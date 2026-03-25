Giá dầu thô, khí đốt lao dốc

Giá dầu thô, khí đốt giảm mạnh trong bối cảnh triển vọng về một thỏa thuận ngừng bắn có thể giúp giảm bớt gián đoạn nguồn cung từ khu vực sản xuất chủ chốt ở Trung Đông.

Trong phiên giao dịch 24/3 (giờ Mỹ), giá dầu thô Brent chuẩn toàn cầu đã giảm 5,94% xuống 98,3 USD /thùng, thậm chí có thời điểm rơi xuống mức thấp 97,57 USD ; trong khi hợp đồng tương lai giao tháng 6 cũng giảm 5,73% xuống 98,5 USD /thùng.

Giá dầu thô WTI tại Mỹ cũng tiếp đà giảm 4,3% xuống 88 USD /thùng. Hợp đồng tương lai giao tháng 5 của loại dầu này cũng giảm 4,58% xuống 88,12 USD /thùng.

Tương tự, trên sàn giao dịch quốc tế, giá khí tự nhiên đã giảm 2% về dưới 2,9 USD /mmbtu, trong khi nhiều loại khí dân dụng khác giảm trên 5%.

Chỉ trong vòng một tháng qua, giá dầu Brent và dầu WTI đều tăng hơn 30% khi tình hình xung đột tại Trung Đông leo thang. Cuộc chiến gần như đã làm tê liệt hoạt động vận chuyển dầu thô và khí tự nhiên hóa lỏng qua eo biển Hormuz, tuyến hàng hải vốn vận chuyển khoảng 1/5 nguồn cung dầu và khí toàn cầu, theo Reuters.

Ông Hiroyuki Kikukawa, chiến lược gia trưởng tại Công ty Đầu tư Chứng khoán Nissan, cho biết kỳ vọng về một lệnh ngừng bắn đã tăng lên phần nào và hoạt động chốt lời đang khiến thị trường dầu mỏ điều chỉnh giá.

"Tuy nhiên, triển vọng vẫn còn nhiều bất định về mức độ thành công của các cuộc đàm phán", ông nói thêm.

Ông cũng cảnh báo rằng nếu giao tranh tái diễn và các cuộc tấn công của Iran lan sang các cơ sở năng lượng ở những nước láng giềng, hoặc nếu áp lực đóng cửa eo biển Hormuz gia tăng, giá dầu có thể bật tăng trở lại.

Cùng ngày, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Washington đang đạt được tiến triển trong các cuộc đàm phán nhằm chấm dứt chiến tranh với Iran. Một nguồn tin cũng xác nhận Mỹ đã gửi cho Tehran đề xuất dàn xếp gồm 15 điểm.

Kênh số 2 của Israel đưa tin Mỹ đang tìm kiếm một lệnh ngừng bắn kéo dài một tháng để thảo luận kế hoạch này, bao gồm việc tháo dỡ chương trình hạt nhân của Iran, chấm dứt hỗ trợ cho các lực lượng ủy nhiệm và mở lại eo biển Hormuz.

Thủ tướng Pakistan cho biết sẵn sàng đứng ra tổ chức các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran. Tuy nhiên trước đó, Iran phủ nhận việc đang tiến hành đàm phán với Mỹ.

Mặt khác, Iran cũng thông báo với Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc và Tổ chức Hàng hải Quốc tế (IMO) rằng các tàu "không mang tính thù địch" có thể đi qua eo biển Hormuz nếu phối hợp với giới chức Iran. Dù vậy, các cuộc không kích giữa Mỹ, Israel và Iran vẫn tiếp diễn và các nguồn tin cho biết Washington đang chuẩn bị triển khai thêm binh sĩ tới khu vực.

Để bù đắp sự gián đoạn tại eo biển Hormuz, xuất khẩu dầu từ cảng Yanbu bên bờ Biển Đỏ của Arab Saudi đã tăng lên gần 4 triệu thùng/ngày trong tuần trước, mức tăng mạnh so với trước khi chiến sự bùng phát.