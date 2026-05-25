Giá vàng thế giới phục hồi ngay khi mở cửa tuần giao dịch mới, thậm chí có thời điểm lên sát 4.580 USD/ounce, trong bối cảnh đồng USD trở nên suy yếu.

Trong phiên 24/5 (giờ Mỹ), giá vàng thế giới giao ngay có thời điểm tăng từ 4.549 USD/ounce lên 4.578 USD/ounce. Ảnh: Reuters.

Trong phiên giao dịch ngày 24/5 (giờ Mỹ), giá vàng thế giới giao ngay tăng từ 4.549 USD /ounce lên 4.578 USD /ounce. Dưới áp lực chốt lời, kim loại quý hiện giao dịch quanh 4.560- 4.565 USD /ounce.

Đà phục hồi trở lại của giá vàng đến từ việc đồng USD suy yếu sau khoảng thời gian liên tục tăng mạnh. So với đồng yen Nhật, đồng USD giảm 0,2% xuống còn 158,87 yen/USD. Trong khi đó, đồng euro tăng 0,3% lên 1,1642 USD /euro, còn đồng bảng Anh tăng 0,4% lên 1,3485 USD /bảng Anh.

Trong cuối tuần qua, những hy vọng về một thỏa thuận hòa bình lâu dài giữa Mỹ - Iran vẫn rất mong manh, theo Reuters. Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết hôm 23/5 rằng một bản ghi nhớ về thỏa thuận hòa bình với Iran đã "gần như hoàn tất", đồng thời cả 2 nước và các bên trung gian tại Pakistan đều báo cáo đã đạt được những tiến triển tích cực.

Tuy nhiên sau đó, trên nền tảng Truth Social, ông Trump viết rằng lệnh phong tỏa của Mỹ đối với các tàu thuyền Iran tại eo biển Hormuz sẽ vẫn được duy trì đầy đủ và có hiệu lực cho đến khi một thỏa thuận được xác nhận và chính thức ký kết. Chính phủ Iran vẫn chưa đưa ra phản hồi đối với tuyên bố này.

Tuần giao dịch này được dự báo sẽ ngắn hơn do kỳ nghỉ lễ tại Mỹ, nhưng thị trường vẫn sẽ đón nhận loạt dữ liệu kinh tế quan trọng khi hoạt động giao dịch trở lại vào thứ ba với báo cáo niềm tin người tiêu dùng của Conference Board. Chỉ số này được giới đầu tư đặc biệt quan tâm sau khi kết quả khảo sát tâm lý người tiêu dùng của Đại học Michigan bất ngờ suy yếu.

Đáng chú ý, tâm điểm dữ liệu kinh tế sẽ tập trung vào sáng thứ năm với hàng loạt báo cáo quan trọng gồm GDP sơ bộ quý I, chỉ số PCE, số đơn xin trợ cấp thất nghiệp hàng tuần, đơn đặt hàng hàng hóa lâu bền và doanh số bán nhà mới trong tháng 4 của Mỹ.

Ở các kim loại khác, giá bạc giao ngay tăng 2,6% lên 78 USD /ounce. Ngoài ra, bạch kim cũng tăng 2,6% lên 1.971 USD /ounce, trong khi palladium tăng 2,3% lên 1.365 USD /ounce.