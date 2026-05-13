Nhà đầu tư ngoại rút 14.000 tỷ khỏi sàn chứng khoán Việt

Khối ngoại tiếp tục kéo dài chuỗi xả hàng trên thị trường chứng khoán Việt Nam sang phiên thứ 15 liên tiếp, qua đó nâng mức lũy kế lên hơn 14.200 tỷ đồng.

Thị trường chứng khoán Việt Nam vừa trải qua một phiên giao dịch rung lắc mạnh trong ngày 13/5. Dù VN-Index có thời điểm lấy lại sắc xanh và vượt mốc tâm lý 1.900 điểm ngay từ đầu phiên, trạng thái tích cực này nhanh chóng bị phá vỡ khi áp lực bán lan rộng trên diện rộng, đặc biệt tại nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn.

Sức ép gia tăng khiến chỉ số nhanh chóng lùi xuống dưới tham chiếu và duy trì trạng thái giảm 7-10 điểm trong phần lớn thời gian giao dịch buổi sáng. Diễn biến thận trọng của dòng tiền cho thấy tâm lý dè dặt của nhà đầu tư khi thị trường đang ở vùng điểm số nhạy cảm, trong bối cảnh áp lực chốt lời ngắn hạn vẫn thường trực.

Bước sang phiên chiều, thị trường bất ngờ chứng kiến cú rung lắc mạnh khi lực bán tăng vọt tại hàng loạt mã trụ, kéo VN-Index có thời điểm lao dốc hơn 35 điểm. Động thái rút vốn quyết liệt từ nhóm nhà đầu tư lớn tại các cổ phiếu dẫn dắt khiến bảng điện tử chìm trong sắc đỏ.

Tuy nhiên, lực cầu bắt đáy đã xuất hiện khá rõ trong những phút cuối phiên, giúp thị trường thu hẹp đáng kể đà giảm và tránh được một phiên bán tháo thực sự.

Một điểm đáng chú ý là thanh khoản toàn thị trường bật tăng mạnh, cho thấy mức độ tranh chấp quyết liệt giữa bên mua và bên bán. Tổng giá trị giao dịch trên cả 3 sàn đạt khoảng 32.300 tỷ đồng , tăng hơn 40% so với phiên trước.

Kết phiên, VN-Index giảm 2,73 điểm (-0,1%) xuống 1.898,37 điểm. Trong khi đó, HNX-Index ngược dòng tăng 1,34 điểm (+0,5%) lên 254,62 điểm, còn UPCoM-Index giảm nhẹ 0,32 điểm (-0,3%) xuống 126,28 điểm.

Diễn biến phân hóa tiếp tục là nét đặc trưng của thị trường. Toàn sàn ghi nhận 335 mã tăng (gồm 25 mã tăng trần), 870 mã giữ tham chiếu và 353 mã giảm (gồm 9 mã giảm sàn).

Bức tranh này cũng được phản ánh rõ tại rổ VN30 khi có 13 mã tăng, 15 mã giảm và 2 mã đứng tham chiếu. Số lượng cổ phiếu giảm không quá áp đảo, song áp lực từ một số trụ lớn vẫn đủ sức kéo chỉ số đại diện nhóm vốn hóa lớn mất hơn 10 điểm, lùi về 2.043 điểm.

Sức ép lên VN-Index tập trung tại nhóm bluechip đầu ngành. Nổi bật là VIC (-0,5%), VHM (-4,8%), STB (-4,3%), VRE (giảm sàn), VNM (-1,3%), TCB (-0,6%), HVN (-2,1%), VJC (-1,1%), TCX (-0,9%) và ACB (-0,9%). Việc nhiều cổ phiếu trụ đồng loạt suy yếu đã trực tiếp kìm hãm nỗ lực hồi phục của chỉ số chung.

Ở chiều ngược lại, nhóm ngân hàng và dầu khí tiếp tục đóng vai trò lực đỡ quan trọng cho thị trường. GAS gây chú ý khi tăng kịch trần, trong khi PLX bứt phá 6,8%, BSR tăng 3,8%, BID tăng 2,5%. Các mã ngân hàng như HDB (+1,3%), CTG (+0,9%) và VCB (+0,3%) cũng ghi nhận diễn biến tích cực, qua đó giúp VN-Index tránh một phiên giảm sâu hơn.

Khối ngoại tiếp tục là điểm trừ đáng chú ý khi nối dài chuỗi bán ròng lên phiên thứ 15 liên tiếp, với tổng giá trị xả ròng vượt 1.500 tỷ đồng hôm nay, qua đó nâng giá trị bán ròng lũy kế lên hơn 14.200 tỷ đồng . Áp lực bán tập trung mạnh tại nhóm vốn hóa lớn, dẫn đầu là FPT với giá trị bán ròng 388 tỷ đồng , tiếp đến là ACB ( 259 tỷ đồng ) và VHM ( 242 tỷ đồng ).

Ở chiều mua, dòng vốn ngoại vẫn cho thấy sự chọn lọc khi giải ngân mạnh vào một số cổ phiếu như MSB dẫn đầu danh sách mua ròng với 545 tỷ đồng , theo sau là MSB (+ 545 tỷ đồng ), MSN (+ 152 tỷ đồng ), BSR (+ 105 tỷ đồng ).