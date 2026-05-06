VN-Index sắp phá kỷ lục

VN-Index tăng mạnh trong phiên 6/5, qua đó chỉ còn cách đỉnh lịch sử hơn 11 điểm. Dòng tiền cải thiện và lan tỏa rộng đang tiếp thêm kỳ vọng thị trường sớm thiết lập cột mốc mới.

Chỉ số VN-Index tăng gần 1% trong phiên 6/5, chỉ còn cách đỉnh lịch sử hơn 11 điểm. Ảnh: Phương Lâm.

Thị trường chứng khoán Việt Nam vừa trải qua phiên giao dịch khởi sắc ngày 6/5 với diễn biến tích cực dần về cuối phiên nhờ lực cầu cải thiện mạnh tại nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn.

Trong phiên, dù mở cửa trong sắc xanh, tâm lý thận trọng của nhà đầu tư vẫn hiện hữu khiến VN-Index nhanh chóng thu hẹp đà tăng và có thời điểm lùi xuống dưới tham chiếu trong nửa cuối phiên sáng. Áp lực rung lắc diễn ra trong bối cảnh nhiều nhà đầu tư lựa chọn quan sát sau nhịp hồi phục gần đây của thị trường.

Tuy nhiên, bước sang phiên chiều, cục diện đã thay đổi rõ rệt khi dòng tiền nhập cuộc mạnh mẽ hơn. Lực cầu gia tăng tại nhóm cổ phiếu trụ thuộc các lĩnh vực tài chính - ngân hàng, đầu tư công - xây dựng, nguyên vật liệu và tiêu dùng đã giúp chỉ số nhanh chóng lấy lại đà tăng và bứt tốc về cuối phiên.

Thanh khoản cũng cho thấy tín hiệu tích cực khi giá trị giao dịch trên cả 3 sàn vượt 26.000 tỷ đồng , tăng gần 7% so với phiên liền trước. Việc dòng tiền cải thiện trong bối cảnh thị trường đang tiến sát vùng đỉnh lịch sử được xem là yếu tố hỗ trợ đáng chú ý cho xu hướng ngắn hạn.

Kết phiên, VN-Index tăng 16,35 điểm (+0,9%) lên 1.891,2 điểm. Với nhịp tăng này, chỉ số đại diện sàn HoSE chỉ còn cách đỉnh lịch sử hơn 11 điểm.

Trên sàn Hà Nội, HNX-Index tăng 1,04 điểm (+0,4%) lên 248,46 điểm, trong khi UPCoM-Index tăng 0,39 điểm (+0,3%) lên 127,65 điểm.

Thị trường hôm nay nghiêng hẳn về bên mua với 439 mã tăng giá, trong đó có 20 mã tăng trần. Ở chiều ngược lại, toàn thị trường ghi nhận 302 mã giảm, bao gồm 11 mã giảm sàn, trong khi 818 mã đứng giá.

Rổ cổ phiếu VN30 tiếp tục đóng vai trò lực đỡ chính của thị trường khi ghi nhận tới 24 mã tăng, chỉ 3 mã đi ngang và 3 mã giảm. Nhờ đó, chỉ số đại diện nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn tăng thêm 21 điểm, vượt mốc 2.053 điểm.

VN-Index tiến sát mốc đóng cửa lịch sử 1.902 điểm. Ảnh: TradingView.

Động lực kéo VN-Index đi lên hôm nay chủ yếu đến từ nhóm tài chính - ngân hàng, nổi bật là VCB (+1%), STB (+3,5%), TCB (+1,8%), LPB (+2,7%), TCX (+2,6%) và SSI (+4,4%).

Bên cạnh đó, thị trường còn nhận được sự hỗ trợ đáng kể từ GAS (+1,9%), VPL (+2,3%), VRE (+4%) và đặc biệt là GEE khi cổ phiếu này đóng cửa ở mức giá trần.

Không chỉ GEE, nhóm cổ phiếu liên quan đến hệ sinh thái doanh nghiệp của ông Nguyễn Văn Tuấn - Chủ tịch Tập đoàn Gelex - cũng ghi nhận diễn biến giao dịch đầy hứng khởi. GEX tăng trần, GEL tăng 5,6%, trong khi VIX cũng đóng cửa trong sắc tím.

Trong khi đó, áp lực điều chỉnh lên thị trường đến từ một số cổ phiếu lớn như MCH (-2,4%), FPT (-1,4%), NVL (-3,6%), VHM (-0,1%), VPI (-2,9%), BVH (-1%), PLX (-0,6%), PVD (-1,5%), BSR (-0,2%) và TAL (-1,6%). Dù vậy, mức điều chỉnh tại nhóm này chưa đủ lớn để ảnh hưởng đáng kể đến xu hướng tăng chung của chỉ số.

Về giao dịch khối ngoại, nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục đẩy mạnh hoạt động mua - bán ở cả hai chiều nhưng vẫn duy trì trạng thái bán ròng hơn 1.100 tỷ trên toàn thị trường. Đây cũng là phiên bán ròng thứ 10 liên tiếp của nhóm nhà đầu tư này, cho thấy áp lực rút vốn ngắn hạn vẫn chưa hạ nhiệt.

Danh mục bán ròng của khối ngoại hôm nay tập trung chủ yếu tại các cổ phiếu bluechip như FPT (- 453 tỷ đồng ), ACB (- 213 tỷ đồng ), HPG (- 212 tỷ đồng ).

Ở chiều mua vào, POW được khối ngoại gom mạnh nhất với giá trị ròng 202 tỷ đồng , theo sau là MSN (+ 144 tỷ đồng ) và DGC (+ 78 tỷ đồng ).