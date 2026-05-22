'Hiện tượng' Thaiholdings trở lại

Cổ phiếu THD của Thaiholdings đang gây chú ý trên thị trường khi tăng dựng đứng hơn 125% từ đầu tháng 5, kéo vốn hóa doanh nghiệp vọt lên trên 27.000 tỷ đồng.

Tòa nhà Thaiholdings Tower nay là tòa nhà LPBank. Ảnh: THD.

Cổ phiếu THD của CTCP Thaiholdings đang trở thành tâm điểm chú ý trên thị trường chứng khoán sau chuỗi tăng giá dựng đứng trong thời gian ngắn. Kết thúc phiên giao dịch ngày 21/5, mã này tiếp tục tăng kịch biên độ, nâng thị giá lên 70.500 đồng/cổ phiếu, mức cao nhất trong hơn 4 năm qua.

Chỉ tính riêng từ đầu tháng 5 đến nay, THD đã tăng khoảng 125%, đưa cổ phiếu này trở lại nhóm tăng mạnh nhất thị trường.

Không chỉ giá cổ phiếu bứt phá, thanh khoản của THD cũng cải thiện rõ rệt. Nếu trước đó, khối lượng khớp lệnh nhiều phiên chỉ dao động vài nghìn đơn vị, thì gần đây đã tăng lên hàng trăm nghìn cổ phiếu mỗi phiên. Dòng tiền quay trở lại cũng giúp vốn hóa thị trường của Thaiholdings tăng mạnh từ khoảng 12.000 tỷ đồng lên hơn 27.100 tỷ đồng chỉ sau thời gian ngắn.

Sự trở lại của một “hiện tượng” trên sàn chứng khoán

Đà tăng nóng diễn ra với tốc độ nhanh khiến nhiều nhà đầu tư liên tưởng tới giai đoạn “thần tốc” của THD cách đây vài năm.

Thực tế, THD không phải cái tên xa lạ với giới đầu tư. Sau khi niêm yết trên HNX vào giữa năm 2020, cổ phiếu này từng trải qua chuỗi tăng giá gần như không có điểm dừng.

Từ vùng giá chỉ vài chục nghìn đồng, THD leo thẳng lên đỉnh khoảng 277.000 đồng/cổ phiếu vào cuối năm 2021, tương ứng mức tăng gần 14 lần chỉ sau khoảng một năm giao dịch. Ở thời kỳ cao trào, Thaiholdings từng trở thành doanh nghiệp có vốn hóa lớn nhất sàn HNX với giá trị thị trường lên tới hơn 80.000 tỷ đồng .

Tuy nhiên, tương tự nhiều cổ phiếu tăng nóng khác trên thị trường, THD sau đó bước vào chu kỳ điều chỉnh kéo dài. Từ năm 2022, thị giá liên tục lao dốc trong bối cảnh thị trường chứng khoán suy giảm mạnh, thanh khoản co hẹp và nhóm cổ phiếu bất động sản chịu áp lực lớn.

Đến tháng 4/2025, THD từng rơi xuống vùng đáy quanh 25.000 đồng/cổ phiếu, tức mất hơn 90% giá trị so với đỉnh lịch sử.

Cổ phiếu THD đi ngang suốt nhiều năm trước khi "vùng dậy" vào đầu tháng này. Ảnh: TradingView.

Thaiholdings tiền thân là CTCP Đầu tư phát triển Kinh Thành, được thành lập năm 2011 và gắn liền với tên tuổi doanh nhân Nguyễn Đức Thụy (bầu Thụy). Đến năm 2016, doanh nghiệp chính thức đổi tên thành Thaiholdings, tập trung vào lĩnh vực tài chính, bất động sản và đầu tư.

Trong nhiều năm, Thaiholdings cùng các công ty liên kết sở hữu loạt dự án quy mô lớn như khu nghỉ dưỡng phức hợp Enclave Phú Quốc rộng gần 352 ha hay các dự án ở Hà Nội như khu tổ hợp Kim Liên tại số 5-7 Đào Duy Anh; tòa nhà văn phòng hạng A tại 17 Tông Đản và 210 Trần Quang Khải; tổ hợp ThaiSquare Caliria trên phố Cát Linh.

Ông Nguyễn Đức Thụy từng giữ vai trò Chủ tịch HĐQT Thaiholdings giai đoạn 2011-2020. Đến giữa năm 2022, ông hoàn tất thoái toàn bộ 87,4 triệu cổ phiếu THD, tương đương 25% vốn điều lệ doanh nghiệp. Theo ước tính, thương vụ này mang về khoảng 3.356 tỷ đồng .

Sau khi rời Thaiholdings, ông Thụy chuyển hướng tập trung sang lĩnh vực tài chính - ngân hàng. Ông từng để lại dấu ấn đáng kể trong quá trình tái cấu trúc LPBank trên cương vị Chủ tịch HĐQT. Đầu tháng 3, ông tiếp tục gây chú ý khi được bổ nhiệm giữ chức Tổng giám đốc Sacombank, tham gia trực tiếp vào giai đoạn tái cơ cấu mới của ngân hàng này.

Điều gì đang thúc đẩy THD?

Đà tăng mạnh của THD xuất hiện trong bối cảnh thị trường lan truyền nhiều kỳ vọng liên quan tới kế hoạch phát triển "siêu" dự án của Tập đoàn Thaigroup - công ty liên kết do Thaiholdings nắm giữ 48% vốn.

Theo thông tin được công bố, Thaigroup đang lên kế hoạch khởi công một tổ hợp quy mô hơn 1.000 ha tại Ninh Bình vào cuối năm 2026 với tổng vốn đầu tư dự kiến khoảng 128.000 tỷ đồng , tương đương gần 5 tỷ USD .

Điểm đáng chú ý nhất của dự án là kế hoạch xây dựng đường đua Formula 1 đạt chuẩn FIA với chiều dài khoảng 6 km/vòng. Song song với đó là hệ thống học viện bóng đá quốc tế theo mô hình đào tạo từ Tây Ban Nha và Nhật Bản.

Phối cảnh dự án 128.000 tỷ đồng của Thaigroup. Ảnh: Thaigroup.

Thaigroup cũng dự kiến phát triển 15.000-20.000 phòng khách sạn, khu nghỉ dưỡng cao cấp cùng hàng loạt hạng mục thương mại - giải trí đi kèm. Dự án được quy hoạch bởi POPULOUS và SOM - hai tập đoàn kiến trúc lớn của Mỹ từng tham gia thiết kế nhiều công trình biểu tượng trên thế giới.

Theo tính toán sơ bộ của doanh nghiệp, tổ hợp này có thể đóng góp hơn 35.000 tỷ đồng tiền sử dụng đất cho ngân sách Nhà nước.

Về kết quả kinh doanh, báo cáo tài chính quý I/2026 của Thaiholdings cho thấy doanh thu thuần đạt 239 tỷ đồng , tăng 9% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế đạt khoảng 30 tỷ đồng , tăng gần 15%.

Năm 2026, doanh nghiệp đặt kế hoạch doanh thu thuần 967 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 91 tỷ đồng , đều thấp hơn kết quả thực hiện năm trước. Sau quý đầu năm, Thaiholdings mới hoàn thành khoảng 25% kế hoạch doanh thu và gần 33% mục tiêu lợi nhuận cả năm.