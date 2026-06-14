Dragon Capital mua gom 'cổ đất'

Dragon Capital liên tiếp gia tăng sở hữu tại các doanh nghiệp bất động sản như Khang Điền và Taseco Land, đồng thời đăng ký rót tối thiểu 50 triệu USD vào đợt IPO của DMX.

Dragon Capital tăng sở hữu tại Nhà Khang Điền, Taseco Land. Ảnh: KDH.

Nhóm quỹ ngoại Dragon Capital vừa có báo cáo thay đổi về sở hữu của nhóm nhà đầu tư nước ngoài có liên quan là cổ đông lớn, nhà đầu tư nắm giữ từ 5% trở lên cổ phiếu.

Theo đó, vào ngày 11/6, quỹ thành viên Samsung Vietnam Securities Master Investment Trust (Equity) đã mua thêm 94.700 cổ phiếu KDH của CTCP Đầu tư và Kinh doanh Nhà Khang Điền (HoSE: KDH). Sau giao dịch, tổng tỷ lệ sở hữu của nhóm Dragon Capital tại doanh nghiệp này đã tăng lên trên 6% vốn doanh nghiệp.

Trước đó, Dragon Capital cũng có động thái cơ cấu danh mục tại CTCP Đầu tư Bất động sản Taseco - Taseco Land (HoSE: TAL).

Cụ thể, ngày 8/6, quỹ thành viên Norges Bank bán ra 32.000 cổ phiếu TAL, giảm lượng nắm giữ từ gần 9,59 triệu cổ phiếu xuống còn hơn 9,55 triệu cổ phiếu, tương đương gần 1,9% vốn điều lệ. Tuy nhiên, ở chiều ngược lại, quỹ Vietnam Enterprise Investments Limited (VEIL) đã mua vào 50.000 cổ phiếu TAL, nâng tỷ lệ sở hữu lên 3,59%.

Sau các giao dịch trên, tổng lượng cổ phiếu TAL do nhóm Dragon Capital nắm giữ tăng từ hơn 50,38 triệu đơn vị lên hơn 50,4 triệu đơn vị, tương ứng tỷ lệ sở hữu hơn 10%.

Đáng chú ý, chỉ vài ngày trước đó, Dragon Capital cũng xác nhận đăng ký mua tối thiểu 50 triệu USD cổ phần trong đợt IPO của CTCP Đầu tư Điện Máy Xanh (DMX), tương đương gần 1.350 tỷ đồng .

Chia sẻ về quyết định đầu tư, ông Lê Anh Tuấn, Tổng giám đốc Dragon Capital, cho biết DMX sở hữu sự kết hợp hiếm có giữa tăng trưởng bền vững, dòng cổ tức ổn định và dư địa mở rộng trong dài hạn.

Theo ông Tuấn, một trong những yếu tố hấp dẫn nhất là liên doanh EraBlue tại Indonesia - mảng kinh doanh được đánh giá còn nhiều tiềm năng tăng trưởng nhưng chưa được phản ánh đầy đủ vào định giá hiện tại.

"Tại mức giá IPO, nhà đầu tư về cơ bản mới chỉ trả khoảng 10 lần lợi nhuận cho mảng kinh doanh tại Việt Nam; phần giá trị đến từ Indonesia gần như chưa được ghi nhận. Theo ước tính nội bộ, riêng EraBlue có thể đạt quy mô giá trị khoảng 1 tỷ USD vào năm 2030 - lớp giá trị mà bội số cốt lõi gần như chưa phản ánh", đại diện Dragon Capital nhấn mạnh.

Dù quy mô các giao dịch mua vào gần đây chưa quá lớn và khoản đầu tư vào DMX vẫn chưa hoàn tất, những động thái liên tiếp của Dragon Capital phần nào cho thấy tâm lý của khối ngoại đang dần tích cực hơn đối với thị trường chứng khoán Việt Nam sau giai đoạn bán ròng kéo dài.

Không chỉ các quỹ thành viên gia tăng giải ngân, ông Lê Anh Tuấn cũng vừa hoàn tất mua vào 628.924 cổ phiếu DCV của CTCP Quản lý Quỹ Đầu tư Dragon Capital Việt Nam (DCVFM).

Trước giao dịch, ông Tuấn nắm giữ 86.174 cổ phiếu DCV, tương đương 0,28% vốn điều lệ. Sau khi mua thành công số cổ phiếu đăng ký trong giai đoạn từ ngày 1-4/6, lượng cổ phiếu sở hữu tăng lên 715.098 đơn vị, tương ứng 2,29% vốn điều lệ.

Tạm tính theo mức giá đóng cửa bình quân của cổ phiếu DCV trong thời gian diễn ra giao dịch là 145.600 đồng/cổ phiếu, vị CEO này ước đã chi hơn 90 tỷ đồng để gia tăng tỷ lệ sở hữu.