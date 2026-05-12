FPT Telecom không đáp ứng điều kiện công ty đại chúng

Cơ cấu sở hữu cô đặc với hơn 95,7% cổ phần nằm trong tay 2 cổ đông lớn khiến FPT Telecom chưa đáp ứng điều kiện duy trì tư cách công ty đại chúng theo quy định pháp luật.

Bộ Công an đang sở hữu hơn 50% vốn FPT Telecom, trong khi Tập đoàn FPT nắm 45,7%. Ảnh: FOX.

CTCP Viễn thông FPT - FPT Telecom (UPCoM: FOX) vừa công bố thông tin bất thường liên quan đến việc doanh nghiệp hiện chưa đáp ứng đầy đủ điều kiện duy trì tư cách công ty đại chúng theo quy định pháp luật.

Cụ thể, theo danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán tại ngày 5/5, FPT Telecom hiện chưa đáp ứng đầy đủ điều kiện duy trì tư cách công ty đại chúng theo quy định hiện hành do chưa thỏa mãn điều kiện có tối thiểu 10% số cổ phiếu có quyền biểu quyết do ít nhất 100 nhà đầu tư không phải là cổ đông lớn nắm giữ.

FPT Telecom cho biết sẽ nghiên cứu và triển khai các phương án phù hợp nhằm khắc phục tình trạng nêu trên, bảo đảm đáp ứng quy định pháp luật về điều kiện công ty đại chúng trong thời hạn theo quy định.

Nguyên nhân chủ yếu đến từ cơ cấu sở hữu cô đặc của FPT Telecom. Hiện tại, Bộ Công an đang nắm quyền đại diện phần vốn Nhà nước chiếm hơn 50% tại doanh nghiệp, sau khi tiếp nhận từ Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) trong năm 2025. Việc chuyển giao này được thực hiện theo chủ trương sắp xếp, quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp. Đây là bước đi chiến lược nhằm đảm bảo an ninh dữ liệu và thúc đẩy chuyển đổi số quốc gia.

Bên cạnh đó, cổ đông lớn còn lại là Tập đoàn FPT hiện nắm giữ 45,7% vốn điều lệ.

Như vậy, tổng tỷ lệ sở hữu của hai cổ đông lớn đã lên tới hơn 95,7%, đồng nghĩa lượng cổ phiếu tự do chuyển nhượng trên thị trường chỉ còn khoảng 4,3%. Con số thấp hơn đáng kể so với ngưỡng tối thiểu 10% theo quy định hiện hành đối với công ty đại chúng.

Được thành lập vào tháng 1/1997, FPT Telecom khởi nguồn từ Trung tâm Dịch vụ trực tuyến với sản phẩm Internet đầu tiên của Việt Nam mang tên “Trí tuệ Việt Nam - TTVN”. Sau gần 3 thập kỷ phát triển, doanh nghiệp hiện là một trong những nhà cung cấp dịch vụ viễn thông và Internet hàng đầu trong nước.

Về tình hình kinh doanh, kết thúc quý I/2026, công ty ghi nhận doanh thu đạt hơn 5.158 tỷ đồng , tăng gần 13% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế đạt 900 tỷ đồng , tăng 13%.

Trong năm 2026, FPT Telecom đặt mục tiêu doanh thu 22.000 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế khoảng 5.100 tỷ đồng . Như vậy, sau quý đầu năm, doanh nghiệp đã hoàn thành khoảng 23% kế hoạch doanh thu và gần 25% chỉ tiêu lợi nhuận cả năm.