Cổ phiếu Novaland bị bán tháo

Áp lực bán mạnh khiến cổ phiếu NVL của Novaland giảm sàn với dư bán gần 23 triệu đơn vị, bất chấp doanh nghiệp vừa báo lãi trở lại và khẳng định đã vượt qua giai đoạn khó khăn nhất.

Thị trường chứng khoán Việt Nam vừa trải qua phiên giao dịch đầu tiên của tháng 5 với diễn biến rung lắc mạnh, phản ánh tâm lý thận trọng của nhà đầu tư sau kỳ nghỉ lễ kéo dài. VN-Index khởi đầu khá hứng khởi khi bật tăng hơn 20 điểm ngay từ đầu phiên nhờ lực cầu nhập cuộc mạnh tại nhóm vốn hóa lớn.

Tuy nhiên, trạng thái tích cực này không duy trì được lâu. Chỉ sau khoảng một giờ giao dịch, áp lực chốt lời gia tăng rõ rệt khiến thị trường nhanh chóng đảo chiều. Nhiều cổ phiếu trụ thuộc các nhóm ngân hàng, bất động sản và công nghệ đồng loạt suy yếu, kéo chỉ số lùi dần về sát tham chiếu. Dù vậy, nhờ lực nâng đỡ từ một số mã bluechip còn lại, VN-Index chủ yếu giằng co trong biên độ hẹp và tránh được nhịp giảm sâu.

Thanh khoản trên cả 3 sàn vẫn chưa cho thấy sự bứt phá khi tổng giá trị giao dịch chỉ đạt khoảng 23.100 tỷ đồng , gần như đi ngang so với phiên giao dịch gần nhất. Điều này cho thấy dòng tiền vẫn đang ở trạng thái thăm dò, chưa sẵn sàng gia tăng mạnh sau kỳ nghỉ dài.

Khép lại phiên giao dịch, VN-Index giảm nhẹ 0,04 điểm xuống 1.854,06 điểm. HNX-Index giảm 0,62 điểm (-0,3%) xuống 240,04 điểm, trong khi UPCoM-Index ngược chiều tăng 0,22 điểm (+0,2%) lên 127,71 điểm.

Dù bảng điện tử nghiêng nhẹ về sắc xanh, trạng thái phân hóa vẫn diễn ra rất rõ nét. Toàn thị trường ghi nhận 399 mã tăng (gồm 20 mã tăng trần), 846 mã giữ tham chiếu và 315 mã giảm (gồm 8 mã giảm sàn).

Trong rổ VN30, áp lực điều chỉnh chiếm thế áp đảo khi có 15 mã giảm, 13 mã tăng và 2 mã đứng giá, kéo chỉ số đại diện nhóm vốn hóa lớn mất hơn 8 điểm, lùi về 2.014 điểm.

Sức ép lớn nhất lên VN-Index đến từ loạt cổ phiếu đầu ngành như VHM (-2,7%), VIC (-0,9%), FPT (-2,4%), NVL giảm sàn, TCB (-0,9%), STB (-1,9%), ACB (-1,7%), TCB (-1,7%), HPG (-0,5%) và SHB (-1,4%).

Đáng chú ý, cổ phiếu NVL của Novaland trở thành tâm điểm tiêu cực khi bị bán tháo mạnh và đóng cửa ở mức giá sàn, với dư bán sàn còn gần 23 triệu đơn vị. Diễn biến xuất hiện sau giai đoạn tăng nóng của mã cổ phiếu này khi thị giá đã tăng gần gấp đôi chỉ trong vòng chưa đầy 2 tháng, thậm chí có thời điểm vượt mốc 20.000 đồng/cổ phiếu, vùng giá cao nhất trong khoảng 3 năm trở lại đây.

Áp lực điều chỉnh mạnh của NVL diễn ra bất chấp kết quả kinh doanh quý I/2026 có sự cải thiện đáng kể. Theo báo cáo tài chính mới công bố, Novaland ghi nhận doanh thu thuần hợp nhất đạt 3.587 tỷ đồng , tăng mạnh so với mức 1.778 tỷ đồng cùng kỳ năm trước, chủ yếu đến từ hoạt động chuyển nhượng bất động sản và cung cấp dịch vụ.

Sau khi khấu trừ các khoản chi phí, doanh nghiệp báo lãi sau thuế hợp nhất 860 tỷ đồng , cải thiện mạnh so với khoản lỗ gần 480 tỷ đồng cùng kỳ năm ngoái.

Tại ĐHĐCĐ thường niên vừa qua, ban lãnh đạo Novaland khẳng định doanh nghiệp đã vượt qua giai đoạn khó khăn nhất và đang từng bước chuyển từ trạng thái phục hồi sang quỹ đạo phát triển bền vững hơn, đồng thời tiếp tục ưu tiên đảm bảo quyền lợi cho cổ đông, khách hàng, đối tác và nhà đầu tư.

Doanh nghiệp cũng ghi nhận sự thay đổi đáng chú ý ở cấp cao nhất khi ông Bùi Cao Nhật Quân được bầu giữ chức Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2026-2031, thay thế ông Bùi Thành Nhơn. Song song, HĐQT thống nhất thành lập Ủy ban Chiến lược - ESG do ông Nhơn làm Chủ tịch.

Ở chiều ngược lại, lực kéo tích cực từ nhóm cổ phiếu năng lượng, ngân hàng và bán lẻ đã góp phần giữ nhịp cho thị trường. GVR tăng trần, trong khi BSR cũng chạm sắc tím. Các mã vốn hóa lớn khác như BID (+1,9%), VCB (+1,5%), VPB (+1,7%), VRE (+4,3%), GAS (+1,7%), CTG (+1,1%), POW (+5,1%) và PLX (+4,2%) đồng loạt bứt phá, qua đó giúp VN-Index tránh một phiên điều chỉnh sâu hơn.