Mỹ thừa khí đốt

Trong khi châu Á và châu Âu chật vật tìm nguồn cung, phía tây Texas lại dư thừa khí đốt đến mức một số nhà sản xuất phải trả tiền để người khác lấy khí đi.

Giá khí đốt giao ngay tại điểm Waha Hub ở tây Texas (Mỹ) thậm chí đã xuống mức 0 USD. Ảnh: Reuters.

Kể từ khi chiến sự giữa Mỹ - Israel với Iran bắt đầu vào ngày 28/2, giá hợp đồng khí đốt tương lai chuẩn Henry Hub (bang Louisiana) đã giảm tới 12%, xuống mức thấp nhất 17 tháng là 2,52 USD mỗi triệu đơn vị nhiệt Anh (mmBtu), theo Reuters.

Thậm chí, giá khí tại khu vực khai thác đá phiến lớn nhất, Permian Basin, còn thấp hơn giá chuẩn. Giá khí đốt giao ngay tại điểm Waha Hub ở tây Texas đã giảm xuống dưới 0 gần như mỗi ngày, trong bối cảnh các đường ống dẫn khí từ Permian đã đầy và không còn khả năng vận chuyển thêm. Nói cách khác, một số nhà sản xuất đang phải trả tiền để người khác lấy khí đi, tương tự như quá trình xử lý chất thải.

Trên thực tế, Mỹ có đủ nguồn cung để đáp ứng nhu cầu trong nước và cung cấp cho các nhà máy LNG, nơi khí đốt được hóa lỏng để phục vụ xuất khẩu. Tuy nhiên, các nhà máy này đã hoạt động gần hết công suất từ trước khi chiến tranh nổ ra nên Mỹ cũng không thể xuất khẩu thêm nhiều, dù giá khí toàn cầu tăng cao.

Các chuyên gia nhận định cuộc khủng hoảng năng lượng đã phơi bày sự phân hóa rõ rệt của thị trường khí đốt toàn cầu.

Cụ thể, các quốc gia phụ thuộc nguồn nhập khẩu tại châu Âu và châu Á đang tranh giành nguồn cung khan hiếm; trong khi Mỹ, quốc gia sản xuất, tiêu thụ và xuất khẩu khí đốt lớn nhất thế giới, lại dư thừa nguồn cung, với giá gần mức thấp nhất trong 17 tháng. Trong các tháng gần đây, giá khí đốt đã tăng mạnh tới 84% tại châu Âu và 108% tại châu Á, lên khoảng 21- 22 USD /mmBtu.

Để thay thế nguồn cung bị gián đoạn từ Qatar, các công ty năng lượng trên thế giới đã mua thêm các chuyến hàng từ các nhà xuất khẩu LNG của Mỹ như Venture Global, công ty LNG lớn thứ 2 nước này sau Cheniere Energy.

Tuy nhiên, các nhà sản xuất khí đốt bán cho các công ty LNG lại không hưởng lợi nhiều, do phần lớn sản lượng của họ được bán theo giá nội địa, vốn đang bị kìm hãm bởi sản lượng gần mức kỷ lục, nhu cầu mùa xuân yếu và lượng tồn kho cao.

Mức giá thấp tại Mỹ thậm chí đã khiến một số công ty năng lượng như EQT Corporation, nhà sản xuất khí lớn thứ 2 nước này phải cắt giảm sản lượng, đồng thời chờ nhu cầu và giá phục hồi vào cuối năm.

"Chiến lược cắt giảm của chúng tôi giống như một hình thức lưu trữ, giữ khí dưới lòng đất trong giai đoạn nhu cầu theo mùa ở mức thấp", Giám đốc tài chính Jeremy Knop của EQT cho biết.

Theo dự báo gần đây của Bộ Năng lượng Mỹ, sản lượng khí đốt của nước này, vốn đã đạt mức kỷ lục 107,7 tỷ feet khối/ngày (tương đương hơn 3 tỷ m3) trong năm 2025, dự kiến tiếp tục tăng nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng lớn từ các trung tâm dữ liệu tiêu thụ điện năng cao cũng như để cung cấp cho các nhà máy LNG mới.

Ngoài ra, sản lượng cũng tiếp tục gia tăng khi các công ty dầu khí đẩy mạnh việc khoan dầu. Theo thời gian, các giếng dầu có xu hướng cho ra nhiều khí hơn khi trữ lượng dầu dần suy giảm. Dù vậy, các đường ống bổ sung để vận chuyển khí phải mất ít nhất vài tháng nữa mới có thể đi vào hoạt động.

"Việc cải thiện năng lực vận chuyển sẽ không xuất hiện cho đến cuối năm nay hoặc đầu năm 2027, cho đến khi các dự án đường ống lớn dự kiến được đưa vào vận hành", các nhà phân tích của Bank of America cho biết.