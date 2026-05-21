Công ty con của Hóa chất Đức Giang chốt người thay thế ông Đào Hữu Huyền

Sau biến động nhân sự liên quan vụ khởi tố các cựu lãnh đạo, Tibaco đã bổ nhiệm ông Lưu Bách Đạt - Tổng giám đốc Hóa chất Đức Giang - giữ ghế Chủ tịch HĐQT.

Tân Chủ tịch Tibaco Lưu Bách Đạt. Ảnh: TSB.

CTCP Ắc quy Tia Sáng - Tibaco (HNX: TSB) mới đây đã thông qua nghị quyết bầu ông Lưu Bách Đạt giữ chức Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028 thay thế ông Đào Hữu Huyền sau khi cựu lãnh đạo này bị khởi tố do liên quan vụ án vi phạm quy định về kế toán, khai thác tài nguyên và gây ô nhiễm môi trường.

Ông Lưu Bách Đạt (sinh năm 1983) hiện là Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc Hóa chất Đức Giang (HoSE: DGC). Đây là doanh nghiệp đang nắm giữ 51% vốn tại Tibaco.

Quyết định bổ nhiệm có hiệu lực từ ngày 14/5, chỉ một ngày sau khi ông Đạt cùng ông Đoàn Văn Quang được bầu bổ sung vào HĐQT Tibaco tại phiên họp ĐHĐCĐ bất thường diễn ra ngày 13/5. Cùng thời điểm, bà Nguyễn Thị Hồng Đức cũng được bầu bổ sung vào Ban kiểm soát công ty nhiệm kỳ 2023-2028.

Ở chiều ngược lại, cổ đông Tibaco đã thông qua việc miễn nhiệm cha con ông Đào Hữu Huyền và ông Đào Hữu Duy Anh khỏi HĐQT, đồng thời miễn nhiệm bà Hoàng Thúy Hà khỏi Ban kiểm soát do các cá nhân này đã bị khởi tố theo quyết định của Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an.

Ngoài Tibaco, một doanh nghiệp khác trong hệ sinh thái Hóa chất Đức Giang là CTCP Phốt pho Apatit Việt Nam (UPCoM: PAT) cũng đã tổ chức phiên họp ĐHĐCĐ bất thường nhằm kiện toàn bộ máy nhân sự, thay thế các cá nhân bị khởi tố. Tại PAT, ông Lưu Bách Đạt cũng được bầu vào HĐQT nhiệm kỳ 2024-2029.

Tibaco tiền thân là Nhà máy Ắc quy Tam Bạc, được thành lập ngày 2/9/1960 theo quyết định của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp nặng. Đến năm 1993, doanh nghiệp đổi tên thành Công ty Ắc quy Tia Sáng.

Tháng 10/2004, doanh nghiệp chuyển đổi mô hình hoạt động sang công ty cổ phần thuộc Vinachem. Đến tháng 3/2023, sau khi Nhà nước thoái toàn bộ vốn, Tập đoàn Hóa chất Đức Giang chính thức tiếp quản và trở thành đơn vị điều hành mới tại Tibaco. Doanh nghiệp hiện hoạt động chính trong lĩnh vực sản xuất ắc quy chì - axit tích điện khô cùng các nguyên liệu, phụ kiện và vật tư liên quan.