Các 'cá mập' tháo chạy khỏi Bitcoin

Bitcoin tiếp tục lao dốc khi mất hàng loạt mốc hỗ trợ quan trọng, trong khi dòng vốn rút ròng khỏi các quỹ ETF vượt 1,65 tỷ USD, phản ánh tâm lý bi quan bao trùm thị trường tiền số.

Bitcoin liên tục đánh mất các vùng hỗ trợ quan trọng và dòng vốn ở các quỹ ETF rút ra với tốc độ kỷ lục. Ảnh: Reuters.

Thị trường tiền điện tử toàn cầu đang trải qua giai đoạn biến động mạnh khi Bitcoin - đồng tiền số vốn được xem là "thước đo" sức khỏe thị trường - tiếp tục chìm sâu trong xu thế giảm.

Sau khi đánh mất ngưỡng hỗ trợ tâm lý 100.000 USD từ cuối tuần trước, giá Bitcoin đã xuyên thủng mốc 90.000 USD trong phiên 18/11, có lúc giảm về 88.500 USD , trước khi hồi nhẹ lên vùng 92.500 USD .

Tính từ đầu tháng 11, Bitcoin đã mất khoảng 17% giá trị. So với đỉnh lịch sử 126.198 USD thiết lập hồi đầu tháng 10, mức giảm đã lên tới 27%, tương đương hơn 600 tỷ USD vốn hóa "bốc hơi". Đây cũng là cú điều chỉnh sâu nhất trong vòng hai năm qua.

ETF Bitcoin rút ròng liên tiếp, "cá mập" tháo chạy

Một trong những nguyên nhân lớn nhất khiến thị trường chao đảo là làn sóng rút ròng mạnh mẽ từ các quỹ ETF Bitcoin - công cụ đầu tư phổ biến dành cho các tổ chức lớn.

Theo Business Insider, chỉ trong 4 phiên từ 12 đến 17/11, các ETF đã rút ròng hơn 1,65 tỷ USD . Riêng ngày 13/11 chứng kiến mức rút cao đột biến lên tới 870 triệu USD .

Tính đến phiên 18/11, con số rút ròng tích lũy của nhóm 12 quỹ ETF giao ngay dành riêng cho Bitcoin đã tiệm cận 2,3 tỷ USD , Bloomberg cho biết.

Đáng chú ý nhất là iShares Bitcoin Trust (IBIT) của BlackRock - quỹ ETF Bitcoin giao ngay lớn bậc nhất thế giới - ghi nhận dòng vốn rút 523 triệu USD trong ngày 18/11, mức cao nhất kể từ khi quỹ đi vào hoạt động. IBIT hiện quản lý hơn 73 tỷ USD , nhưng tổng tài sản đã giảm 19% chỉ trong 6 tuần từ đầu tháng 10.

Trên toàn cầu, tổng tài sản do các quỹ ETF Bitcoin quản lý đạt khoảng 134 tỷ USD - tăng mạnh so với đầu năm, nhưng đã giảm 27 tỷ USD so với đỉnh tháng 10.

Giới phân tích cảnh báo việc ETF liên tục bị rút vốn cho thấy nhóm nhà đầu tư tổ chức - vốn được xem là "cá mập" có sức ảnh hưởng lớn - đang đánh giá rủi ro thị trường tăng cao.

Trong quá khứ, dòng vốn đổ vào ETF từng là động lực chính đưa Bitcoin lên đỉnh mới. Ngược lại, việc rút vốn hiện tại đang bổ sung "nhiên liệu" cho cơn bán tháo.

Biến động giá Bitcoin từ đầu năm 2025 đến nay. Biểu đồ: Bloomberg.

Hiện Bitcoin đang giao dịch dưới mức chi phí bình quân của các nhà đầu tư ETF - khoảng 89.651 USD . Trong đợt điều chỉnh vừa rồi, giá Bitcoin đã có lúc chạm 89.183 USD , tức phá vỡ chính vùng giá từng tạo đáy trong đợt bán tháo quý I.

Một con số được chú ý khác là chi phí nắm giữ bình quân của Strategy - doanh nghiệp sở hữu lượng Bitcoin lớn nhất thế giới - ở ngưỡng 74.433 USD . Đây là mốc thấp nhất kể từ tháng 4 và được xem là vùng hỗ trợ mạnh về mặt tâm lý.

Song, hiện tại thị trường cho thấy sự suy yếu khi các nhà đầu tư dài hạn bắt đầu chốt lời, còn các công ty "kho bạc Bitcoin" - những doanh nghiệp mua Bitcoin như một phần tài sản dự trữ - đang tỏ ra thận trọng, theo CoinDesk.

Chuyên gia Brian Vieten của Siebert Financial cho biết nhóm doanh nghiệp này đã mua gần 50 tỷ USD Bitcoin trong năm qua, nhưng gần đây nhiều đơn vị đã bắt đầu bán ra, tạo thêm áp lực cung.

Tiền số đồng loạt lao dốc, chuyên gia khuyên tránh "bắt đáy"

Không chỉ Bitcoin, loạt đồng tiền số lớn như Ethereum, Solana, Dogecoin cũng đang đồng loạt giảm sâu. Tâm lý bi quan bao trùm thị trường khi dòng vốn tổ chức suy yếu, nhà đầu tư cá nhân hoang mang và chưa tìm được điểm tựa vĩ mô.

CryptoQuant cho rằng làn sóng tích lũy từ ETF chậm lại và sự im ắng của các công ty "kho bạc Bitcoin" khiến kỳ vọng tăng giá bị bóp nghẹt. Glassnode bổ sung rằng nhóm nhà đầu tư ngắn hạn đang ghi nhận tốc độ thua lỗ nhanh nhất kể từ thời điểm khủng hoảng FTX, trong khi thị trường phái sinh rung lắc mạnh, làm gia tăng rủi ro thanh lý.

Không riêng Bitcoin, các đồng tiền số khác cũng đồng loạt lao dốc. Ảnh: Reuters.

Đợt giảm của Bitcoin lần này không chỉ đến từ yếu tố nội tại thị trường, mà còn xuất phát từ bối cảnh kinh tế Mỹ đầy bất định. Việc Chính phủ Mỹ đóng cửa 43 ngày gây ra sự thiếu hụt nghiêm trọng dữ liệu vĩ mô bao gồm CPI, PPI, bảng lương phi nông nghiệp... khiến nhà đầu tư gần như "mù mờ" trong việc đánh giá chiến lược tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed).

Cùng lúc, báo cáo thu nhập gần đây của Nvidia cho thấy những dấu hiệu đầu tiên về rủi ro đầu cơ trong nhóm cổ phiếu công nghệ, dấy lên lo ngại bong bóng AI.

Tâm lý bất ổn càng bị đẩy cao khi Fed phát đi tín hiệu có thể hạ lãi suất vào tháng 12. Thay vì tạo kỳ vọng tích cực, động thái này lại khiến thị trường lo ngại Fed đang phản ứng với những bất ổn kinh tế sâu hơn.

Trong môi trường rủi ro vĩ mô gia tăng, các tài sản mang tính đầu cơ như tiền điện tử thường chịu tác động mạnh nhất.

Trước những biến động dữ dội này, các chuyên gia kêu gọi nhà đầu tư cá nhân giữ tâm lý thận trọng.

Tim Sun, chuyên gia phân tích của HashKey, nhấn mạnh rằng nhà đầu tư dài hạn nên chờ đợi tín hiệu từ các yếu tố vĩ mô, thay vì dựa quá nhiều vào tín hiệu kỹ thuật ngắn hạn. Theo ông, chu kỳ tăng giá của Bitcoin chỉ có thể trở lại khi thanh khoản toàn cầu được nới lỏng một cách bền vững.

Nhiều phân tích khác cũng khuyến nghị nhà đầu tư tránh cố gắng dự đoán đáy hoặc bắt nhịp dao động ngắn hạn, bởi thị trường hiện nay bị chi phối mạnh bởi dòng tiền tổ chức.

Thay vào đó, nên áp dụng chiến lược bình quân giá (DCA) hoặc phân bổ mua từng phần theo thời gian - phương pháp được đánh giá phù hợp hơn đối với các tài sản biến động mạnh như tiền số.

Đồng thời, việc tập trung nghiên cứu các mạng lưới cơ bản như Bitcoin và Ethereum sẽ giúp nhà đầu tư đưa ra chiến lược bền vững hơn, thay vì giao dịch theo tin đồn và giá cả ngắn hạn.