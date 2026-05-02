Quỹ liên quan bà Nguyễn Thanh Phượng muốn thoái sạch vốn khỏi Vietcap

CTCP Chứng khoán Vietcap mới đây thông báo Quỹ Đầu tư Bản Việt Discovery đã đăng ký bán toàn bộ 135.000 cổ phiếu VCI nhằm cơ cấu lại danh mục đầu tư.

Giao dịch dự kiến được thực hiện trong giai đoạn từ ngày 6/5 đến 1/6. Sau khi thương vụ hoàn tất, quỹ này sẽ không còn sở hữu bất kỳ cổ phiếu VCI nào.

Đáng chú ý, Chủ tịch Vietcap Nguyễn Thanh Phượng hiện đồng thời giữ vai trò Chủ tịch Quỹ Đầu tư Bản Việt Discovery. Cá nhân bà Phượng đang trực tiếp nắm giữ 30,8 triệu cổ phiếu VCI, tương đương 2,68% vốn điều lệ của công ty chứng khoán này.

Về kết quả kinh doanh, trong quý I/2026, Vietcap ghi nhận doanh thu hoạt động hơn 1.400 tỷ đồng , tăng 65% so với cùng kỳ năm trước, cho thấy sự khởi sắc rõ nét trong bối cảnh thị trường chứng khoán duy trì thanh khoản tích cực.

Xét về cơ cấu doanh thu, mảng tự doanh tiếp tục đóng vai trò chủ lực khi lãi từ tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi/lỗ (FVTPL) đạt hơn 500 tỷ đồng , tăng 42% so với cùng kỳ.

Bên cạnh đó, lãi từ tài sản tài chính sẵn sàng để bán (AFS) đạt 127 tỷ đồng , gấp hơn 2,3 lần cùng kỳ. Hoạt động môi giới cũng tăng trưởng mạnh khi mang về gần 340 tỷ đồng doanh thu, cao gấp 2,3 lần quý I/2025, phản ánh sự cải thiện đáng kể về thanh khoản và nhu cầu giao dịch trên thị trường.

Mảng cho vay ký quỹ và các khoản phải thu tiếp tục là nguồn đóng góp ổn định với gần 415 tỷ đồng lãi, tăng 61%.

Ở chiều ngược lại, đà tăng trưởng doanh thu phần nào bị bào mòn bởi áp lực chi phí. Chi phí hoạt động tăng gấp đôi lên 632 tỷ đồng , chủ yếu do khoản lỗ từ tài sản FVTPL và chi phí môi giới tăng mạnh. Đồng thời, chi phí tài chính cũng tăng gần 90%, lên 346 tỷ đồng .

Khép lại quý đầu năm, Vietcap báo lãi sau thuế gần 341 tỷ đồng , tăng 16% so với cùng kỳ.

Tại thời điểm 31/3/2026, tổng tài sản của doanh nghiệp đạt gần 37.100 tỷ đồng , tăng 3% so với đầu năm. Trong cơ cấu tài sản, dư nợ cho vay chiếm tỷ trọng lớn nhất với hơn 16.600 tỷ đồng , tiếp đến là danh mục tài sản AFS hơn 13.000 tỷ đồng và danh mục FVTPL hơn 2.500 tỷ đồng .

Đáng chú ý, trong danh mục AFS, Vietcap tiếp tục phân bổ vốn vào nhiều cổ phiếu bluechip như FPT, IDP, KDH, MBB, MCH, MWG và TDM.

So với đầu năm, công ty gia tăng tỷ trọng đầu tư vào các mã MCH, MWG và MBB trong khi thu hẹp vị thế tại STB.