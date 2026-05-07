Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Kinh doanh

Cha con chủ tịch bị bắt, cổ phiếu Hóa chất Đức Giang bị vào diện kiểm soát

  • Thứ năm, 7/5/2026 11:04 (GMT+7)
  • 12 phút trước

HoSE đưa cổ phiếu DGC của Hóa chất Đức Giang vào diện kiểm soát sau khi doanh nghiệp chậm nộp báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025 quá 30 ngày so với quy định.

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HoSE) vừa công bố quyết định chuyển cổ phiếu DGC của CTCP Tập đoàn Hóa chất Đức Giang từ diện cảnh báo sang diện kiểm soát. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 13/5.

Nguyên nhân là doanh nghiệp chậm nộp báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025 quá 30 ngày so với thời hạn quy định.

Trước đó, từ ngày 23/4, cổ phiếu DGC đã bị đưa vào diện cảnh báo do chậm công bố báo cáo tài chính kiểm toán năm gần nhất. Đồng thời, mã chứng khoán này cũng bị loại khỏi danh sách chứng khoán được phép giao dịch ký quỹ sau khi chậm công bố báo cáo tài chính kiểm toán quá 5 ngày làm việc kể từ thời hạn quy định.

Trong văn bản giải trình về biện pháp khắc phục tình trạng cổ phiếu bị đưa vào diện cảnh báo, Hóa chất Đức Giang cho biết công ty dự kiến tổ chức phiên họp ĐHĐCĐ bất thường vào ngày 8/5 để lựa chọn lại đơn vị kiểm toán cho báo cáo tài chính năm 2025. Danh sách đề cử gồm Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C và Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY.

Trong trường hợp không lựa chọn được một trong 2 đơn vị trên do không đáp ứng yêu cầu (phạm vi, kế hoạch hay chi phí kiểm toán...), HĐQT sẽ được ủy quyền chọn một công ty kiểm toán khác nằm trong danh sách được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận đối với đơn vị có lợi ích công chúng.

Trước đó, Hóa chất Đức Giang thường sử dụng dịch vụ kiểm toán của các hãng kiểm toán Big 4. Giai đoạn 2021-2024 và các báo cáo bán niên 2021-2025 đều do PwC Việt Nam thực hiện soát xét và kiểm toán.

Bên cạnh tờ trình về lựa chọn đơn vị kiểm toán, một nội dung trọng tâm tại phiên họp ĐHĐCĐ bất thường là việc miễn nhiệm và bầu bổ sung 3 Thành viên HĐQT cho phần còn lại của nhiệm kỳ 2024-2029.

Cụ thể, doanh nghiệp sẽ xin ý kiến cổ đông về việc miễn nhiệm đối với Chủ tịch HĐQT Đào Hữu Huyền, Phó chủ tịch HĐQT Đào Hữu Duy Anh và Thành viên HĐQT Phạm Văn Hùng. Ba cá nhân này hiện đã bị khởi tố theo quyết định của Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an.

Để đảm bảo cơ cấu HĐQT phù hợp quy định của Luật Doanh nghiệp và điều lệ công ty, HĐQT trình cổ đông thông qua việc bầu bổ sung 3 thành viên mới cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ.

Trước đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an cho biết đã khởi tố vụ án và khởi tố 14 bị can liên quan đến hàng loạt sai phạm nghiêm trọng tại Tập đoàn Hóa chất Đức Giang cùng các đơn vị liên quan. Các vi phạm được xác định diễn ra có tổ chức, kéo dài trong nhiều năm, tập trung vào các lĩnh vực nhạy cảm như khai thác khoáng sản và sản xuất, kinh doanh hóa chất.

Trong đó, ông Đào Hữu Huyền - Chủ tịch HĐQT bị khởi tố với 3 tội danh liên quan đến vi phạm quy định về kế toán, khai thác tài nguyên và gây ô nhiễm môi trường. Một số lãnh đạo khác của doanh nghiệp cũng bị truy cứu trách nhiệm với các hành vi tương tự.

Cổ phiếu Hóa chất Đức Giang bất ngờ được 'cứu'

Cổ phiếu Tập đoàn Hóa chất Đức Giang bất ngờ tăng trần giữa phiên thị trường điều chỉnh. Động thái bắt đáy DGC diễn ra sau khi mã này đã giảm hơn 32% so với mức cao nhất năm nay.

16:42 2/4/2026

3 thành viên HĐQT bị khởi tố, Hóa chất Đức Giang bầu bổ sung

Tập đoàn Hóa chất Đức Giang (DGC) sẽ tổ chức ĐHĐCĐ bất thường ngày 8/5, trình miễn nhiệm và bầu bổ sung 3 thành viên HĐQT trong bối cảnh một số lãnh đạo vướng vấn đề pháp lý.

19:32 18/4/2026

VN-Index sắp phá kỷ lục

VN-Index tăng mạnh trong phiên 6/5, qua đó chỉ còn cách đỉnh lịch sử hơn 11 điểm. Dòng tiền cải thiện và lan tỏa rộng đang tiếp thêm kỳ vọng thị trường sớm thiết lập cột mốc mới.

19 giờ trước

Tri Thức - Znews giới thiệu độc giả Tủ sách kiến thức kinh tế với đa dạng cuốn sách, câu chuyện trong lĩnh vực kinh doanh, kinh tế. Là nguồn tư liệu cho những người quan tâm và muốn nâng cao kiến thức trong lĩnh vực kinh tế. Những cuốn sách, câu chuyện trong Tủ sách không chỉ đơn thuần là những tác phẩm của tri thức mà còn chứa đựng bí quyết, kinh nghiệm quý báu từ các tác giả, nhà quản lý có uy tín và kinh nghiệm lâu năm trong ngành.

Đọc sách không chỉ giúp người đọc tiếp cận những kiến thức mới mà còn giúp mở rộng tầm nhìn và phát triển bản thân. Tủ sách kiến thức kinh tế mong muốn lan tỏa tri thức trong lĩnh vực kinh doanh, đồng thời phát triển văn hóa đọc cho người Việt.

Minh Khánh

hóa chất đức giang cổ phiếu kiểm soát

    Đọc tiếp

    Gia dau ve day hai tuan hinh anh

    Giá dầu về đáy hai tuần

    19 phút trước 10:58 7/5/2026

    0

    Giá dầu và vàng thế giới biến động trong phiên giao dịch đang diễn ra khi nhà đầu tư tiếp tục theo dõi sát các diễn biến mới tại Trung Đông và tiến trình đàm phán giữa Mỹ và Iran.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý