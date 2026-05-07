Cha con chủ tịch bị bắt, cổ phiếu Hóa chất Đức Giang bị vào diện kiểm soát

HoSE đưa cổ phiếu DGC của Hóa chất Đức Giang vào diện kiểm soát sau khi doanh nghiệp chậm nộp báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025 quá 30 ngày so với quy định.

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HoSE) vừa công bố quyết định chuyển cổ phiếu DGC của CTCP Tập đoàn Hóa chất Đức Giang từ diện cảnh báo sang diện kiểm soát. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 13/5.

Nguyên nhân là doanh nghiệp chậm nộp báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025 quá 30 ngày so với thời hạn quy định.

Trước đó, từ ngày 23/4, cổ phiếu DGC đã bị đưa vào diện cảnh báo do chậm công bố báo cáo tài chính kiểm toán năm gần nhất. Đồng thời, mã chứng khoán này cũng bị loại khỏi danh sách chứng khoán được phép giao dịch ký quỹ sau khi chậm công bố báo cáo tài chính kiểm toán quá 5 ngày làm việc kể từ thời hạn quy định.

Trong văn bản giải trình về biện pháp khắc phục tình trạng cổ phiếu bị đưa vào diện cảnh báo, Hóa chất Đức Giang cho biết công ty dự kiến tổ chức phiên họp ĐHĐCĐ bất thường vào ngày 8/5 để lựa chọn lại đơn vị kiểm toán cho báo cáo tài chính năm 2025. Danh sách đề cử gồm Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C và Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY.

Trong trường hợp không lựa chọn được một trong 2 đơn vị trên do không đáp ứng yêu cầu (phạm vi, kế hoạch hay chi phí kiểm toán...), HĐQT sẽ được ủy quyền chọn một công ty kiểm toán khác nằm trong danh sách được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận đối với đơn vị có lợi ích công chúng.

Trước đó, Hóa chất Đức Giang thường sử dụng dịch vụ kiểm toán của các hãng kiểm toán Big 4. Giai đoạn 2021-2024 và các báo cáo bán niên 2021-2025 đều do PwC Việt Nam thực hiện soát xét và kiểm toán.

Bên cạnh tờ trình về lựa chọn đơn vị kiểm toán, một nội dung trọng tâm tại phiên họp ĐHĐCĐ bất thường là việc miễn nhiệm và bầu bổ sung 3 Thành viên HĐQT cho phần còn lại của nhiệm kỳ 2024-2029.

Cụ thể, doanh nghiệp sẽ xin ý kiến cổ đông về việc miễn nhiệm đối với Chủ tịch HĐQT Đào Hữu Huyền, Phó chủ tịch HĐQT Đào Hữu Duy Anh và Thành viên HĐQT Phạm Văn Hùng. Ba cá nhân này hiện đã bị khởi tố theo quyết định của Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an.

Để đảm bảo cơ cấu HĐQT phù hợp quy định của Luật Doanh nghiệp và điều lệ công ty, HĐQT trình cổ đông thông qua việc bầu bổ sung 3 thành viên mới cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ.

Trước đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an cho biết đã khởi tố vụ án và khởi tố 14 bị can liên quan đến hàng loạt sai phạm nghiêm trọng tại Tập đoàn Hóa chất Đức Giang cùng các đơn vị liên quan. Các vi phạm được xác định diễn ra có tổ chức, kéo dài trong nhiều năm, tập trung vào các lĩnh vực nhạy cảm như khai thác khoáng sản và sản xuất, kinh doanh hóa chất.

Trong đó, ông Đào Hữu Huyền - Chủ tịch HĐQT bị khởi tố với 3 tội danh liên quan đến vi phạm quy định về kế toán, khai thác tài nguyên và gây ô nhiễm môi trường. Một số lãnh đạo khác của doanh nghiệp cũng bị truy cứu trách nhiệm với các hành vi tương tự.