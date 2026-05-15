Nhà đầu tư ngoại rút tiền khỏi sàn chứng khoán Việt Nam

Sau một phiên mua ròng ngắn ngủi, khối ngoại nhanh chóng quay lại bán ròng hơn 800 tỷ đồng trong phiên 15/5, gây thêm áp lực lên nhóm bluechip và khiến VN-Index giảm nhẹ.

Khối ngoại quay đầu bán ròng 800 tỷ đồng dù mới mua ròng trở lại một phiên duy nhất liền trước. Ảnh: Phương Lâm.

Sau phiên bứt phá lên đỉnh lịch sử trong ngày 14/5 vừa qua, thị trường chứng khoán Việt Nam bước vào phiên 15/5 với trạng thái giao dịch thận trọng hơn. Áp lực chốt lời ngắn hạn xuất hiện ngay từ đầu phiên khiến VN-Index mở cửa khá dè dặt, sau đó nhanh chóng lùi xuống dưới tham chiếu khi lực cầu không đủ mạnh để duy trì đà hưng phấn.

Diễn biến trong phần lớn thời gian giao dịch cho thấy sự giằng co quyết liệt giữa bên mua và bên bán. Tuy nhiên, trong bối cảnh dòng tiền chưa tạo được sự lan tỏa đồng đều giữa các nhóm ngành, chỉ số đại diện sàn HoSE tiếp tục chịu ảnh hưởng lớn từ biến động của các cổ phiếu trụ, đặc biệt là nhóm ngân hàng và “họ Vingroup”.

Việc nhiều mã vốn hóa lớn đồng loạt suy yếu khiến nỗ lực hồi phục của thị trường liên tục bị cản trở. Khi các nhóm dẫn dắt chưa thể tạo động lực bứt phá mới, VN-Index gần như vận động trong trạng thái lình xình, thiếu chất xúc tác để tái lập đà tăng mạnh như phiên trước.

Tâm lý nhà đầu tư nhìn chung vẫn khá dè dặt sau nhịp tăng "nóng" vừa qua. Dòng tiền có dấu hiệu chững lại khi nhà đầu tư lựa chọn quan sát thay vì đẩy mạnh giải ngân ở vùng giá cao. Thanh khoản trên cả 3 sàn theo đó chỉ đạt khoảng 25.000 tỷ đồng , tăng 4% so với mức nền thấp của phiên trước.

Kết thúc phiên, VN-Index giảm 3,86 điểm (-0,2%) xuống 1.921,6 điểm. Trên sàn Hà Nội, HNX-Index đi ngược xu hướng khi tăng 2,35 điểm (+0,9%) lên 257,42 điểm, trong khi UPCoM-Index nhích nhẹ 0,05 điểm (+0,1%) lên 126,4 điểm.

Toàn thị trường nghiêng nhẹ về phía tiêu cực với 326 mã tăng (gồm 54 mã tăng trần), 807 mã giữ tham chiếu và 424 mã giảm (gồm 22 mã giảm sàn).

Tương tự, rổ cổ phiếu vốn hóa lớn VN30 cũng ghi nhận diễn biến kém tích cực khi có tới 21 mã giảm và chỉ 9 mã tăng, qua đó khiến chỉ số đại diện nhóm mất hơn 18 điểm, lùi về mốc 2.050 điểm.

VN-Index giảm trở lại khi thị trường thiếu cổ phiếu dẫn dắt. Ảnh: TradingView.

Áp lực kéo lùi VN-Index chủ yếu đến từ nhóm bluechip, với hàng loạt cổ phiếu lớn đồng loạt điều chỉnh như VIC (-0,8%), VPB (-2,1%), BID (-1,4%), HPG (-1,9%), MWG (-2,6%), VCB (-0,5%), VPL (-1,6%), MSN (-2%), LPB (-1,2%) và FPT (-1,4%).

Ở chiều ngược lại, lực đỡ cho thị trường được dẫn dắt bởi nhóm năng lượng và một số cổ phiếu bất động sản, tiêu dùng. Nổi bật nhất là GAS tăng trần, BSR (+5%), PLX (+5,9%), bên cạnh các mã tăng tốt như GVR (+4,3%), VHM (+0,6%), ACB (+2,2%), SAB (+3,3%), NVL (+3,9%), TAL (+4,6%) và PHR tăng trần.

Đáng chú ý, khối ngoại cũng góp phần gia tăng áp lực lên thị trường hôm nay khi quay đầu bán ròng hơn 800 tỷ đồng sau phiên mua ròng trước đó. Lực xả của nhóm nhà đầu tư nước ngoài tập trung mạnh tại cổ phiếu HPG với giá trị bán ròng 234 tỷ đồng , tiếp theo là VHM (- 136 tỷ đồng ) và VPB (- 94 tỷ đồng ).

Ở chiều ngược lại, dòng vốn ngoại giải ngân đáng kể vào nhóm dầu khí và ngân hàng với BSR được mua ròng 87 tỷ đồng , VNM 42 tỷ đồng và MSB 41 tỷ đồng .