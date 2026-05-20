VN-Index được 'giải cứu' phút cuối

VN-Index có thời điểm giảm hơn 50 điểm trong phiên 20/5 nhưng lực cầu bắt đáy ở nhóm vốn hóa lớn đã giúp thị trường thu hẹp đà giảm và giữ được sắc xanh cuối phiên.

Thị trường chứng khoán Việt Nam vừa trải qua một phiên giao dịch đầy biến động trong ngày 20/5, phản ánh rõ trạng thái tâm lý thận trọng và nhạy cảm của dòng tiền sau giai đoạn tăng nóng trước đó.

Ngay từ đầu phiên, VN-Index đã cho thấy sự dè dặt khi dao động lình xình quanh mốc tham chiếu. Dòng tiền nhập cuộc chậm, trong khi bên bán liên tục gia tăng áp lực tại nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn khiến trạng thái giằng co nhanh chóng bị phá vỡ.

Sau hơn một giờ giao dịch buổi sáng, áp lực chốt lời bất ngờ gia tăng mạnh, đặc biệt tại nhóm ngân hàng, bất động sản và bán lẻ, kéo chỉ số đại diện sàn HoSE lao dốc. Sang đầu phiên chiều, thị trường có thời điểm rơi vào trạng thái hoảng loạn ngắn hạn khi VN-Index mất tới 52 điểm, hàng loạt cổ phiếu vốn hóa lớn bị bán mạnh và độ rộng thị trường nghiêng hẳn về bên giảm giá.

Dù vậy, lực cầu bắt đáy bất ngờ quay trở lại với cường độ mạnh, tập trung chủ yếu ở nhóm cổ phiếu dẫn dắt như FPT và nhóm “họ Vin”. Diễn biến này giúp thị trường thu hẹp đáng kể đà giảm chỉ trong thời gian ngắn.

Thanh khoản cũng phản ánh rõ sự thay đổi trạng thái của dòng tiền khi giá trị khớp lệnh tăng mạnh trong phiên chiều. Tuy nhiên, xét trên tổng thể, thanh khoản toàn thị trường chưa có sự bứt phá đáng kể. Tổng giá trị giao dịch trên cả 3 sàn đạt khoảng 34.300 tỷ đồng , gần tương đương phiên trước.

Kết phiên, VN-Index tăng nhẹ 0,3 điểm (+0,1%) lên 1.913,23 điểm. Trên sàn Hà Nội, HNX-Index tăng 1,83 điểm (+0,7%) lên 261,33 điểm, trong khi UPCoM-Index giảm 0,99 điểm (-0,8%) xuống 125,2 điểm.

Dù chỉ số giữ được sắc xanh, độ rộng thị trường vẫn cho thấy trạng thái tiêu cực chiếm ưu thế. Toàn thị trường ghi nhận 483 mã giảm (gồm 18 mã giảm sàn), 859 mã giữ tham chiếu và chỉ có 215 mã tăng (gồm 11 mã tăng trần).

Rổ VN30 ghi nhận 18 mã giảm, 11 mã tăng và duy nhất VRE đứng giá. Dẫu vậy, chỉ số đại diện nhóm vốn hóa lớn vẫn tăng hơn 1 điểm lên 2.028 điểm nhờ lực kéo từ một số cổ phiếu trụ.

Động lực chính giúp thị trường hồi phục đến từ các mã như VIC (+0,7%), VHM (+1,9%), GAS (+3,7%), FPT (+4,3%), GVR (+2,9%), BSR (+2,1%), PLX (+4,4%), LPB (+1,4%), VCB (+0,3%) và BCM (+2,45%).

Ở chiều ngược lại, áp lực điều chỉnh vẫn hiện hữu tại nhóm ngân hàng và tiêu dùng khi CTG (-1,7%), HDB (-3,4%), MBB (-1,8%), BID (-0,8%), NVL (-4,8%), MWG (-1,3%), VNM (-1,2%), TCX (-1,2%), MSN (-1,2%) và SSI (-2%).

Một điểm đáng chú ý khác là động thái đảo chiều của khối ngoại. Sau nhiều phiên bán ròng liên tiếp, nhà đầu tư nước ngoài đã quay lại mua ròng hơn 100 tỷ đồng , góp phần hỗ trợ tâm lý thị trường trong giai đoạn biến động mạnh.

Lực mua của khối ngoại tập trung chủ yếu tại VCB với giá trị mua ròng khoảng 304 tỷ đồng , tiếp đến là VIC (+ 216 tỷ đồng ) và FPT (+ 189 tỷ đồng ).

Trong khi đó, áp lực bán ròng tập trung tại MBB với giá trị khoảng 226 tỷ đồng , ACB (- 141 tỷ đồng ) và VNM (- 111 tỷ đồng ).