Vingroup, Vinhomes kéo VN-Index lên đỉnh lịch sử mới

  • Thứ năm, 14/5/2026 16:42 (GMT+7)
Đà bứt phá mạnh mẽ của nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn đã giúp VN-Index tăng hơn 27 điểm trong ngày 14/5, qua đó chính thức thiết lập đỉnh lịch sử mới tại 1.925 điểm.

VN-Index tăng hơn 27 điểm trong phiên 14/5. Ảnh: Phương Lâm.

Thị trường chứng khoán Việt Nam vừa trải qua một phiên giao dịch khởi sắc trong ngày 14/5. Dù vậy, diễn biến trong phiên cho thấy tâm lý thận trọng vẫn hiện hữu khi áp lực chốt lời xuất hiện ngay từ đầu phiên, khiến các chỉ số chìm trong sắc đỏ và giao dịch khá giằng co.

Sau một giờ giao dịch đầu tiên, lực cầu dần cải thiện, tập trung chủ yếu tại nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn, qua đó giúp thị trường đảo chiều tăng điểm mạnh mẽ. Động lực dẫn dắt đến từ nhóm bất động sản, ngân hàng và công nghệ, đặc biệt là các mã thuộc “họ Vingroup”.

Dù sắc xanh lan tỏa tương đối tích cực, thanh khoản lại là điểm trừ đáng chú ý. Tổng giá trị giao dịch trên cả 3 sàn hôm nay chỉ đạt hơn 23.500 tỷ đồng, giảm khoảng 25% so với phiên liền trước. Diễn biến này cho thấy dòng tiền vẫn khá dè dặt, phần nào phản ánh tâm lý quan sát của nhà đầu tư sau nhịp tăng mạnh gần đây.

Khép lại phiên giao dịch, VN-Index tăng 27,09 điểm (+1,4%) lên 1.925,46 điểm, chính thức có đỉnh lịch sử mới. Trên sàn Hà Nội, chỉ số HNX-Index nhích thêm 0,45 điểm (+0,2%) lên 255,07 điểm, trong khi UPCoM-Index tăng nhẹ 0,07 điểm (+0,1%) lên 126,35 điểm.

Thị trường hôm nay nghiêng về bên mua với 376 mã tăng (gồm 14 mã tăng trần), 891 mã giữ tham chiếu và 291 mã giảm (gồm 14 mã giảm sàn).

Rổ cổ phiếu vốn hóa lớn VN30 tiếp tục đóng vai trò trụ đỡ chính khi ghi nhận 24 mã tăng, 2 mã đứng giá và 4 mã giảm. Nhờ đó, chỉ số đại diện nhóm này tăng hơn 25 điểm, lên 2.068 điểm.

VN-Index đóng cửa ở mốc cao mới. Ảnh: TradingView.

Tâm điểm nâng đỡ thị trường trong phiên hôm nay tập trung tại nhóm bluechip đầu ngành. Nổi bật nhất là bộ đôi cổ phiếu của ông Phạm Nhật Vượng với VIC (+4%) và VHM (+3%), tiếp tục trở thành lực kéo quan trọng cho chỉ số. Bên cạnh đó, nhóm ngân hàng cũng giao dịch tích cực với VCB (+1,5%), VPB (+3,2%), BID (+1,8%), CTG (+1,1%) và TCB (+1,2%).

Nhóm công nghệ và tiêu dùng cũng đóng góp đáng kể vào đà tăng chung khi FPT bật tăng 4,5%, MCH tăng 3,1%. Cùng với đó, GAS tăng 2,2%, góp phần củng cố thêm sức bật cho VN-Index.

Ở chiều ngược lại, áp lực điều chỉnh vẫn xuất hiện cục bộ tại một số mã như GVR (-1,6%), VCK (-2,4%), GEE (-2%), PLX (-1,2%), POW (-1,4%), BVH (-1,2%), GEL (-1,9%), HPG (-0,2%), PVD (-1,9%) và VPL (-0,2%). Tuy nhiên, lực cản từ nhóm này không đủ lớn để ảnh hưởng đáng kể đến xu hướng hồi phục chung của thị trường.

Một điểm sáng khác trong phiên là động thái của khối ngoại. Sau chuỗi 15 phiên bán ròng liên tiếp, nhà đầu tư nước ngoài đã bất ngờ quay lại mua ròng hơn 200 tỷ đồng, qua đó phần nào cải thiện tâm lý thị trường.

Lực mua ngoại tập trung chủ yếu tại VIC (+163 tỷ đồng), MSN (+142 tỷ đồng) và SSI (+85 tỷ đồng), cho thấy sự ưu tiên dành cho nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn và có tính dẫn dắt cao.

Ở chiều bán ra, áp lực rút vốn chủ yếu ghi nhận tại VHM (-173 tỷ đồng), TCB (-124 tỷ đồng) và FPT (-36 tỷ đồng). Điều này cho thấy dù dòng tiền ngoại đã đảo chiều tích cực, hoạt động cơ cấu danh mục vẫn diễn ra khá mạnh giữa các nhóm cổ phiếu trụ.

Minh Khánh

  • Tập đoàn Vingroup

    Tập đoàn Vingroup

    Tiền thân Tập đoàn Vingroup là Tập đoàn Technocom thành lập tại Ukraine trong lĩnh vực thực phẩm. Từ năm 2000, Vingroup đầu tư về Việt Nam và trở thành nhà phát triển bất động sản lớn nhất trong nước. Hiện công ty phát triển nhiều lĩnh vực khác như sản xuất ôtô, điện thoại, y tế, giáo dục…

    • Thành lập: 1993
    • Sáng lập: Phạm Nhật Vượng và cộng sự
    • Mã cổ phiếu: VIC

  • PVD

    PVD

    Công ty Khoan và Dịch vụ Khoan Dầu khí (PVD) là đơn vị thành viên của Tổng Công ty dầu khí Việt Nam, chuyên khoan và sửa chữa các giếng khoan dầu khí và cung ứng giàn khoan và gian khoan khai thác dầu khí.

    • Thành lập: 2001
    • Trực thuốc: Tổng công ty Dầu khí Việt Nam
    • Mã cổ phiếu: PVD

  • Công ty cổ phần Chứng khoán Sài Gòn (SSI)

    Công ty cổ phần Chứng khoán Sài Gòn (SSI)

    Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn được thành lập vào năm 1999, chuyên cung cấp dịch vụ môi giới, tư vấn và đầu tư tài chính, chứng khoán với mạng lưới hoạt động rộng tại những thành phố lớn như Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Nha Trang, Vũng Tàu.

    • Thành lập: 1999
    • Mã cổ phiếu: SSI

Công ty mẹ Shopee lãi 'khủng'

Mới đây, Sea Group đã công bố kết quả kinh doanh quý I. Trong đó, Shopee hiện đóng góp chính vào chỉ số kinh doanh của công ty mẹ với doanh thu đạt 5 tỷ USD.

