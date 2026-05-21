VN-Index thủng mốc 1.900 điểm

Áp lực giảm mạnh từ nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn đã khiến VN-Index đánh mất mốc 1.900 điểm, trong bối cảnh thanh khoản lao dốc và khối ngoại bán ròng mạnh.

Dòng tiền "mất hút" khi các nhà đầu tư lui về phòng thủ. Ảnh: Việt Linh.

Thị trường chứng khoán Việt Nam tiếp tục trải qua một phiên giao dịch rung lắc mạnh trong ngày 21/5 khi áp lực bán gia tăng đáng kể tại nhóm vốn hóa lớn. Dù VN-Index có thời điểm mở cửa trong sắc xanh và duy trì trạng thái giằng co đầu phiên, lực cầu nhanh chóng suy yếu trước sức ép điều chỉnh lan rộng ở các nhóm bất động sản, đầu tư công - xây dựng, công nghệ và dầu khí.

Nỗ lực nâng đỡ từ nhóm ngân hàng không đủ giúp thị trường giữ được cân bằng. Càng về cuối phiên, áp lực bán càng gia tăng khiến VN-Index liên tục lùi sâu dưới tham chiếu.

Một trong những tín hiệu đáng chú ý nhất của phiên hôm nay là sự co hẹp rõ rệt của dòng tiền. Tổng giá trị giao dịch trên cả 3 sàn chỉ đạt khoảng 23.200 tỷ đồng , giảm hơn 30% so với phiên trước.

Kết phiên, VN-Index giảm 16,34 điểm (-0,9%) xuống 1.896,89 điểm. Trong khi đó, HNX-Index tăng 3,04 điểm (+1,2%) lên 264,37 điểm; còn UPCoM-Index tăng 0,82 điểm (+0,7%) lên 126,02 điểm.

Độ rộng thị trường tiếp tục phân hóa mạnh với 350 mã tăng (gồm 20 mã tăng trần), 895 mã giữ tham chiếu và 312 mã giảm (gồm 12 mã giảm sàn).

Rổ VN30 ghi nhận trạng thái cân bằng tương đối với 16 mã tăng và 14 mã giảm. Tuy nhiên, do áp lực đến từ các cổ phiếu có vốn hóa rất lớn, chỉ số đại diện nhóm bluechip vẫn giảm về quanh 2.027 điểm.

VN-Index rung lắc mạnh quanh mốc 1.900 điểm. Ảnh: TradingView.

Tâm điểm kéo lùi thị trường trong phiên hôm nay tiếp tục là cổ phiếu VIC của Vingroup. Mã này giảm hơn 3,5%, qua đó lấy đi gần 13 điểm của VN-Index, mức ảnh hưởng áp đảo toàn thị trường.

Ngoài VIC, hàng loạt cổ phiếu trụ khác cũng tạo áp lực nhẹ lên chỉ số như GAS (-2,7%), GVR (-3,7%), BSR (-3,5%), FPT (-1,5%), CTG (-0,7%), VRE (-2,1%), GEE (-3,7%), STB (-1,2%) và TCB (-0,6%).

Ở chiều tích cực, nhóm ngân hàng và bán lẻ tiếp tục đóng vai trò nâng đỡ chỉ số nhưng lực tác động không đủ lớn để giúp thị trường đảo chiều. Một số mã ghi nhận diễn biến tích cực gồm MWG (+3%), VPL (+2,1%), LPB (+1,7%), HPG (+1,3%), VCB (+0,5%), VPB (+1,1%), VJC (+1,7%), MBB (+0,8%), BVH (+2,4%) và MSN (+0,8%).

Khối ngoại cũng trở thành nhân tố gây sức ép đáng kể lên tâm lý thị trường khi quay lại bán ròng mạnh tay hơn 1.700 tỷ đồng , mức cao nhất trong khoảng một tháng trở lại đây.

Danh mục bị bán mạnh tập trung chủ yếu ở các cổ phiếu vốn hóa lớn như VIC với giá trị bán ròng khoảng 517 tỷ đồng , FPT khoảng 316 tỷ đồng và MBB khoảng 174 tỷ đồng .

Ở chiều mua, dòng vốn ngoại chỉ giải ngân đáng kể tại một số mã ngân hàng như VPB (+ 261 tỷ đồng ), VCB (+ 163 tỷ đồng ) và LPB (+ 62 tỷ đồng ).