Nhà thuốc Long Châu tiếp tục là 'gà đẻ trứng vàng' cho chủ FPT Shop

Quý I/2026, chuỗi nhà thuốc Long Châu tiếp tục duy trì vai trò đầu tàu của FPT Retail khi mang về hơn 10.300 tỷ đồng doanh thu, hơn gấp đôi hệ thống FPT Shop.

FPT Retail đang vận hành hơn 2.500 nhà thuốc Long Châu. Ảnh: FRT.

Theo báo cáo tài chính quý I/2026, FPT Retail ghi nhận doanh thu thuần đạt 15.117 tỷ đồng , tăng 30% so với cùng kỳ năm trước, cho thấy đà tăng trưởng tích cực tiếp tục được duy trì ngay từ những tháng đầu năm.

Xét theo cơ cấu doanh thu, chuỗi FPT Long Châu tiếp tục đóng vai trò động lực tăng trưởng chính khi mang về 10.343 tỷ đồng , tăng 25% so với cùng kỳ và hoàn thành 25% chỉ tiêu năm. Doanh thu trung bình đạt 1,3 tỷ đồng /nhà thuốc/tháng, tăng nhẹ so với mức trung bình năm 2025, cho thấy hiệu quả hoạt động ổn định trong quá trình mở rộng mạng lưới ra các khu vực ngoài trung tâm

Trong khi đó, chuỗi FPT Shop ghi nhận mức tăng trưởng doanh thu ấn tượng hơn, đạt 4.815 tỷ đồng , tăng 31% so với cùng kỳ. Doanh thu trung bình trên mỗi cửa hàng đạt 2,6 tỷ đồng /tháng, tăng hơn 30% so với cùng kỳ năm ngoái. Kết quả này được thúc đẩy bởi cao điểm mua sắm dịp Tết và đóng góp từ các sản phẩm ICT mới ra mắt trên thị trường.

Tuy nhiên, doanh thu chuỗi nhà thuốc Long Châu vẫn cao hơn gấp đôi FPT Shop, củng cố vị thế động lực dẫn dắt tăng trưởng cho FPT Retail.

Về quy mô hệ thống, trong 3 tháng đầu năm, Long Châu mở mới thêm 100 nhà thuốc, nâng tổng số điểm bán lên 2.517 cửa hàng vào cuối quý I. Chuỗi tiêm chủng FPT Long Châu cũng mở thêm 5 trung tâm, đạt 228 cơ sở. Ngược lại, FPT Shop tiếp tục tinh gọn mạng lưới khi giảm 2 cửa hàng, còn 621 điểm bán.

Kỳ vừa rồi, các chi phí của FPT Retail đều tăng mạnh, điển hình như chi phí tài chính tăng 69% lên gần 150 tỷ đồng (chủ yếu đến từ lãi vay), chi phí bán hàng tăng 26% lên 1.998 tỷ đồng hay chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 25% lên 522 tỷ đồng .

Sau khi khấu trừ các khoản chi phí, FPT Retail ghi nhận lợi nhuận sau thuế 375 tỷ đồng , tăng mạnh 76% so với cùng kỳ năm ngoái.

FPT RETAIL LẬP KỶ LỤC DOANH THU LẪN LỢI NHUẬN QUÝ KQKD hàng quý của FPT Retail; Nguồn: BCTC DN. Nhãn I/2025 II III IV I/2026 Doanh thu thuần tỷ đồng 11670 11390 13110 14913 15117 Lọi nhuận sau thuế

213 157 266 348 375

Năm 2026, doanh nghiệp đặt mục tiêu doanh thu hợp nhất trên 59.500 tỷ đồng , tăng gần 16% so với kết quả thực hiện năm trước. Lợi nhuận trước thuế dự kiến đạt 1.550 tỷ đồng , tăng 27%.

Như vậy, chỉ sau quý đầu tiên, FPT Retail đã hoàn thành khoảng 25% kế hoạch doanh thu và gần 30% mục tiêu lợi nhuận cả năm.

Tại thời điểm 31/3/2026, tổng tài sản của doanh nghiệp đạt 26.027 tỷ đồng , tăng 10% so với đầu năm. Trong đó, tiền và các khoản tương đương tiền ở mức 8.649 tỷ đồng , giảm nhẹ 3% sau một quý.

Ở chiều ngược lại, tổng dư nợ vay của FPT Retail tăng lên 12.381 tỷ đồng , cao hơn 23% so với đầu năm và tương đương khoảng 2,2 lần vốn chủ sở hữu. Đáng chú ý, toàn bộ khoản vay này đều là nợ ngắn hạn, phản ánh nhu cầu vốn lưu động lớn nhằm phục vụ quá trình mở rộng hệ thống và duy trì hàng tồn kho cho hoạt động kinh doanh.