'Cá mập' đua nhau bán tháo vàng bạc

Các "cá mập" đã tranh thủ bán tháo vàng bạc, trong bối cảnh thị trường kim loại phục hồi trở lại sau đợt giảm mạnh.

Các quỹ vàng, bạc lớn nhất thế giới đã đua nhau bán tháo khi giá trên thị trường kim loại phục hồi trở lại. Ảnh: Bloomberg.

Theo cập nhật từ Muavangbac.vn, quỹ vàng lớn nhất thế giới SPDR Gold Trust đã bán ròng hơn 5,2 tấn vàng trong ngày 13/4, qua đó tổng lượng vàng nắm giữ giảm còn hơn 1.047 tấn. Kể từ đầu tháng 4 đến nay, quỹ này đã có 3 phiên bán ròng với tổng lượng vàng hơn 7 tấn.

Quỹ bạc lớn nhất thế giới iShare Silver Trust (SLV) cũng bán ròng gần 20 tấn bạc cùng ngày, nối dài chuỗi "xả" 3 phiên liên tiếp lên đến 60 tấn. Hiện, SLV nắm giữ khoảng 15.270 tấn kim loại trắng.

Đà bán tháo của các quỹ vàng bạc lớn nhất thế giới diễn ra trong bối cảnh giá kim loại phục hồi từ đáy. Cụ thể, trong phiên 13/4 (giờ Mỹ), giá vàng đã tăng vọt 4.733 USD /ounce, tức nhích gần 2% từ vùng đáy thiết lập trong phiên.

Còn với phiên giao dịch đang diễn ra ngày 14/4 (giờ Mỹ), giá vàng thế giới giao ngay nối tiếp đà tăng lên 4.771 USD /ounce, thậm chí có thời điểm chạm mốc 4.795 USD /ounce.

Như vậy sau khoảng 2 tuần, giá vàng đã tăng hơn 9% và còn cách đỉnh thiết lập hồi cuối tháng 1 khoảng 12%. Tương tự, giá bạc giao ngay cũng đang giao dịch quanh mốc 76 USD /ounce, cao nhất trong vòng 1 tháng trở lại đây.

Các chuyên gia Kitco nhận định sự phục hồi một phần này cho thấy một số nhà đầu tư vẫn xem vàng là công cụ phòng ngừa rủi ro địa chính trị, dù sức hấp dẫn từ yếu tố lãi suất đang suy giảm. Nhu cầu trú ẩn an toàn liên quan đến căng thẳng tại eo biển Hormuz, sự bất định về phản ứng của Iran trước lệnh phong tỏa, cùng tâm lý né rủi ro trên thị trường chứng khoán đều góp phần hỗ trợ giá vàng sau đợt giảm ban đầu.

Các chuyên gia kỹ thuật cũng cho rằng việc nhanh chóng lấy lại đà phục hồi của vàng và bạc là một tín hiệu tích cực, dù cả 2 kim loại vẫn cần giữ vững các vùng hỗ trợ quan trọng để tránh áp lực bán quay trở lại.

Mặt khác, chính hệ quả từ xung đột Trung Đông lại củng cố lập trường thắt chặt lạm phát của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed), qua đó làm tăng chi phí cơ hội khi nắm giữ một tài sản không sinh lợi. Đáng chú ý, giá vàng nhiều khả năng sẽ tiếp tục biến động trong biên độ hẹp, khi nhà đầu tư theo dõi sát sao diễn biến tại Vịnh Ba Tư lẫn các quyết định từ Washington.

Hiện, giới đầu tư đã nhanh chóng điều chỉnh lại kỳ vọng chính sách của Fed sau cú sốc địa chính trị. Theo công cụ FedWatch của CME Group, thị trường định giá 99,5% Fed sẽ giữ nguyên lãi suất tại cuộc họp trong tháng 4, và chỉ 0,5% khả năng tăng lãi suất. Kỳ vọng về việc cắt giảm lãi suất trong năm đã bị đẩy lùi đáng kể, với lần cắt giảm đầu tiên có thể phải chờ đến quý IV năm nay.