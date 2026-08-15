Những ngân hàng vừa giảm lãi suất cho vay mạnh nhất

Mặt bằng lãi suất ngân hàng đang có xu hướng hạ nhiệt khi nhiều nhà băng đồng loạt thông báo giảm lãi suất huy động và cho vay.

Trong tuần qua, thị trường tiếp tục ghi nhận thêm các ngân hàng điều chỉnh giảm lãi suất huy động. Đồng thời, sau chỉ đạo của Thủ tướng Lê Minh Hưng và Ngân hàng Nhà nước, một loạt ngân hàng đã giảm mạnh lãi suất cho vay, tối đa lên tới gần 3%/năm so với trước đó.

Nhiều ngân hàng giảm lãi suất huy động

Theo biểu lãi suất huy động trực tuyến (online), lĩnh lãi cuối kỳ mới được NamABank cập nhật, lãi suất các kỳ hạn 2-5 tháng đồng loạt giảm 0,05%, xuống còn 4,7%/năm. Ở kỳ hạn dài, lãi suất 18 tháng giảm 0,1%, xuống 6,8%/năm, trong khi kỳ hạn 36 tháng giảm 0,3%, còn 6,6%/năm.

Các kỳ hạn còn lại được NamABank giữ nguyên mức lãi suất trước đó. Cụ thể, tiền gửi online kỳ hạn 1 tháng hưởng lãi 4,6%/năm; 6-12 tháng hưởng lãi 6,4-6,6%/năm; kỳ hạn 13-17 tháng là 6,7%/năm. Mức lãi suất cao nhất hiện được nhà băng này niêm yết là 6,9%/năm, áp dụng cho kỳ hạn 24 tháng, lĩnh lãi cuối kỳ.

Với hình thức gửi tại quầy, NamABank cũng giữ nguyên biểu lãi suất, trong đó mức cao nhất là 6,3%/năm, áp dụng cho các kỳ hạn 13-36 tháng. Lãi suất kỳ hạn 12 tháng ở mức 6,2%/năm, trong khi kỳ hạn 6 tháng là 5,6%/năm, thấp hơn 0,5-0,8% so với gửi online.

Đáng chú ý, NamABank vẫn áp dụng mức lãi suất đặc biệt dành cho các khoản tiền gửi từ 500 tỷ đồng trở lên tại quầy. Với kỳ hạn 24 tháng, khách hàng có thể hưởng lãi suất lên tới 8,3%/năm.

LPBank cũng là một trong những ngân hàng điều chỉnh giảm lãi suất huy động tới 2 lần trong tuần này.

Theo biểu lãi suất tiền gửi online, lĩnh lãi cuối kỳ, lãi suất các kỳ hạn 1-5 tháng đã giảm 0,1-0,3% chỉ trong tuần qua, xuống còn 4,38-4,59%/năm. Ở kỳ hạn 6 tháng, LPBank giảm 0,3%, đưa lãi suất xuống 6,76%/năm. Các kỳ hạn 7-11 tháng cũng đồng loạt giảm 0,47-0,6%, xuống khoảng 6,49-6,63%/năm.

Đáng chú ý, lãi suất huy động cao nhất tại LPBank hiện chỉ còn 6,71%/năm, áp dụng cho kỳ hạn 12 tháng, giảm khoảng 0,6% so với trước. Với các kỳ hạn từ 12 tháng trở lên, lãi suất được duy trì trong khoảng 4,43-6,63%/năm. Riêng kỳ hạn 48-60 tháng ghi nhận mức giảm mạnh tới 1,7%.

Với tiền gửi tại quầy, lãi suất ở một số kỳ hạn chủ chốt như 6 tháng và 12 tháng thấp hơn khoảng 0,5% so với gửi online.

Trước đó, VPBank cũng áp dụng biểu lãi suất mới với các kỳ hạn ngắn dưới 6 tháng giảm 0,01% lãi suất. Tại SeABank, lãi suất tiền gửi online kỳ hạn 6-36 tháng giảm 0,3%. BIDV cũng giảm 0,6% với kỳ hạn 6-12 tháng và 0,4% với kỳ hạn 13-36 tháng.

Diễn biến giảm lãi suất huy động diễn ra trong bối cảnh Chính phủ yêu cầu Ngân hàng Nhà nước (NHNN) triển khai các giải pháp ổn định mặt bằng lãi suất, bảo đảm thanh khoản. Các ngân hàng cũng được yêu cầu hạn chế cạnh tranh lãi suất không lành mạnh, chủ động điều hành tín dụng phù hợp với diễn biến kinh tế và khả năng hấp thụ vốn của nền kinh tế.

Tại cuộc họp với Thủ tướng và NHNN, các ngân hàng được yêu cầu hạn chế cạnh tranh lãi suất không lành mạnh, điều hành tín dụng phù hợp với diễn biến kinh tế và khả năng hấp thụ vốn. Ảnh: VGP.

Lãi vay tại nhiều ngân hàng giảm mạnh

Ở chiều cho vay, sau chỉ đạo của NHNN và Thủ tướng, từ ngày 10-12/8 đã có nhiều ngân hàng đồng loạt thông báo điều chỉnh giảm lãi suất cho vay 0,5-2,5%/năm. Cùng với đó, các nhà băng liên tiếp tung ra những gói tín dụng quy mô lớn, hướng dòng vốn tới khách hàng cá nhân, doanh nghiệp, qua đó hỗ trợ sản xuất, kinh doanh và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

Nhóm 4 ngân hàng thương mại vốn Nhà nước gồm Agribank, BIDV, Vietcombank và VietinBank đã công bố các gói tín dụng ưu đãi dành cho lĩnh vực ưu tiên và doanh nghiệp nhỏ và vừa, với lãi suất thấp hơn tối thiểu 1%/năm so với mức lãi suất cho vay bình quân cùng kỳ hạn. Trong đó, Agribank triển khai gói tín dụng quy mô 70.000 tỷ đồng . BIDV, VietinBank và Vietcombank mỗi ngân hàng triển khai gói tín dụng ưu đãi 50.000 tỷ đồng .

KienlongBank thông báo triển khai chương trình ưu đãi lãi suất, tập trung nguồn lực tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa (SME) và các nhu cầu phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh. Theo đó, nhà băng áp dụng mức giảm lãi suất lên tới 2,5%/năm linh hoạt theo từng nhóm khách hàng và kỳ hạn khoản vay.

Sacombank cũng công bố từ ngày 13/8 đến hết ngày 31/12, ngân hàng áp dụng mức giảm 2% lãi suất cho vay đối với cả khách hàng mới và khách hàng hiện hữu thuộc nhóm xuất nhập khẩu. Chương trình được triển khai trên nền danh mục gần 100.000 tỷ đồng . Theo công bố của ngân hàng, Sacombank chủ động giảm biên lợi nhuận từ khoảng 2,79% xuống còn 0,79% để hỗ trợ doanh nghiệp, thúc đẩy hoạt động xuất nhập khẩu và đóng góp vào tăng trưởng kinh tế.

Bên cạnh đó, Sacombank đang triển khai các chương trình tín dụng ưu đãi dành cho lĩnh vực ưu tiên, hộ kinh doanh và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) với tổng quy mô 10.000- 15.000 tỷ đồng . Lãi suất dự kiến ở mức 8,5-9%/năm, thiết kế theo từng phân khúc khách hàng, kỳ hạn và điều kiện thị trường.

MSB triển khai chương trình ưu đãi lãi suất dành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, hộ kinh doanh, với lãi suất cho vay bằng Đồng Việt Nam thấp hơn tối thiểu 1%/năm so với mức thông thường. Lãi suất ưu đãi từ 8,5%/năm, với tổng hạn mức chương trình lên tới 3.000 tỷ đồng .

NamABank giảm lãi suất đối với cả khách hàng cá nhân và doanh nghiệp. Trong đó, các khoản vay phục vụ sản xuất kinh doanh và nông nghiệp của khách hàng cá nhân, mức giảm 0,5-0,7%/năm. Các khoản vay mua nhà hoặc tiêu dùng phục vụ đời sống được giảm 0,1-0,3%/năm. Đối với khách hàng doanh nghiệp, ngân hàng giảm biểu lãi suất niêm yết tối đa 0,5%/năm.

Ngân hàng còn triển khai các chương trình ưu đãi chuyên biệt với tổng hạn mức lên tới 25.000 tỷ đồng , mức lãi suất thấp hơn 1-1,8%/năm so với biểu niêm yết.

BVBank cũng triển khai gói vay ưu đãi tổng hạn mức 2.500 tỷ đồng dành cho doanh nghiệp SME, với lãi suất thấp hơn tối thiểu 1%/năm so với mặt bằng chung. Sau khi giảm, lãi suất cho vay từ 9,7%/năm, hướng tới hỗ trợ doanh nghiệp và hộ kinh doanh giảm chi phí vận hành.