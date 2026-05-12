SJC lãi kỷ lục dù mất một nửa doanh thu

  • Thứ ba, 12/5/2026 19:18 (GMT+7)
Dù doanh thu năm 2025 lao dốc hơn 56%, xuống mức thấp nhất trong một thập kỷ, SJC vẫn báo lãi sau thuế kỷ lục 425 tỷ đồng nhờ biên lợi nhuận cải thiện mạnh.

SJC lãi đậm nhờ giá vốn giảm sâu. Ảnh: Duy Hiệu.

Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) vừa công bố báo cáo tài chính đã kiểm toán của năm 2025.

Theo đó, doanh thu thuần năm 2025 của nhà vàng này đạt 14.031 tỷ đồng, giảm tới 56% so với năm 2024, đồng thời rơi xuống mức thấp nhất trong vòng một thập kỷ trở lại đây.

Dù vậy, nhờ giá vốn hàng bán giảm sâu hơn tốc độ suy giảm doanh thu, lợi nhuận gộp của doanh nghiệp vẫn tăng 6%, đạt gần 742 tỷ đồng. Qua đó, biên lợi nhuận gộp được cải thiện lên mức 5,3%.

Ở chiều chi phí, SJC ghi nhận sự tiết giảm tương đối rõ nét khi chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp lần lượt giảm 36% và 7% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, công ty phát sinh gần 12 tỷ đồng chi phí khác, chủ yếu liên quan đến việc chậm nộp quyết toán phần lợi nhuận còn lại của giai đoạn 2021-2023, cùng khoản chi từ hoạt động thanh lý nữ trang cũ nhằm thu hồi nguyên liệu.

Khép lại năm tài chính 2025, doanh nghiệp báo lãi sau thuế 425 tỷ đồng, tăng 9% so với năm trước và thiết lập mức lợi nhuận cao nhất kể từ khi bắt đầu công bố thông tin vào năm 2014. Kết quả này cũng vượt xa kế hoạch lợi nhuận sau thuế gần 89 tỷ đồng mà ban lãnh đạo trình lên UBND TP.HCM - cơ quan đại diện chủ sở hữu 100% vốn Nhà nước tại doanh nghiệp.

SJC LÃI KỶ LỤC
KQKD hàng năm của SJC; Nguồn: BCTC DN.
Nhãn202020212022202320242025
Lợi nhuận sau thuế tỷ đồng 61434960283425

Tại thời điểm cuối năm 2025, tổng tài sản của SJC đạt 2.500 tỷ đồng. Trong đó, giá trị hàng tồn kho ghi nhận ở mức hơn 2.000 tỷ đồng, tăng 432 tỷ đồng sau một năm.

Trong khi đó, tổng nợ phải trả tăng gần 16% lên 576 tỷ đồng. Nguyên nhân chủ yếu đến từ việc công ty phát sinh khoản vay gần 196 tỷ đồng trong năm, dù đến cuối kỳ dư nợ đã giảm mạnh xuống còn hơn 45 tỷ đồng.

Thành lập từ năm 1988, SJC là doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước trực thuộc UBND TP.HCM, hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh vàng bạc đá quý với hệ thống hơn 200 cửa hàng cùng hàng chục đại lý trên toàn quốc. Trước khi Nghị định 232/2025/NĐ-CP có hiệu lực, đây là doanh nghiệp duy nhất được phép sản xuất vàng miếng tại Việt Nam.

Minh Khánh

