Công ty mẹ HoSE và HNX lãi kỷ lục

Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam ghi nhận năm kinh doanh bùng nổ nhất kể từ khi thành lập, với lợi nhuận sau thuế năm 2025 tăng vọt lên gần 2.907 tỷ đồng.

VNX là công ty mẹ của 2 sàn giao dịch chứng khoán HoSE và HNX. Ảnh: S.T..

Theo báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán năm 2025, Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam (VNX) ghi nhận kết quả kinh doanh tăng trưởng mạnh với doanh thu thuần đạt 4.984 tỷ đồng , tăng 35% so với năm 2024.

Động lực chính tiếp tục đến từ mảng dịch vụ giao dịch chứng khoán, đóng góp tới 94% tổng doanh thu, phần còn lại đến từ hoạt động cung cấp dịch vụ và dịch vụ niêm yết chứng khoán…

Bên cạnh đó, doanh thu hoạt động tài chính còn đem về cho công ty gần 117 tỷ đồng , chủ yếu đến từ lãi tiền gửi và lãi cho vay với 111 tỷ đồng .

Ở chiều ngược lại, chi phí tài chính giảm mạnh 90%, xuống còn gần 254 triệu đồng, trong khi chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 23%, lên hơn 1.065 tỷ đồng .

Sau khi khấu trừ thuế và các chi phí liên quan, VNX báo lãi sau thuế 2.907 tỷ đồng , tăng 30% so với năm trước, đánh dấu mức lợi nhuận cao nhất kể từ khi đơn vị này đi vào hoạt động.

Tính đến cuối năm 2025, tổng tài sản của VNX đạt 4.729 tỷ đồng , tăng 20% so với thời điểm đầu năm. Trong cơ cấu tài sản, tiền mặt và tiền gửi chiếm tỷ trọng lớn với 3.313 tỷ đồng .

Ở chiều ngược lại, nợ phải trả tại thời điểm cuối năm ở mức gần 1.444 tỷ đồng , tăng 53%, chủ yếu do các khoản phải trả ngắn hạn tăng mạnh.

VNX "ĂN NÊN LÀM RA" KQKD hàng năm của VNX; Nguồn: BCTC DN. Nhãn 2021 2022 2023 2024 2025 KH2026 Lợi nhuận sau thuế tỷ đồng 1337 2089 1920 2203 2907 2987

Bước sang năm 2026, VNX tiếp tục đặt kế hoạch tăng trưởng với mục tiêu doanh thu hợp nhất khoảng 5.508 tỷ đồng , tăng gần 11% so với thực hiện năm trước. Lợi nhuận sau thuế dự kiến đạt hơn 2.987 tỷ đồng , tăng thêm gần 3%. Nếu hoàn thành kế hoạch, đây sẽ tiếp tục là mức doanh thu và lợi nhuận cao nhất trong lịch sử hoạt động của đơn vị này.

Với kết quả kinh doanh dự kiến, VNX ước đóng góp hơn 3.404 tỷ đồng tiền thuế và các khoản phải nộp ngân sách Nhà nước.

VNX được thành lập vào tháng 2/2021 theo Quyết định số 37/2020 của Thủ tướng Chính phủ, với vốn điều lệ 3.000 tỷ đồng . Doanh nghiệp được tổ chức theo mô hình Công ty TNHH MTV do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ, hoạt động theo mô hình công ty mẹ - con trên cơ sở sắp xếp lại hai sở giao dịch thành viên là HoSE và HNX.

Nhiệm vụ trọng tâm của VNX là thống nhất mô hình tổ chức, cơ chế vận hành, định hướng phát triển và hạ tầng công nghệ thông tin, qua đó tạo nền tảng cho quá trình hiện đại hóa và nâng cao hiệu quả vận hành của thị trường chứng khoán Việt Nam.