cố đà tăng chung của nhóm kim loại quý.

Việc bạc tăng mạnh hơn vàng, điều thường thấy trong các đợt tăng mang tính "ưa rủi ro" của kim loại, cho thấy nhà đầu tư không chỉ tìm kiếm nơi trú ẩn an toàn mà còn gia tăng vị thế với kỳ vọng giá còn tiếp tục đi lên.