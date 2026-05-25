Rơi 44 điểm từ đỉnh, VN-Index có còn cơ hội 'vực dậy'?

Sau tuần giảm hơn 44 điểm từ vùng đỉnh lịch sử, nhiều công ty chứng khoán cho rằng VN-Index đang bước vào giai đoạn tích lũy và kiểm định cung - cầu.

Nhà đầu tư lui về phòng thủ và kéo thanh khoản trên các sàn giảm sâu. Ảnh: Phương Lâm.

VN-Index vừa trải qua một tuần giao dịch nhiều rung lắc khi áp lực điều chỉnh liên tục xuất hiện sau giai đoạn chinh phục vùng đỉnh lịch sử 1.920-1.940 điểm. Chỉ số lùi dần về khu vực hỗ trợ 1.860-1.880 điểm trong bối cảnh sắc đỏ chiếm ưu thế ở phần lớn phiên giao dịch và xu hướng phân hóa diễn ra mạnh trên toàn thị trường.

Nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn, đặc biệt là các mã thuộc hệ sinh thái Vingroup và nhóm ngân hàng, trở thành lực cản đáng kể đối với diễn biến của chỉ số chung khi ghi nhận xu hướng giảm là chủ đạo. Trong khi đó, thanh khoản suy yếu mạnh ở 2 phiên cuối tuần cho thấy tâm lý thận trọng của dòng tiền trong nước.

Khối ngoại cũng nối dài chuỗi bán ròng với tổng giá trị hơn 3.000 tỷ đồng trong tuần.

Khép lại tuần giao dịch, VN-Index dừng tại 1.877,13 điểm, giảm 44,47 điểm (-2,3%) so với tuần trước.

Áp lực điều chỉnh chưa kết thúc

Trong báo cáo mới công bố, CTCP Chứng khoán VCBS cho rằng VN-Index đang xuất hiện tín hiệu hồi phục kỹ thuật sau nhịp điều chỉnh mạnh về vùng hỗ trợ quan trọng 1.850-1.860 điểm.

Về mặt kỹ thuật, chỉ số kết phiên với mẫu nến có dạng tương tự Hammer nhờ lực cầu gia tăng trong phiên chiều. Trên khung đồ thị ngày, dù các chỉ báo vẫn duy trì xu hướng đi xuống, dòng tiền chủ động vẫn được duy trì ổn định. Điều này mở ra kỳ vọng VN-Index có thể sớm cân bằng trở lại quanh vùng 1.850 điểm.

Ở khung đồ thị giờ, chỉ số nhiều khả năng sẽ tiếp tục diễn biến giằng co với các nhịp tăng giảm đan xen nhằm kiểm định cung - cầu trong vùng 1.860-1.880 điểm.

Từ góc độ chiến lược giao dịch, VCBS đánh giá thị trường vừa trải qua một tuần điều chỉnh về vùng hỗ trợ quanh 1.850 điểm sau khi gặp khó tại vùng đỉnh cũ 1.920-1.940 điểm. Tuy nhiên, điểm tích cực là lực cầu vẫn cho thấy nỗ lực nâng đỡ đáng kể khi chỉ số lùi về vùng 1.850-1.860 điểm.

VN-Index lao dốc 44 điểm trong tuần vừa rồi. Ảnh: TradingView.

Bên cạnh đó, nhiều cổ phiếu và nhóm ngành vẫn duy trì trạng thái đi ngang tích lũy ở vùng giá thấp, qua đó mở ra cơ hội đầu tư hấp dẫn. Trong bối cảnh biên độ dao động trong phiên vẫn ở mức lớn, VCBS khuyến nghị nhà đầu tư chú trọng quản trị rủi ro danh mục, đồng thời có thể cân nhắc giải ngân thăm dò tại các cổ phiếu đang thu hút lực cầu tốt hơn thị trường chung và bắt đầu xuất hiện tín hiệu bật tăng sau giai đoạn tích lũy đi ngang kéo dài.

Trong khi đó, Chứng khoán Yuanta Việt Nam cho rằng diễn biến giảm điểm của VN-Index trong 2 phiên gần nhất vẫn nằm trong kịch bản tích lũy bên dưới vùng đỉnh lịch sử mà đơn vị này đã dự báo trước đó.

Theo Yuanta, chỉ báo tâm lý hiện vẫn neo ở vùng thấp, còn các chỉ báo động lượng đã quay về trạng thái trung tính sau giai đoạn tăng mạnh trước đó. Công ty chứng khoán này tiếp tục duy trì quan điểm rằng đây là nhịp tích lũy mang tính lành mạnh và VN-Index nhiều khả năng sẽ giữ vững vùng hỗ trợ 1.850-1.870 điểm trước khi quay lại xu hướng tăng.

Đối với chiến lược ngắn hạn dưới một tháng, Yuanta khuyến nghị nhà đầu tư có thể tạm dừng bán ra và cân nhắc mua thăm dò tại các cổ phiếu đang quay lại xu hướng tăng, đặc biệt là nhóm công nghệ thông tin hoặc các nhóm cổ phiếu dẫn dắt như ngân hàng, chứng khoán và bất động sản.

Ở góc nhìn trung hạn 1-5 tháng, Yuanta cho biết dù VN-Index giảm điểm trong tuần qua nhưng thanh khoản vẫn duy trì dưới mức trung bình 20 tuần. Đồng thời, đồ thị giá vẫn đang trong trạng thái tích lũy thuộc xu hướng tăng trung hạn chưa bị phá vỡ. Công ty chứng khoán này tiếp tục đặt mục tiêu ngắn hạn của nhịp tăng tại vùng 1.970 điểm và cho rằng nhà đầu tư trung hạn có thể tận dụng các nhịp điều chỉnh để gia tăng tỷ trọng cổ phiếu.

VN-Index có thể lùi sâu hơn

Nhận định về xu hướng thị trường, Chứng khoán Tiên Phong (TPS) cho rằng VN-Index trong phiên giao dịch gần nhất tiếp tục điều chỉnh do thiếu vắng lực cầu chủ động. Tuy nhiên, áp lực bán hiện vẫn ở mức thấp, phản ánh tâm lý thận trọng đang bao trùm cả bên mua lẫn bên bán. Điểm tích cực là chỉ số đã hồi phục nhẹ về cuối phiên sau khi chạm vùng hỗ trợ quanh 1.860 điểm.

Xét trên cấu trúc kỹ thuật, TPS đánh giá VN-Index vẫn duy trì xu hướng tăng trung hạn sau khi vượt thành công vùng kháng cự 1.850-1.860 điểm trước đó, qua đó biến khu vực này thành ngưỡng hỗ trợ tâm lý quan trọng. Đồng thời, hệ thống các đường trung bình động vẫn duy trì trạng thái dốc lên, tiếp tục xác nhận xu hướng tăng chưa bị phá vỡ.

Theo TPS, thị trường hiện trong trạng thái tích lũy và nhiều khả năng VN-Index sẽ dao động trong vùng 1.850-1.925 điểm nhằm cân bằng cung - cầu trước khi hình thành xu hướng rõ ràng hơn trong giai đoạn tiếp theo. Công ty chứng khoán này khuyến nghị nhà đầu tư ưu tiên chiến lược nắm giữ, đồng thời duy trì tỷ trọng tiền mặt ở mức trung bình để chủ động ứng phó với các nhịp rung lắc của thị trường. Việc giải ngân mới chỉ nên được thực hiện có chọn lọc khi chỉ số kiểm định thành công vùng kháng cự 1.925 điểm hoặc lùi về vùng hỗ trợ 1.850-1.860 điểm đi kèm tín hiệu lực cầu tích cực.

Trong khi đó, Chứng khoán Vietcap đánh giá tín hiệu điều chỉnh ngắn hạn của VN-Index đã được xác nhận sau khi chỉ số đóng cửa dưới đường MA5 quanh vùng 1.905 điểm và đánh mất MA20 tại khu vực 1.890 điểm.

Theo Vietcap, trong kịch bản thị trường xuất hiện nhịp hồi phục, vùng 1.890-1.900 điểm sẽ đóng vai trò kháng cự gần của chỉ số. Trong khi đó, mục tiêu gần của nhịp điều chỉnh hiện được xác định tại khu vực 1.830-1.840 điểm.

Ở góc nhìn khác, CTCP Chứng khoán ACB (ACBS) cho biết áp lực chốt lời đã gia tăng nhanh quanh vùng 1.930 điểm trong tuần qua, khiến VN-Index đảo chiều giảm và khép tuần dưới ngưỡng hỗ trợ quan trọng 1.880 điểm.

Đáng chú ý, thanh khoản thị trường tiếp tục suy giảm trong các phiên giảm sâu, cho thấy dòng tiền vẫn duy trì trạng thái thận trọng và lực cầu bắt đáy chưa thực sự sẵn sàng quay trở lại. Áp lực bán tập trung chủ yếu tại nhóm cổ phiếu đã tăng mạnh trong ngắn và trung hạn như VIC, VHM, GAS hay BSR, phản ánh hoạt động hiện thực hóa lợi nhuận đang diễn ra khá rõ nét.

Dù vậy, ACBS cho rằng diễn biến thị trường chưa hoàn toàn tiêu cực khi nhiều cổ phiếu khác vẫn duy trì trạng thái tích lũy đi ngang trong nhiều tháng. Điều này cho thấy dòng tiền vẫn đang âm thầm tìm kiếm cơ hội mới và mở ra kỳ vọng về sự dịch chuyển sang các nhóm cổ phiếu chưa tăng mạnh trong giai đoạn điều chỉnh sắp tới.

Trong ngắn hạn, ACBS dự báo VN-Index nhiều khả năng sẽ tiếp tục đối mặt với áp lực điều chỉnh và lùi về kiểm định các vùng hỗ trợ đáng chú ý quanh 1.850 điểm, xa hơn là vùng 1.780-1.800 điểm, nơi có thể đóng vai trò cân bằng lại cung - cầu của thị trường.