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Kinh doanh

VN-Index giảm 7 phiên liên tiếp

  • Thứ tư, 3/6/2026 16:08 (GMT+7)
  • 30 phút trước

Chuỗi giảm của VN-Index kéo dài lên 7 phiên liên tiếp khi dòng tiền tiếp tục đứng ngoài quan sát, còn nhóm cổ phiếu bất động sản gây sức ép lớn lên thị trường.

Thị trường chứng khoán Việt Nam chưa tìm được động lực hồi phục cụ thể. Ảnh: Phương Lâm.

Thị trường chứng khoán Việt Nam tiếp tục trải qua một phiên giao dịch đầy khó khăn trong ngày 3/6 khi xu hướng điều chỉnh vẫn chưa có dấu hiệu chấm dứt.

Lực cầu vẫn tỏ ra thận trọng trong khi dòng tiền chưa sẵn sàng quay trở lại các nhóm cổ phiếu dẫn dắt, khiến chỉ số VN-Index tiếp tục chịu sức ép ngay từ những phút mở cửa. Tương tự các phiên gần đây, thị trường rơi vào trạng thái thiếu động lực tăng trưởng khi không có nhóm ngành nào đủ sức đóng vai trò đầu tàu.

Thanh khoản trên cả 3 sàn đạt khoảng 22.000 tỷ đồng, tăng nhẹ 5% so với phiên trước. Dù vậy, quy mô giao dịch hiện vẫn nằm ở vùng thấp so với mức bình quân trong nhiều tháng gần đây, phản ánh sự thận trọng của dòng tiền cũng như tâm lý chờ đợi của phần lớn nhà đầu tư.

Kết phiên, VN-Index giảm 7,46 điểm (-0,4%) xuống 1.819,01 điểm; HNX-Index tăng 2,69 điểm (+0,9%) lên 317,48 điểm trong khi UPCoM-Index giảm 0,37 điểm (-0,3%) xuống 125,62 điểm.

Điểm tích cực là trạng thái phân hóa trên thị trường đã phần nào hạ nhiệt. Sắc xanh chiếm ưu thế trên bảng điện tử với 381 mã tăng (gồm 17 mã tăng trần), 877 mã giữ tham chiếu và 296 mã giảm (gồm 14 mã giảm sàn).

Nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn cũng có diễn biến khả quan hơn so với chỉ số chung. Rổ VN30 ghi nhận 20 mã tăng, 3 mã đứng tham chiếu và chỉ 7 mã giảm. Nhờ đó, chỉ số VN30-Index chấm dứt chuỗi điều chỉnh trước đó và tăng gần 2 điểm lên 1.974 điểm.

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VN-Index giảm phiên thứ 7 liên tiếp. Ảnh: TradingView.

Nhưng nỗ lực nâng đỡ từ nhóm bluechip vẫn chưa đủ để giúp VN-Index giữ được sắc xanh. Áp lực lớn nhất tiếp tục đến từ nhóm bất động sản khi nhiều cổ phiếu vốn hóa lớn diễn biến tiêu cực, tiêu biểu như VIC (-3,6%), VHM (-1,6%), VRE (-3,1%), NVL (-4,2%), CRV (-3%) và VPI (-2,3%).

Bên cạnh đó, thị trường còn chịu sức ép từ một số cổ phiếu ngân hàng và tiêu dùng có vốn hóa lớn như LPB (-5,7%), TCB (-1,1%), STB (-0,8%) và VNM (-0,5%).

Ở chiều ngược lại, lực đỡ chủ yếu đến từ nhóm cổ phiếu trụ cột gồm GAS (+2,8%), ACB (+3,6%), MBB (+2,2%), HPG (+1,9%), MSN (+2,6%), FPT (+2,8%), VCB (+0,5%), HDB (+1,2%), BID (+0,5%) và VND (+4,7%). Đây là những mã góp phần giúp thị trường tránh được một phiên giảm sâu hơn.

Khối ngoại cũng gia tăng đáng kể quy mô giao dịch trong phiên. Ở chiều mua, dòng vốn ngoại tập trung giải ngân mạnh vào cổ phiếu FPT với giá trị mua ròng hơn 566 tỷ đồng. Các mã SHB và SHS cũng lần lượt được mua ròng khoảng 88 tỷ và 70 tỷ đồng.

Tuy nhiên, lực bán vẫn chiếm ưu thế khiến nhà đầu tư nước ngoài duy trì trạng thái bán ròng hơn 600 tỷ đồng trên toàn thị trường. Áp lực xả hàng tập trung chủ yếu tại ACB với giá trị bán ròng khoảng 392 tỷ đồng, tiếp theo là VHM (-211 tỷ đồng), VIC (-162 tỷ đồng).

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Minh Khánh

vn-index Ngân hàng Á Châu ACB chứng khoán cổ phiếu giao dịch

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