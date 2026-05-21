Bầu Đức giữ đúng lời hứa

  Thứ năm, 21/5/2026 05:03 (GMT+7)
Bầu Đức tiếp tục đăng ký mua thêm 4 triệu cổ phiếu HAG, nâng tổng lượng cổ phiếu đăng ký mua từ đầu năm lên 17 triệu cổ phiếu, với giá trị ước tính khoảng 270 tỷ đồng.

Bầu Đức liên tục đăng ký mua thêm cổ phiếu HAG như lời hứa với các cổ đông. Ảnh: HAG.

Ông Đoàn Nguyên Đức (tức bầu Đức) - Chủ tịch HĐQT Hoàng Anh Gia Lai (HoSE: HAG) - vừa đăng ký mua thêm 4 triệu cổ phiếu HAG nhằm gia tăng tỷ lệ sở hữu tại doanh nghiệp.

Giao dịch dự kiến được thực hiện từ ngày 25/5-23/6. Nếu hoàn tất, tỷ lệ sở hữu của bầu Đức tại Hoàng Anh Gia Lai sẽ tăng từ 25,09% lên khoảng 25,4%.

Tạm tính theo thị giá đóng cửa phiên 20/5 của HAG ở mức 15.450 đồng/cổ phiếu, bầu Đức dự kiến phải chi ra gần 62 tỷ đồng cho thương vụ này.

Đáng chú ý, đây là lần thứ 4 trong năm 2026 bầu Đức đăng ký mua vào cổ phiếu HAG, qua đó nâng tổng khối lượng đăng ký mua lũy kế từ đầu năm lên 17 triệu cổ phiếu. Toàn bộ các giao dịch đều được thực hiện theo phương thức khớp lệnh.

Ước tính sau 4 giao dịch kể trên, bầu Đức có thể đã chi khoảng 270 tỷ đồng để gia tăng sở hữu tại Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai.

Hiện nhóm cổ đông liên quan đến gia đình bầu Đức đang nắm khoảng 30,25% vốn doanh nghiệp. Trong đó, ông Đoàn Hoàng Nam (con trai ông Đức) sở hữu khoảng 4,1% vốn điều lệ.

Tại phiên họp ĐHĐCĐ thường niên 2026 của Hoàng Anh Gia Lai, trước những lo ngại của cổ đông về biến động giá cổ phiếu HAG, bầu Đức không chỉ bày tỏ quan điểm tích cực mà còn hành động cụ thể khi mua vào 4 triệu cổ phiếu và đăng ký mua thêm.

“Biết đâu lần sau tôi mua thêm 5 triệu cổ phiếu nữa. Đây là lần tôi mua nhiều nhất, vì thực sự không còn nhiều cơ hội”, ông nói.

Vị đại gia phố núi cũng nhấn mạnh với cổ đông: “Ai có tiền cứ mua cổ phiếu HAG giống tôi. Nếu 1-2 năm nữa mà lỗ thì cứ kêu tôi ra chửi. Tôi không cam kết mua lại cổ phiếu, nhưng cam kết nếu lỗ thì cứ kêu tôi”.

Minh Khánh

    Đoàn Nguyên Đức

    Đoàn Nguyên Đức có biệt danh là Bầu Đức, sinh ra tại xã Nhơn Mỹ, thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định. Ông là Chủ tịch tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai kinh doanh lĩnh vực khoáng sản, gỗ, cao su, thủy điện, địa ốc và bóng đá. Bầu Đức nổi tiếng là người đam mê bóng đá, từ năm 2001, ông bỏ ra mỗi năm hơn 10 tỷ đồng đầu tư cho bóng đá. Ông là người giàu nhất trên sàn chứng khoán Việt Nam năm 2008. Năm 2011, ông được Wall Street Journal đánh giá là một trong 30 doanh nhân quyền lực nhất Đông Nam Á.

    Bạn có biết: Đoàn Nguyên Đức là người Việt Nam đầu tiên có máy bay riêng (2008). Ông đã mời đại tá anh hùng không quân về hưu Nguyễn Thành Trung về lái máy bay cho mình.

    • Năm sinh: 1962
    • Tài sản: 52.000 tỷ đồng (2016)
    • Vợ: Hoàng Thị Ngọc Bích
    • Con: 3

